Serie D: Riccardo D’Ippolito lascia l’Alba Calcio

Il terzino destro (2000) Riccardo D’Ippolito, saluta l’Alba Calcio. Aveva abbracciato il progetto langarolo nel dicembre scorso ed ha contribuito alla vittoria della Coppa Italia d’Eccellenza Piemonte-VdA (di Moretta) e alla promozione in D.

Dai suoi canali social: “Grazie Alba Calcioper questi 6 mesi lunghi e intensi, fatti di tanti sacrifici e sofferenze, dove abbiamo raccolto il massimo perché ce lo siamo meritati sul campo! Un grazie particolare va al Mister Telesca che mi ha dato l’opportunità di giocare in questa grande squadra da Dicembre, al presidente Gianni De Bellis e il direttore Roberto Zunino per non avermi mai fatto mancare nulla sotto ogni aspetto, al team manager Christian Sobrero per essere sempre stato gentile e disponibile, fino ad arrivare ai magazzinieri Lani e Rocco! Ciao Alba“.