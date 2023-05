Il Ministro del Turismo in visita presso l’ATL del Cuneese per incontrare gli operatori del settore

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 maggio, l’ATL del Cuneese ha accolto in visita presso la propria sede il Ministro del Turismo Daniela Santanchè.

L’incontro, organizzato dal Consigliere Regionale Paolo Bongioanni, ha coinvolto gli operatori del turismo con appuntamenti a tu per tu. L’ATL ha colto l’occasione per presentare il lavoro svolto nell’ultimo anno focalizzando l’attenzione sulle azioni di comunicazione e di promozione coordinate con la Regione Piemonte per il post-pandemia. Azioni che hanno messo in luce tesori unici e offerte turistiche che ben si sono collocate sul mercato turistico nazionale ed internazionale.

“Un’occasione importante – dichiarano i vertici dell’ATL del Cuneese – per evidenziare l’impegno di tutto un territorio volto alla crescita di un turismo di qualità. Ringraziamo il Ministro per questo incontro, certi che una maggior sinergia tra gli enti territoriali e lo Stato possa portare a risultati significativi e duraturi.”

Ministro: “Mi complimento per il lavoro svolto dall’ATL del Cuneese per un turismo che sia sempre più sostenibile sia in termini ambientali che sociali. Questa è la strada che tutti insieme dobbiamo percorrere in stretta collaborazione con l’ENIT.“

La visita del Ministro Santanchè è proseguita con il convegno “Il Turismo Outdoor presente e futuro per il Cuneese” ospitato presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo.