Playoff Promozione: respinto il ricorso del San Sebastiano. E il Villafranca ironizza…

Strascichi da playoff. Non si è conclusa dopo i 90′ del “Michele Pipino” la sfida fra Villafranca e San Sebastiano, terminata 4-2 sul campo.

La società fossanese ha infatti presentato ricorso al Giudice Sportivo Territoriale per un presunto errore tecnico dell’arbitro. Ricorso che, però, è stato respinto con queste motivazioni: “Rilevato che lo stesso è viziato proceduralmente – si legge –, non essendo stato preceduto dal prescritto preannuncio, non essendo stata versata la tassa di reclamo e non essendo stata fornita la ricevuta di consegna della PEC quale prova dell’invio alla controparte del preannuncio e dello stesso ricorso (che, peraltro, non è stato inviato contestualmente al deposito a mezzo PEC presso l’ufficio di questo Giudice) così come richiesto dalla delibera di abbreviazione dei termini pubblicata sul C.U. n. 105/A della F.I.G.C., allegata al C.U. del C.R. Piemonte e Valle d’Aosta n. 73 del 2/3/2023: delibera di dichiarare inammissibile il ricorso della ASD S.SEBASTIANO in quanto viziato proceduralmente e dunque improcedibile, omologando il risultato raggiunto in campo: A.S.D. VILLAFRANCA-A.S.D. S.SEBASTIANO 4-2; di addebitare sul conto della ASD S.SEBASTIANO l’importo della tassa di reclamo non versata“.

Immediato è arrivato il commento, intriso di ironia, della società Villafranca tramite i propri social: “Né sul campo né col ricorso… col San Sebastiano dovremmo aver chiuso il discorso. SAN SEBASTIANO – VILLAFRANCA 0-3. VILLAFRANCA – SAN SEBASTIANO 3-1. PLAYOFF VILLAFRANCA – SAN SEBASTIANO 4-2 (risultato omologato dopo il ricorso respinto al San Sebastiano)”.