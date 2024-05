Serie D, play-out: Robotti e Toniato “salvano” il Derthona (3-0), nulla da fare per l’Alba Calcio

Mister Fabrizio Viassi: "Mi dispiace moltissimo per non essere riusciti a centrare questa impresa, per la società e per i ragazzi"

Dopo poco più di anno dalla “domenica perfetta” in quel del “Cavoretto” di Torino, in cui era arrivata la storica promozione in D con lo 0-1 ottenuto sulla CBS, oggi pomeriggio l’Alba Calcio non è riuscita nell’impresa di mantenere la categoria. Al “Fausto Coppi” di Tortona, il Derthona ha vinto per 3-0 nel play-out ed ha decretato (oltre alla salvezza dei “leoncelli”), la retrocessione in Eccellenza per la società langarola. Nella sfida secca di 120 minuti eventuali, ma ne sono bastati 95, capitan Galasso e compagni hanno dovuto cedere il passo ai tortonesi.

Contattato telefonicamente, ecco il commento rilasciatoci da Fabrizio Viassi (allenatore Alba Calcio): “Inizialmente è stata una gara contratta, bloccata, dove nessuna delle due squadre è riuscita ad imporsi. L’1-0 loro arriva con un episodio, dove da una palla in nostro possesso e persa dopo un contrasto, è giunto il gol di Robotti. Abbiamo chiuso la prima frazione in svantaggio. Ad inizio ripresa con Galasso, non siamo riusciti a concretizzare. Due loro gol belli da vedere, hanno portato il parziale sul 3-0. Risultato troppo bugiardo e pesante, a mio avviso. Il Derthona ha meritato, ma con due tiri e mezzo ha fatto tre gol. Mi dispiace moltissimo per non essere riusciti a centrare questa impresa, per la società e per i ragazzi. Mi hanno sempre seguito e non hanno mai mollato, vederli affranti al fischio finale mi ha toccato. Potevamo fare meglio prima di arrivare ai play-out, ma non si può tornare indietro“.

Andiamo in cronaca per rivivere la sfida del “Coppi”.

PRIMO TEMPO

Padroni di casa nel consueto completo bianconero; albesi in bianco con inserti rossoblù. La Cava crossa un pallone velenoso in area albese al 18′, ma nessun compagno di squadra ci arriva. Palo colpito dal Derthona: Saccà innesca Procopio, dalla destra, conclusione che timbra il legno alla dx di Ribero al 23′. Spunto interessante di Nani al 35′, colpo di testa di La Cava con la sfera che sfiora la traversa e si spegne sul fondo. 1-0 al 37esimo: Robotti si libera da buona posizione e lascia partire un diagonale che batte Ribero. Si va così all’intervallo.

SECONDO TEMPO

Galasso ha una buona occasione in apertura di ripresa, ma non riesce a concludere a rete. Due reti in rapidissima successione del Derthona, in 5 minuti tra il 10′ e il 15′, cambiano il volto della partita: Procopio pesca Toniato in area di rigore, girata “chirurgica” e 2-0; conclusione potente e precisa di Robotti, girata a fil di palo e 3-0. Colpo di testa di Yanken Yanken al 21′, da calcio di punizione, Sattanino blocca il pallone. Il cronometro scorre e si arriva al triplice fischio, dove fanno festa i padroni di casa.

TABELLINO

Derthona: Sattanino, Nani, Procopio (42′ st Dall’Olio), Marchetti, Daffonchio, Karkalis, La Cava, Toniato (12′ st Amaradio), Saccà (22′ st Gueye), Manasiev (46′ st Tocila), Robotti (37′ st Todisco).

A disp: Mandrino, Tambussi, Gulli, Taverna.

Allenatore: Stefano Turi.

Alba Calcio: Ribero, Barbagiovanni, Foschi (23′ st Albisetti), Scotto, Giraudo, Cena, Sia, Galasso, Galvagno (12′ st Di Salvatore), Bonelli (23′ st Barracane), Yanken Yanken (40′ st Imperato).

A disp: Bergonzi, Marin, Dieye, Marangoni, Carnovale.

Allenatore: Fabrizio Viassi.

Arbitro: Striamo di Salerno (assistenti: Gigliotti di Lamezia Terme e Mallimaci di Reggio Calabria).

Marcatori: 37′ pt Robotti (D), 10′ st Toniato (D), 15′ st Robotti (D).

Note: pomeriggio soleggiato e caldo, terreno di gioco in buone condizioni; pubblico delle grandi occasioni. Ammoniti Manasiev e Procopio (D), Galasso, Yanken Yanken (A).