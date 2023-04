TDR 2023 – UNDER 19: vittoria e primo posto nel girone A per la Liguria

Vittoria importante per la Liguria che trionfa 1-0 contro la Campania, guadagnandosi così la qualificazione ai quarti grazie al primo posto nel Girone A.

Terzo match del Girone A che vede, sul sintetico di Mondovì, Campania e Liguria a contendersi la testa del girone.

Inizia bene la gara la Campania con uno scatto in profondità di Longobardi che prova a saltare il portiere fallendo, però, il tiro vincente. Occasione al 22′ per sempre per la Rappresentativa campana con la potente conclusione di Senatore a botta sicura, salva di poco sulla linea Jebbar che devia in corner.

Partita, per la prima mezz’ora di gioco, molto equilibrata con poche occasioni ed ampia fase di studio da parte di entrambe.

Doppia chance al 42′ per la Liguria con il colpo di testa finale dell’attaccante di proprietà dell’Albenga Mariani: il portiere campano si allunga e devia in angolo.

Ancora uno stacco di testa pericoloso, questa volta di Berretta che costringe Paparella a gettarsi sul palo per evitare il gol. Gran tiro a giro, poco dopo, di Mariani che trova l’angolino alto ed anche la parata, in volo, del numero 1 della Campania.

La prima frazione si conclude sullo 0-0 con l’assedio finale della squadra ligure non culminato in un gol.

Chance per la Campania in apertura di secondo tempo con De Mattia che prova il tiro da fuori: Liguria salvata da una deviazione della difesa. Sul corner, prova a volo Longobardi ma il pallone finisce alto sulla traversa.

Palo della Liguria, al 61′, con Graziani che calcia benissimo ma il portiere campano si supera e con le dita devia sul legno. Poco dopo, doppio dribbling di Fatnassi che salta la difesa avversaria e mette in mezzo per Jebbar: conclusione al volo e palla in rete.

Conclusione di De Mattia prontamente chiusa dalla difesa ligure al 69′.

Si scaldano gli animi al 86′ dopo un fallo di Aiello: inizia la mischia con spintoni da ambo le parti, l’arbitro cerca di calmare la situazione.

Allo scoccare del 90′ l’arbitro assegna sei minuti di recupero, viste le tante sostituzioni ed i momenti di fermo. Dopo praticamente nove minuti di recupero ed un’espulsione, l’arbitro manda tutti sotto negli spogliatoi: Liguria trionfa su Campania e porta a casa tre punti che, di fatto, consegnano loro il primo posto.

CAMPANIA-LIGURIA 0-1: 62′ Jebbar (L).

AMMONITI: 29′ Zinnari (L), 31′ Coppola (C), 58′ Jebbar (L), 73′ Mondino (L), 73′ Manzi (C), 80′ Robustelli (C), 84′ Graziani (L), 86′ Aiello (C), 97′ Tussellino (L).

ESPULSI: 97′ Balzano (C).

CAMPANIA: Paparella, Longobardi, Dello Russo, Coppola, De Mattia, Senatore (56′ Solpietro), Aiello, Somma (Robustelli), Khardziani (45′ Manzi), Silano (73′ Iuliano), Caruso (45′ Balzano). A disposizione di mister Savino: Solpietro, Lucignano, Botta, Romano, Nastri.

LIGURIA: Mondino, Berretta (88′ Morchio), Borreani, Costa (58′ Fatnassi), Fontana, Franzino, Gottingi, Graziani (91′ Tussellino), Jebbar, Mariani, Zinnari. A diposizione di mister Chiappucci: Damonte, Favazza, Scalvini, Thiam, Tomè, Zuppiroli.