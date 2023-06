Emanuele Negro e il G.S. Sordi Alba insieme per campionato nazionale di pallavolo della Federazione Sport Sordi Italia

Confermare il titolo nazionale femminile di pallavolo della Federazione Sport Sordi Italia (FSSI) conquistato 12 mesi fa, dando continuità ad un progetto sportivo e umano. Questo è l’obiettivo del Gruppo Sportivo Sordi Alba, che per bissare il successo si affida ad un tecnico esperto e preparato come Emanuele Negro.

Albese classe ’82, Negro può vantare diversi anni di esperienza in campo femminile, in ogni categoria, dalla Prima Divisione alla A1, dove ha fatto parte dello staff tecnico della Minetti Info Plus Vicenza. Dopo l’esperienza in Veneto, Emanuele è tornato nella Granda, impegnato tra Sant’Orsola e Area 0172 nei campionati regionali, prima delle esperienze con Pallavolo Alba, VBC Mondovì ed Acqui Terme.

È proprio Emanuele a raccontarci quello che sarà il suo impegno e quali sono i valori che un incarico del genere rappresenta:

“In questa stagione ho scelto di rimanere fermo come allenatore per concentrarmi principalmente sul lavoro, a parte la breve esperienza con la Pallavolo Alba che ho accompagnato per le ultime due partite di regular season. Avevo già collaborato con il Gruppo Sportivo Sordi Alba in precedenti occasioni e quando ci siamo incontrati per altri motivi recentemente è nata l’idea di collaborare. Certamente la proposta mi ha fatto molto piacere e l’ho subito accettata.

Il Campionato Italiano è un torneo che vede sfidarsi le varie società che hanno questo settore ed in un fine settimana di gare verrà decretato il vincitore. Sono molto interessato alla metodologia di allenamento e al come a rapportarsi con questa tipologia di disabilità. Penso che possa essere una grande crescita personale per me e non vedo l’ora di mettermi in gioco al 100%.”

Ma il Gruppo Sportivo Sordi Alba non è solamente pallavolo femminile, ma un variegato laboratorio sportivo in cui gli atleti sono accompagnati anche nel beach volley, nelle bocce e, più recentemente, nel padel. Il gruppo è attivo dal 1972, proponendo sempre un ambiente culturalmente florido e positivo, capace di creare e stimolare opportunità di confronto e crescita.