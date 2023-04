Volley A2/M – Vibo Valentia e Cantù conquistano il primo atto delle semifinali playoff

Risultati Gara 1 Semifinali Play Off A2 Credem Banca:

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Kemas Lamipel Santa Croce 3-0 (25-20, 25-22, 25-22)

Pool Libertas Cantù – Agnelli Tipiesse Bergamo 3-2 (19-25, 25-21, 25-27, 30-28, 15-11)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Kemas Lamipel Santa Croce 3-0 (25-20, 25-22, 25-22) – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Orduna 0, Terpin 7, Candellaro 8, Buchegger 18, Mijailovic 11, Tondo 6, Cavaccini (L), Piazza 0, Tallone 0. N.E. Carta, Balestra, Belluomo, Fedrizzi, Lucconi. All. Douglas. Kemas Lamipel Santa Croce: Coscione 1, Colli 7, Compagnoni 6, Motzo 16, Hanzic 6, Vigil Gonzalez 7, Morgese (L), Maiocchi 0, Arguelles Sanchez 0, Favaro 0, Loreti 0. N.E. Gabbriellini, Giovannetti, Caproni. All. Bulleri. ARBITRI: Nava, Colucci. NOTE – durata set: 26′, 28′, 29′; tot: 83′.

Pool Libertas Cantù – Agnelli Tipiesse Bergamo 3-2 (19-25, 25-21, 25-27, 30-28, 15-11) – Pool Libertas Cantù: Alberini 3, Ottaviani 9, Monguzzi 6, Gamba 23, Preti 17, Aguenier 19, Butti (L), Compagnoni 0, Gianotti 0, Galliani 0. N.E. Picchio, Mazza, Carucci. All. Denora. Agnelli Tipiesse Bergamo: Jovanovic 2, Held 20, Cargioli 6, Padura Diaz 16, Cominetti 18, Copelli 18, Pahor 0, Toscani (L), Catone 0, Baldi 0, Mazzon 0. N.E. De Luca, Lavorato, Cioffi. All. Morato. ARBITRI: Santoro, Bassan. NOTE – durata set: 29′, 31′, 37′, 42′, 19′; tot: 158′.

Si alzano vertiginosamente le temperature nei Play Off di Serie A2 Credem Banca: nel primo round delle Semifinali Vibo Valentia fa la voce grossa tra le mura amiche alle 19.30, mentre Cantù s’impone in rimonta al tie break nel derby lombardo delle 20.30

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Kemas Lamipel Santa Croce, formazioni approdate in Semifinale chiudendo la rispettiva serie dei Quarti di Finale in due gare, si fronteggiano per poco più di 80 minuti. L’inerzia del match è favorevole ai beniamini del PalaMaiata fin dai primi scambi. La formazione di casa la vince con una migliore efficacia in attacco e la buona guardia del muro-difesa. I rivali toscani reggono in ricezione e hanno il merito di restare in scia negli ultimi due parziali mettendo pressione alla Callipo, ma non trovano il guizzo per girare la partita. In evidenza il top scorer Paul Buchegger (18 punti) e Nikola Mijailovic (11) nel collettivo calabrese. A mettersi in luce tra i Lupi è Matheus Motzo, autore di 16 sigilli e l’unico in doppia cifra.

Il primo atto del derby lombardo, vinto al tie break dai padroni di casa della Pool Libertas Cantù contro la Tipiesse Agnelli Bergamo dopo due agganci e un sorpasso nel set ai 15, si segnala per la sua durata da record. Con 2 ore e 38 minuti di battaglia sportiva, la partita tiratissima e rocambolesca entra nella classifica delle maratone di A2 Credem Banca a un passo dal podio. Saldamente in vetta per durata resiste Ortona – Cuneo della Regular Season 2021/22 (2 ore e 46 minuti), seguita da Città di Castello – Padova (2 ore e 43 minuti) dell’annata 2010/11 e Siena – Bergamo (2 ore e 39 minuti) del 2017/18. L’incontro odierno eguaglia altre due sfide ai piedi del podio. La formazione orobica non riesce a superare il suo precedente record per un solo minuto, ma soprattutto non riesce a chiudere la partita nel quarto set e deve subire il sorpasso decisivo nel finale. Agnelli Tipiesse è sotto 1-0 nella serie.

Le sfide di Gara 2, che vedono Vibo e Cantù a caccia del successo decisivo per centrare la Finale Promozione, sono in programma domenica 30 aprile alle 18.00.

Gara 2 Semifinali Play Off A2 Credem Banca

Domenica 30 aprile 2023, ore 18.00

Agnelli Tipiesse Bergamo – Pool Libertas Cantù

Diretta Volleyballworld.tv

Kemas Lamipel Santa Croce – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Diretta Volleyballworld.tv

Il tabellone dei Play Off A2 Credem Banca

https://www.legavolley.it/risultati/?Anno=2022&IdCampionato=897

Formula Play Off A2 Credem Banca

Le squadre classificate dal 1° al 8° posto in Regular Season si incontrano nei Quarti con la formula delle 2 partite vinte su 3. La prima gara e l’eventuale spareggio si disputano in casa della squadra con la miglior classifica al termine della Regular Season. Le quattro squadre vincenti i Quarti di Finale si incontrano in Semifinale con la formula delle 2 partite vinte su 3. La prima gara e l’eventuale spareggio si disputano in casa della squadra con la miglior classifica al termine della Regular Season. Le due squadre vincenti nelle Semifinali disputano l’incontro di Finale con la formula delle 3 partite vinte su 5. La prima gara, la terza gara e l’eventuale spareggio si disputano in casa della squadra con la miglior classifica al termine della Regular Season. La società vincente il Play Off sarà promossa alla SuperLega 2023/24.