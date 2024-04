Atletica Roata Chiusani, il riassunto del fine settimana: spiccano i risultati ai Campionati Regionali di staffette

IL ROATA AI CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI STAFFETTE

Folta partecipazione ed ottimi piazzamenti per gli atleti dell’Atletica Roata Chiusani, accompagnati dai Tecnici Fabio Milano ed Augusto Griseri ai Campionati Regionali Assoluti di Staffette, in scena a Giaveno, Domenica 21 Aprile. In una manifestazione con alti contenuti tecnici e più di 700 atleti iscritti, i portacolori roatesi ottengo riscontri più che positivi, tra i quali spiccano:

-Medaglia d’argento per la 4×400 con l’ottimo tempo di 3’21″39 per il quartetto composto da Luca Coppola, Alessandro Battino, Allassane Diallo e Andy Gatto

-4° posto generale e argento Juniores regionale per la 4×200 mista composta da Sofia Bonardello, Stefano Massa,Eleonora Carletto e Edoardo Vallauri

-5° posto generale, oro e Titolo Regionale Allievi per la 4×200 mista composta da Irene Giraudo, Matteo Scarrone, Virginia Serale e Davide Garino

-5° posto generale per la 4×800 M

-7° posto generale su 40 squadre per la 4x100M

-11° posto generale e 5° Allieve per la 4×100 che in 50″90 sigla il nuovo Personal Best.

IL ROATA AI CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI STAFFETTE

Buone prove per le atlete del Roata Chiusani , accompagnate a Chieri dal tecnico Francesca Armando, in occasione dei Campionati Regionali Giovanili Staffette di Sabato 20 Aprile. Nella 4×100 Ragazze, decimo posto in 58″10 per la formazione composta da Maya Rolando, Beatrice Anna Peano, Giada Verra e Annalisa Magliano, su 51 squadre classificate.

Anche la formazione composta da Martina Di Murro, Giulia Gennari e Annalisa Magliano conquista la 10a posizione nella 3×800 Ragazze.

AIMAR-BRUSTOLON-PREVE CAMPIONI REGIONALI STAFFETTE MASTER-A E GLI ALTRI ATLETI IN GARA

Titolo Regionale di Corsa in Montagna a Staffetta per i tre portacolori dell’Atletica Roata Chiusani Enrico Aimar, Danilo Brustolon e Davide Preve, in gara Domenica 21 Aprile a Bagnolo Piemonte. I tre frazionisti roatesi chiudono la prova in ottava posizione assoluta e prima in categoria MasterA, conquistando il titolo regionale in specialità.

Quarto posto assoluto per Giorgia Martina, finisher in 1h51.07 sul percorso di 17km per 700D+ del Genova City Trail di Domenica 21 Aprile.

Sempre in Liguria, 8a posizione assoluta e 3°SM per Dominique Bolaboto, che chiude in 33’33 i 10km de La Rapidissima di Pietra Ligure, vittoria di categoria SF65 per Cristina Frontespezi in 46’36, piazzati Cristian Conte, 38’33 e Matteo Ferraris, 44’29.