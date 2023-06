14 istituti e 650 gli studenti coinvolti per la fase finale di “AtleticaMente”

Martedì 30 maggio presso l’impianto di atletica “Fantoni Bonino” di Mondovì, si è svolta una manifestazione a carattere promozionale di atletica leggera riservata alle scuole medie inferiori resa possibile grazie al Progetto “AtleticaMente” promosso dalla ASD Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo, con la collaborazione dell’Assessorato allo Sport del Comune di Mondovì, dell’USR per il Piemonte – Ufficio VI Ambito Territoriale di Cuneo, la Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Provinciale di Cuneo e il Liceo Scientifico Statale a indirizzo sportivo “Vasco – Govone – Beccaria” di Mondovì.

Un successo enorme che ha visto 650 ragazzi, accompagnati dai docenti di educazione fisica, affrontarsi nella giornata di gare sulla pista e in pedana e che ripaga l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo dello sforzo organizzativo ed economico profuso. Il progetto, avviato all’inizio dell’anno scolastico, aveva come finalità quella di creare in tutta la zona del Monregalese, una funzionale collaborazione per coinvolgere il maggior numero di giovani alla pratica dell’attività sportiva in genere e in particolare dell’atletica leggera, in quanto base fondamentale per tutti gli sport.

In un periodo di scarse risorse finanziarie che vedono spesso le istituzioni scolastiche in serie difficoltà, è apparsa innovativa e vincente la formula del progetto “AtleticaMente”, che ha proposto alle scuole una diretta collaborazione per sensibilizzare e rafforzare la cultura dell’impegno, come scelta e atteggiamento positivo nella vita.

“Sport e scuola”, un’alleanza sicuramente possibile, in quanto entrambi si pongono le medesime finalità educative: garantire il rispetto delle regole, trasmettere passioni, accendere la curiosità, spingere al miglioramento e stimolare il raggiungimento di sempre nuovi traguardi, dando il meglio di sé.

Enrico Priale per l’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo ha coordinato il Progetto, è certo che “lo sforzo dell’A.S.D Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo, nel sostenere economicamente sia le scuole (con buoni spesa per l’acquisto di materiale didattico e sportivo) che i ragazzi sia utile per ampliare l’esperienza formativa dei giovani del territorio”.

Il progetto, riproposto per il quinto anno consecutivo, ha visto l’adesione di ben quattordici istituti scolastici: le Scuole Medie di Mondovì (“Cordero”, “Anna Frank”, “Gallo”), Dogliani e Farigliano, Vicoforte-San Michele, Villanova Mondovì, Ceva, Benevagienna, Trinità, Sant’Albano, Carrù e Garessio-Ormea-Bagnasco, Bossolasco e IC Perotti di Carrù con il plesso di Rocca de Baldi.

Al termine della manifestazione l’I.C di Carrù alza la coppa di vincitore della classifica a squadre con 92 punti interrompendo il dominio di San Michele Vicoforte (finito 4° con 120 punti), davanti alla Media di Villanova Mondovì con 112 e, al terzo posto, la media dell’Altipiano con 119, seguite da Ceva, Piazza, Breo, Trinità e Benevagenna. Queste, oltre al prestigio per il podio conquistato, hanno ricevuto buoni per l’acquisto di materiale sportivo.

L’ASD Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo ringrazia gli Istituti che hanno aderito al progetto, i dirigenti scolastici con i docenti di educazione fisica, i ragazzi della 3ª Liceo Sportivo supportati dai professori Tomatis e Basso per la collaborazione, la prof.sa Giubergia e l’assessore Alessandro Terreno intervenuti alle premiazioni.