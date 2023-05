La pallavolista cuneese Elisa Giubergia alle Finali Nazionali U18 con Perugia

Elisa Giubergia, cuneese doc classe 2006, si è laureata campionessa regionale Under 18 di pallavolo, vincendo domenica 7 maggio la Finale Regionale con la Bartoccini Fortinfissi Perugia per 3-0 contro il Trevi Volley al Palasport di San Giustino (Perugia).

Elisa, scuola Cuneo Granda Volley, si è trasferita a Perugia nell’estate del 2022 per unirsi alla Bartoccini Fortinfissi Perugia, lasciando, appena sedicenne, famiglia e amici per vivere ad oltre 500 km di distanza, nella foresteria della società umbra.

Una sfida che Elisa ha intrapreso ad agosto e che dopo mesi di allenamenti e competizioni nelle palestre di Umbria, Toscana e Lazio, l’ha portata a partecipare nel ruolo di libero al campionato nazio-nale di serie B2 e al campionato regionale Under 18.

Quest’ultimo le ha permesso di conquistare il titolo di campionessa regionale con la squadra Under 18 e di accedere alle Finali Nazionali di Vibo Valentia, in programma in Calabria dal 22 al 28 maggio. Saranno solo alcune delle migliori squadre giovanili italiane a sfidarsi per il prestigioso Scudetto Under 18.

“Per noi è motivo di grande orgoglio aver vinto la finale regionale e raggiunto le Finali Nazionali di Vibo Valentia”, ha dichiarato Elisa a fine partita. “Affronteremo alcune delle migliori formazioni giovanili d’Italia; sarà un’impresa ardua, soprattutto considerando le assenze di alcune compagne infortunate. Tuttavia, come sempre, non ci tireremo indietro e daremo il massimo in ogni partita, cercando di avanza-re il più possibile nella competizione”.

Le Finali Nazionali Under 18 di pallavolo in Italia rappresentano l’evento più importante a livello giovanile per questo sport. Le squadre partecipanti, composte da atleti di età inferiore ai 18 anni, si qualificano attraverso le fasi regionali organizzate dalle diverse Federazioni Regionali della FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo).

Durante le Finali Nazionali, le squadre giovanili di ogni regione si sfidano in un torneo ad eliminazione diretta o a gironi, a seconda del numero di squadre partecipanti e della formula adottata per l’edizione specifica del torneo.

L’obiettivo principale delle Finali Nazionali è quello di incoraggiare la crescita e lo sviluppo dei giovani talenti della pallavolo italiana e di dare visibilità alle società sportive che lavorano con impegno nella formazione dei futuri campioni.

Le Finali Nazionali Under 18 sono un’ottima opportunità per gli atleti di confrontarsi con i coetanei provenienti da diverse regioni e culture pallavolistiche, permettendo loro di maturare esperienza, accrescere le proprie abilità e apprendere nuove strategie di gioco. Inoltre, queste competizioni sono spesso seguite da allenatori, scout e dirigenti delle squadre di Serie A e B, che valutano le prestazioni dei giovani atleti per individuare possibili talenti da inserire nelle loro formazioni.

Il prestigioso trofeo assegnato alla squadra vincitrice delle Finali Nazionali Under 18 è lo Scudetto Under 18, che simboleggia l’eccellenza a livello giovanile nel panorama pallavolistico italiano.

BREVI CENNI BIOGRAFICI

Elisa Giubergia, classe 2006 inizia a praticare la pallavolo all’età di 6 anni nella squadra Cuneo Granda Volley. Durante l’estate del 2022, si trasferisce a Perugia per giocare nel ruolo di libero nella squadra Bartoccini Fortinfissi Perugia, partecipando al campionato di Serie B2 e al campionato Under 18.

Attualmente frequenta un ITIS a Perugia con indirizzo informatico e risiede nella foresteria del club insieme ad altre compagne di squadra provenienti da diverse regioni d’Italia. Sebbene gli inizi siano stati difficili a causa della lontananza da casa, dalla famiglia e all’adattamento a nuove abitudini e ambienti, Elisa si dimostra combattiva, integrandosi perfettamente nella nuova realtà, sia in palestra che a scuola, grazie al sostegno delle compagne di squadra, dei compagni di classe e dei professori.

Il tempo libero di Elisa è limitato, poiché divide le sue giornate tra allenamenti in palestra, studio e faccende domestiche, che precedentemente non svolgeva. Per raggiungere la scuola ogni mattina, deve prendere due autobus, impiegando circa 30-35 minuti di tragitto, a differenza dei 10 minuti a piedi che impiegava a Cuneo. Elisa non ha ancora deciso cosa farà nel futuro, ma è determinata a dare il massimo di sé stessa sia in palestra che a scuola, ogni giorno.

c.s.