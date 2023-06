CSI Piemonte, firmato importante accordo tra il Consorzio e Siscom

Siscom è il primo operatore di mercato piemontese ad aver stipulato un accordo con il CSI Piemonte per qualificare le sue soluzioni applicative SaaS sul Cloud Marketplace dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale – ACN, utilizzando anche il cloud del CSI, Nivola. Gli operatori di mercato che offrono soluzioni applicative hanno infatti la possibilità di scegliere il cloud Nivola, realizzato dal Consorzio, per migrare le applicazioni nella modalità richiesta dal PNRR, ovvero in SaaS, Software-as-a-Service.

Il CSI ha predisposto una specifica offerta rivolta al mercato dei fornitori di soluzioni applicative affinchè possano qualificare su ACN Cloud Marketplace le loro soluzioni e quindi fornirle ai loro clienti, complete dei servizi cloud del CSI. In questo modo gli enti possono contare su un cloud pubblico, open source, localizzato in Italia che garantisce elevati standard di sicurezza nazionali e internazionali e in linea con gli stringenti requisiti richiesti da AGID e ACN.

“Tra gli obiettivi di digitalizzazione perseguiti dal PNRR – ha dichiarato Pietro Pacini, Direttore Generale CSI Piemonte – c’è la diffusione del cloud quale modalità comune a tutte le PA per l’erogazione di servizi on line a cittadini e imprese. L’accordo con Siscom, il primo siglato con un operatore di mercato piemontese, rappresenta un proficuo esempio di collaborazione per ampliare l’offerta dei servizi cloud sul nostro territorio. Il nostro cloud Nivola costituisce un asset strategico per le PA, è attualmente utilizzato da oltre 140 Amministrazioni e le sue certificazioni lo rendono conforme ai maggiori standard di sicurezza e affidabilità, garantendo il mantenimento dei dati nel nostro Paese”.

“Poterci avvalere della piattaforma del CSI Piemonte, dislocata nella nostra Regione, per erogare servizi Saas ai comuni è certamente un valore aggiunto”. ha dichiarato Renato Sevega Presidente della SISCOM spa “La nostra soluzione web NUVOLAcomuni sta riscontrando un grande successo nei comuni in quanto è totalmente web e quindi utilizzabile da qualsiasi browser. NUVOLA è una piattaforma che informatizza ogni servizio del comune con al centro la gestione documentale digitale integrata e dialoga con lo sportello on line del cittadino”CLOUD