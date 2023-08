Michelin Trofeo Italia: appuntamento mezzo agostano a Scorzé

Non si ferma (o quasi) la cavalcata del Michelin Trofeo Italia, che nel primo fine settimana di agosto fa tappa al 20° Rally Città di Scorzé, per il quarto appuntamento della serie in Zona-4. Saranno quattro gli sfidanti nel Trofeo del Bibendum, equamente divisi fra Terzo Raggruppamento (Renzo Rampazzo ed Eros Finotti) e Quarto Raggruppamento (Gianni Bardin, Roberto Sbalchiero).

Rampazzo e Finotti, assalto alla vetta del Terzo Raggruppamento. Assente il leader della classifica Matteo De Sabbata (che vanta solo 30/100 di punto di vantaggio su Finotti) il vincitore del duello della gara veneziana salirà al comando della classifica del Trofeo del Bibendum di categoria in zona. A provarci saranno Renzo Rampazzo, con Michael Gugliemi al quaderno delle note sulla Clio R3 #31, che finora ha raccolto un quarto posto al recente Rally del Friuli Venezia Giulia mettendo in cascina 16,16 punti. Ben più consistente il bottino di Eros Finotti, che dividerà la Peugeot 208 Rally4 #33 con Nicola Doria che ha al suo attivo il successo nella gara di apertura, il 38° Rally del Bellunese, che gli ha fruttato 30 punti tondi tondi.

Confronto ravvicinato in Quarto Raggruppamento. Le armi a loro disposizione sono uguali, ovvero le Renault Clio RS (benché di categorie diverse ma simili nelle prestazioni: Classe Rally5 per Bardin e RS 2.0 per Sbalchiero) e anche la loro classifica nel Michelin Trofeo Italia non differisce di molto. Il 20° Rally di Scorzé ha il compito di fare luce sulla classifica di questa categoria essendo presenti due dei principali protagonisti. A cominciare da Gianni Bardin, qui affiancato da Luca Pascale sulla Clio Rally5 #70 che vanta due secondi posti e un successo al Valli del Carnia, che gli hanno fruttato finora 78,24 punti e il primato in graduatoria. Parecchi, ma d’ora in avanti, per il gioco degli scarti, per incrementare il suo bottino Bardin deve vincere. Meno rosea la situazione di Roberto Sbalchiero, che affronterà le prove speciali di Scorzè sulla Clio RS 2.0 #79 con Stefano Asnicar, che per ora ha raccolto solo un terzo posto al Bellunese (20,20 punti) ma ha un solo risultato utile, potendo aggiungerne ancora altri due.

Il 20° Rally Città di Scorzé entra nel vivo con le verifiche sportive (giovedì 3 agosto, ore 16.00-18.00 e venerdì 4 agosto, ore 8.00-10.00) e tecniche (venerdì 4 agosto, ore 8.30-13.30) in programma a Scorzé. La gara prende il via nella stessa serata di venerdì 4 agosto alle ore 20.45, per farvi ritorno sabato 5 agosto premiando gli equipaggi che si sono distinti sulla pedana di via Roma a Scorzé alle ore 19.00. La gara diventa competitiva già venerdì sera, alle ore 21.01 con la corta prova di 2,55 km a Peseggia, frazione di Scorzè. Sabato sono in programma le altre tre prove speciali da ripetere due volte per un totale di 60,27 km cronometrati su un percorso di 178,03 km.

Per iscrizioni e tutte le informazioni sul Michelin Trofeo Italia 2023; https://trofeo.michelin.it, o rivolgendosi al promoter: Sport Team Equipment S.r.l. Via Petrarca 18/B –45100 Rovigo, inviando una mail all’indirizzo [email protected], o telefonando a Guglielmo Giacomello, 335 607.44.85. Il presente comunicato non ha valore regolamentare.

c.s.