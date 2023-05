La Finale di Coppa Promozione Bulè Bellinzago-Benarzole si giocherà domenica 14 maggio

Posticipata la Finale di Coppa Italia di Promozione regionale fra Bulè Bellinzago e Benarzole: sventato il rischio di uno spareggio nel Girone A, appunto, di Promozione e considerando che entrambe le contendenti non sono interessate in fasi di Play-Off, il Comitato Piemonte-VdA, di comune accordo con le due società, ha deciso di fissare il match per domenica 14 Maggio, alle ore 18:00, presso il campo sportivo Don Giacomo Mosso di Venaria Reale.