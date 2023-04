TdR 2023, ai padroni di casa del Piemonte Valle d’Aosta il primo Torneo delle Regioni eSport GENERALI

Un finale che sarebbe stato difficile immaginare anche per uno dei migliori romanzieri. Il Comitato Regionale FIGC-LND del Piemonte Valle d’Aosta inaugura in questa stagione il suo primo campionato digitale eSerieE, organizza il Torneo delle Regioni e sale sul tetto d’Italia, al primo colpo, con la sua Rappresentativa calcio virtuale.

Successo storico per la squadra guidata, in presenza, dal capitano Alessandro Piattelli che nella gaming room degli Insuperabili Onlus di Torino ha sconfitto Emanuele Andreano della Rappresentativa Lazio, con il risultato di 3-2. I due giocatori hanno guidato il resto delle loro squadre che, da remoto, hanno dato vita ad un atto conclusivo bellissimo. Gara intensa fin dai primi istanti. Il doppio vantaggio dei padroni di casa si è concretizzato con le marcature di Carlo Frattini e Alessandro Piatteli, al 5’ e al 19’ della prima frazione. Il Lazio è rimasto sempre in partita, accorciando le distanze al 52’ con Vittorio Morgante ma nonostante gli assalti di Andreano e compagni, il pareggio non si è concretizzato. Le premiazioni si sono svolte, come tutta la kermesse, in live streaming sul canale Twitch della LND eSport con la regia di Davide Castaldo (VPL).

Ad accompagnare il momento dei riconoscimenti Marco Brandino e Lorena Rusu, volti e voci ufficiali di tutte le competizioni di calcio virtuale promosse dalla Lega Nazionale Dilettanti. A consegnare il trofeo nelle mani di Piattelli sono stati il vice presidente vicario della LND Christian Mossino e quello del CR Piemonte Valle d’Aosta Mauro Foschia.

Il numero uno del calcio piemontese Foschia ha dichiarato: “Ringrazio tutti per l’organizzazione di questo speciale evento che ha messo in evidenza come la passione sia perfettamente in grado di viaggiare dai campi in erba a quelli virtuali sul binario unico rappresentato dell’amore per il calcio”. Per il vice presidente vicario LND Mossino anche la soddisfazione da tifoso, essendo piemontese. “Esordio perfetto per una Rappresentativa appena nata che vince la prima edizione di questo Torneo, per giunta in casa. Porto in questa bellissima arena i saluti del presidente Giancarlo Abete e di tutto il consiglio direttivo della LND, orgoglioso della presenza di questa disciplina per le sue capacità di aggregare, incidere nel sociale. Complimenti al lavoro svolto dal presidente Santino Lo Presti che, con grande entusiasmo ed esperienza agonistica di lungo corso, sostiene il progetto eSport della LND”.

Le soddisfazioni per il gamer non sono finite qui, dal momento che si è visto consegnare anche il premio di MVP (most valuable player) da parte di Sabrina Gonzatto, responsabile comunicazione dell’Università telematica E-Campus che ha voluto supportare l’evento insieme a Sparco, VPL, Insuperabili e GENERALI, partner del Torneo delle Regioni giocato sui campi di pixel.

Per la seconda classificata invece, i complimenti ed un premio da parte del presidente della commissione LND eSport Santino Lo Presti che ha prima di tutto ringraziato i presidenti Mossino e Foschia per la squisita ospitalità, GENERALI per la prestigiosa partnership, il presidente di Insuperabili Davide Leonardi per la location, Sabrina Gonzatto della e-Campus e Roberto Savio della Sparco per aver preso parte a questa storica edizione.

“Aver organizzato questo Torneo – ha affermato Lo Presti – è motivo di grande orgoglio. Una prima edizione che ha già mostrato grandi potenzialità di sviluppo in ottica futura. Complimenti a tutte le squadre e un caloroso arrivederci alla prossima edizione”. Le due finaliste Piemonte VA e Lazio si sono trovate faccia a faccia dopo aver superato rispettivamente, in semifinale, la Campania per 3-2 e l’Abruzzo per 8-3. Un vittoria di squadra contro un collettivo che, sulla carta, presentava credenziali tecniche forse superiori.

Le lacrime del capitano certificano quello che ormai è il motto della LND eSport: campo virtuale, emozioni reali. Unica battuta d’arresto dei neo campioni del Piemonte Valle d’Aosta, nella fase a gironi, per mano dell’Abruzzo, seguito a Torino dal referente Panfilo Doria così come Danilo Sanguineti per la Liguria. Al Torneo delle Regioni eSport GENERALI c’è stato anche spazio per un tuffo nel passato con degli show match di Subbuteo come in occasione della Gaming Week 2022 della LND. A disputare gli incontri sul tappeto verde Filippo Mussino (Torino 2009), Marco Palamà (Torino 2009), Luca Converti (Torino 2009) e Gianluca Mussato (Silvio Piola Subbuteo Club).

Tutti i protagonisti

CR Calabria: Kevin Canaliu, Lorenzo Bubbo, Valentina Stranieri, Marco Torcaso, Paolo Annunziata, Francesco Ceravolo, Luca Mastroianni, Riccardo Cerra, Angelo Costanzo, Pietro Bubbo, Alfonso Passafaro, Manuel Talarico.

CR Campania: Francesco Coppola, Rocco Davide Cobuccio, Antony Punzo, Andrea Gonzalez, Amedeo Dell’Amura, Gerardo Erra, Domenico Celentano, Amedeo D’Auria, Christian Tarice, Jonathan Giannattasio, Raffaele Monte, Nicolò Ferrari, Ardizio Raffaele, Luigi Gambardella, Antonio D’Orsi.

CR Piemonte Valle d’Aosta: Alessandro Piattelli, Daniele Arentino, Medi Lamperouge, Marco La Rosa, Alessandro Leonardi, Carlo Frattini, Vincenzo De Falco, Mattia Palismano, Fabio Squarcia, Roberto Lanfredi, Sebrastiano, Michele Tenneriello.

CR Abruzzo: Alessandro Niro, Nicholas Monterossi, Alessandro Massa, Alessandro Mancini, Alessandro Di Biase, Giammarco Massa, Matteo Zito, Massimiliano Plazzi, Nunzio Gigante, Giuseppe Iaconisi, Giorgio Piarulli, Foster Castagna, Andrea Conti, Giuseppe Serra, Samuele Camarra.

CR Liguria: Savio Domenico Oliviero, Andrea Volpe, Stefano Ivaldi, Alessio Belvisio, Giorgio Lenzi, Simone Saponaro, Simone Valenza, Gabriele Tortorici, Nicolò Pellicano, Edher Melendez, Kevin Camacho, Brian Marchi, Alessio Occhipinti, Alessio Bellinazzi San Teodoro, Matteo Rovere.

CR Sicilia: Ettore Campanella, Manuel Irrera, Silvio Mangraviti, Salvatore Belfiore, Giuseppe De Luca, Luca Guzzetta, Carmelo Cammalleri, Dennis Longo, Sebastiano Belfiore, Michael Maugeri, Salvatore Riolo, Gabriele Miserendino, Nicola Zoda.

CR Emilia-Romagna: Enrico Ghizzoni; Daniel Parrello; Alessandro Visconti; Damiano Piersante.

CR Lazio: Emanuele Andreano, Antonio Bolognini, Stefano Mammoliti, Mirko Giordano, Vito Claudio Silvia, Devid Lerdieri, Vittorio Morgante, Emanuele Nizzola, Valerio Giannella, Stefano Morcioni, Fabio Zuin.

23 aprile 2023 – Fase finale

Semifinali

Piemonte VA-Campania 0-0; 3-2

Abruzzo-Lazio 3-5; 0-3

Finale

Piemonte VA-Lazio 2-1

22 aprile 2023 – Fase di qualificazione

Girone A

Lazio-Calabria 5-1

Campania- Liguria 5-1

Calabria- Liguria 3-5

Lazio-Campania 1-4

Campania-Calabria 6-2

Liguria-Lazio 1-3

Qualificate: Campania (9 punti) e Lazio (6 punti)

Girone B

Piemonte VA-Abruzzo 0-2

E. Romagna-Sicilia 0-8

Abruzzo-Sicilia 1-0

E. Romagna-Piemonte VA 1-2

E. Romagna-Abruzzo 0-11

Sicilia-Piemonte VA 1-3

#TorneoDelleRegionieSportGENERALI #TDReSportGENERALI #LNDeSport #LNDcalciovirtuale

esport.lnd.it/it/esport

twitch.tv/legadilettantiesport

instagram.com/legadilettanti_esport/

twitter.com/LNDEsport1

t.me/+F0-PiPSHVmgwYThk

tiktok.com/@lndesportofficial