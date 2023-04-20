Torneo delle Regioni 2023, è tutto pronto! Ecco i convocati nelle Rappresentative Piemonte-VdA

Sono in totale 12 i calciatori della provincia di Cuneo scelti dai selezionatori delle formazioni Under 15, Under 17, Under 19 e Under 23

Da
EDWARD PELLEGRINO
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Ci siamo. Domani, venerdì 21 aprile, parte ufficialmente il Torneo delle Regioni 2023 che si terrà sui campi del Piemonte. I padroni di casa del Piemonte-VdA hanno ufficializzato le convocazioni nelle 4 Rappresentative in corsa, vale a dire Under 15, Under 17, Under 19 e Under 23 Femminile: la provincia di Cuneo supera la doppia cifra, con 12 partecipanti selezionati dai rispettivi allenatori (nomi riportati in grassetto nell’elenco).

Ricordiamo che IDEAWEBTV.IT sarà al seguito della delegazione di Piemonte-VdA di cui seguirà in TEMPO REALE il cammino. Per tutte le info su come seguire il TORNEO DELLE REGIONI 2023 su IDEAWEBTV clicca qui

Di seguito le liste degli atleti/atlete che parteciperanno alla manifestazione:

UNDER 19

COGNOME NOME SOCIETA’
ANDREOTTI ALESSIO IVAN A.P.D. CHIAVAZZESE 75
BERGONZI RICCARDO A.S.D. ALBA CALCIO
BIANCO LUCA U.S.D.  ALPIGNANO
BORIN TOMMASO G.S.D. VOLPIANO PIANESE
CANNAVO’ SAMUELE A.S.D CALCIO SETTIMO
CAVALLO ALESSANDRO U.S.D. VANCHIGLIA 1915
CHIARIA ALESSANDRO ASD PASTORFRIGOR STAY
CRITELLI MATTIA U.S.D.  ALPIGNANO
DELLANNO LORENZO A.S.D. ALBA CALCIO
FERRARI RICCARDO U.S.D. CITTA’ DI COSSATO
MAGALHAES DA SILVA SAIMON A.S.D. BORGARO NOBIS 1965
MASANTE LORENZO GIOVANNI U.S.D. ALPIGNANO
MATIJA MANUEL U.S.D. SOMMARIVA PERNO
MERLO FILIPPO A.S.D. OMEGNA 1906
MORGANTI GUGLIELMO ACQUI F.C. SSDARL
ROMANIN SAMUELE A.D.P. BSR GRUGLIASCO
SAVVA ERIC G.S.D. VOLPIANO PIANESE
SCALA MAURIZIO U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO
SICILIA DANIELE G.S.D. LASCARIS
TOMASINO VITTORIO A.S.D. BIELLESE 1902

    

RAPPRESENTATIVA UNDER 17

 

 COGNOME NOME SOCIETA’
BRIZZI PIETRO A.S.D. COLLERETTO G. PEDANEA
CABELLA MATTEO A.S.D. ASTI
CARNEVALE SCHIANCA DAVIDE U.S.D. ALPIGNANO
COTRONEO ANTONIO A.S.D. PRO EUREKA
DE DOMINICIS MATTIA F.C.D. PINEROLO
FERRARI ENZO ASD VERBANIA CALCIO
GIACONA MATTEO A.S.D. BORGOSESIA CALCIO
GIRAUDO ETTORE A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006
GIRONDA ANDREA A.S.D. CHISOLA CALCIO
ITALIANO FABIO EMANUELE G.S.D. LASCARIS
LEONE FRANCESCO S.S.D. SISPORT S.P.A.
MAMMOLENTI DAVIDE G.S.D. LASCARIS
MANCINO CHRISTIAN A.S.D. CHIERI
MANFREDI DANIELE A.S.D. CHIERI
MANICONE ALESSANDRO A.S.D. ASTI
PAULIUC NICOLO A.S.D. CHISOLA CALCIO
SOLAVAGIONE GIACOMO FOSSANO CALCIO SSD ARL
TORTORELLA ANDREA A.S.D. PRO EUREKA
VALENTE LORENZO U.S.D. VANCHIGLIA 1915
VALENTINI FEDERICO A.S.D. CHIERI

 

RAPPRESENTATIVA UNDER 15

 

COGNOME NOME SOCIETA’
AGGERO PIETRO G.S.D. VOLPIANO PIANESE
AMODIO ANDREA A.C.D. LUCENTO
ATZENI DIEGO STEFANO A.S.D. S.G. DERTHONA
BARBERO GIOVANNI A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006
BELLINGHERI FILIPPO A.S.D. CITTÀ DI BAVENO 1908
CALAMITA SAMUELE A.S.D. CHISOLA CALCIO
CASTALDI TOMMASO G.S.D. LASCARIS
CROZZA EDOARDO A.S.D. S.G. DERTHONA
CURRI FLAVIO U.S.D. ALPIGNANO
DE VITA ALESSANDRO A.S.D. CITTÀ DI BAVENO 1908
DUTTO PIETRO SSDARL A.C. CUNEO 1905 OLMO
GARBELLINI FABIO A.S.D. CHIERI
ISOARDI DAVIDE A.S.D. SALICE
MOLON SIMONE U.S.D. ALPIGNANO
ORTOLANO FILIPPO A.S.D. ASTI
PALUMBO STEFANO A.S.D. CHIERI
RAVIOLA VITTORIO U.S.D. PIANEZZA
RECI EDOARDO G.S.D. VOLPIANO PIANESE
SHITA MAJKI FOSSANO CALCIO SSD A.R.L.
SUDANO AARON A.S.D. DIAVOLETTICALCIO VERCELLI

     

 

UNDER 23 FEMMINILE

COGNOME NOME SOCIETA’
ALTAFIN CLARA A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO
ANGRISANO VANESSA F.C.D. PINEROLO
ARA CRISTIANA FREEDOM FC S.S.D. A R.L.
BODINI FRANCESCA A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO
CARAZZOLO DESIREE A.S.D. ACF BIELLESE
CARUSO GRACIA CHANTAL TORINO F.C. S.P.A.
CORZETTO MATILDE A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO
DEMATTEIS MARTINA FREEDOM FC S.S.D. A R.L.
DE VITA MIREA A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO
DINDO VITTORIA A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO
FERRO FRANCESCA A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO
MEDICI MARTINA TORINO F.C. S.P.A.
MUNICCHI ROBERTA A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO
NICOLO’ ERIKA A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO
NINO MARTINA A.S.D. BULE’ BELLINZAGO
ORLANDIN SARA A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO
SCICLI ALICE A.S.D. INDEPENDIENTE IVREA
TESSE SOFIA SSDRL TORINO WOMEN
VERRUA ANNA A.S.D. AREA CALCIO ALBA ROERO
ZAPPONE VALENTINA PIA SSDRL TORINO WOMEN

 

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