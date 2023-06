Conclusa la stagione di trasmissioni su IDEAWEBTV: numeri importanti e pubblico sempre più fidelizzato

Con l’ultimo podcast di “Terzo Tempo – Tribuna Stampa” si è conclusa la stagione 2022-23 di trasmissioni sportive di IDEAWEBTV. Un’annata che ha visto un consolidamento ed una crescita del pubblico, sempre più attento e fidelizzato alle nostre proposte di approfondimento settimanale.

“Terzo Tempo”, il format originale in DIRETTA STREAMING (in onda tutti i lunedì sera sulla nostra pagina Facebook ed il nostro Canale Youtube), ha raccolto circa 31mila visualizzazioni LIVE, numeri a cui si sommano le “repliche” del day-after rilanciate sul sito www.ideawebtv.it . Impressiona, oltre alle mere visite, anche l’importante mole di interazioni, con i costanti commenti e domande agli ospiti nel corso della diretta, i LIKE e le condivisioni.

Nel corso delle 33 puntate di questa lunga stagione, abbiamo accolto 124 ospiti, di diverse società e tipologia di sport, a dimostrazione della forte considerazione, da parte degli addetti ai lavori, nei confronti del format, sempre estremamente partecipato con grande entusiasmo e che, alla ripresa dei campionati, festeggerà la messa in onda numero 100 (ci siamo fermati, attualmente, a quota 98) con la quarta edizione. Un “grazie”, quindi, a tutti coloro che hanno preso parte alle nostre dirette ed agli sponsor che ci hanno supportato, fra cui spiccano Bra Gas, Cidimu e Master Security.

Piacevole sorpresa è stata rappresentata da “Terzo Tempo – Tribuna Stampa”, il podcast nato a stagione in corso, ad inizio 2023, in onda tutti i martedì e rivelatosi piacevole e seguita fonte di approfondimento sportivo settimanale, con circa 2500 ascolti tramite quotidiano on line e playlist su Spotify.

Da sottolineare, anche, le tre partite trasmesse in esclusiva in DIRETTA STREAMING nel corso dell’annata: i big match Alba-Cuneo, Cuneo-Acqui e Alba-Pro Villafranca, hanno infiammato i tifosi del Girone B di Eccellenza, tenendo incollati allo schermo circa 5500 spettatori, numeri d’alto profilo per un campionato dilettantistico regionale.

Estremamente positiva anche l’esperienza, al seguito del Piemonte-Vda e come media partner ufficiale dell’evento, al Torneo delle Regioni 2023 di Calcio, tenutosi proprio nella nostra regione nel mese di aprile, che ha riscosso un seguito notevole e convinti apprezzamenti.

Le iniziative di IDEAWEBTV, naturalmente, non finiscono qui e, quindi, augurandovi felice estate, vi invitiamo a continuare a seguirci sul nostro sito per tutte le notizie sportive del momento (e, come consuetudine del periodo, il mercato impazza!) ed a restare connessi e con le antenne dritte, in attesa di novità per la prossima stagione.