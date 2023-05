Luca Chiapella nel consiglio di amministrazionedi Fin.Promo.Ter.Scpa

L’Assemblea dei Soci riunita a Roma ha nominato Luca Chiapella quale nuovo Consigliere di Amministrazione di FIN.PROMO.TER SCPA, il Confidi di primo e secondo livello promosso da Confcommercio Imprese per l’Italia per il supporto a professionisti ed a mPMI operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.

Luca Chiapella, già componente del Consiglio di Amministrazione di Federascomfidi, la federazione tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi a livello nazionale con il patrocinio confederale, è anche Vice Presidente di Confirete SC e riveste da tempo ruoli primari all’interno delle istituzioni del territorio cuneese.

“Assumere la carica di Consigliere di FIN.PROMO.TER – commenta Chiapella – rappresenta un impegno di grande responsabilità, soprattutto in un periodo difficile come questo per l’economia in generale e per le piccole e medie imprese in particolare. Sono onorato di essere chiamato a svolgere questo ruolo, al quale mi dedicherò apportando l’esperienza che ho acquisito negli anni in materia di assistenza alle imprese nei rapporti con il mondo bancario e, più in generale, nel complesso settore del credito”.