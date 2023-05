Prima Assemblea dei Soci Ascopiemonte nella nuova sede di Neive

Nella nuova sede di Neive inaugurata il 26 agosto 2022, venerdi 5 maggio si è svolta l’annuale Assemblea dei Soci dell’Ascopiemonte, Organizzazione Produttori Frutta a Guscio. L’incontro è iniziato con l’esposizione di trattori della ditta Deutz e di macchinari per la raccolta, pulitura ed essiccazione delle nocciole della ditta Borio. Erano inoltre presenti la ditta Chianchia, Dragone, Sipcam, Cifo, Pellenc, Green Has, Scam, Biolchim, Agricolplast, che hanno presentato i loro prodotti e attrezzature per la trinciatura dei residui di potatura, la difesa fitosanitaria, la concimazione e l’irrigazione dei noccioleti. Alle ore 17,30, con l’intervento del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è iniziata l’Assemblea.

“È la prima Assemblea che si svolge nella nuova sede di Neive. La grande partecipazione dei Soci ci rende orgogliosi del lavoro svolto fino ad oggi – spiega Pier Paolo Bertone, Presidente Ascopiemonte -, la siccità, l’aumento indiscriminato dei costi di produzione, il continuo ribasso dei prezzi di vendita e la scarsa produzione, hanno reso questa campagna molto difficile. In molte zone la produzione non ha raggiunto i 10 qli per ettaro, troppo scarsa per coprire almeno i costi che giornalmente i produttori di nocciole devono sostenere. Dobbiamo continuare a mantenere alto il livello qualitativo delle nocciole che produciamo, ma, allo stesso tempo, per essere concorrenziali e per poter riconoscere la giusta remunerazione alle nostre aziende, dobbiamo ritornare a produrre di più.

È importante puntare sulla ricerca e sull’innovazione, ma anche sull’assistenza tecnica in campo, servizio che l’Ascopiemonte in collaborazione con la Fondazione Agrion mette a disposizione a gratuitamente a tutti gli associati. Oggi, grazie ad oltre 530 soci, 3.570 ha a noccioleto e due centri di raccolta nocciole, nei comuni di Neive e Canale, abbiamo una capacità per lavorare oltre 80.000 quintali di nocciole in guscio”.

Conclude il Presidente Bertone: “Durante l’Assemblea abbiamo illustrato le diverse modalità di commercializzazione che la nostra cooperativa propone agli associati. I soci possono scegliere liberamente fra due modalità di pagamento: il prezzo giornaliero stabilito dal mercato o il sistema di retribuzione media che non è altro che la media fra le diverse quotazioni dell’intera stagione. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i Soci che hanno partecipato all’assemblea, il personale dell’Ascopiemonte e i membri del Consiglio di Amministrazione”.