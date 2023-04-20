Torneo delle Regioni 2023, è tutto pronto! Ecco i convocati nelle Rappresentative Piemonte-VdA

Ci siamo. Domani, venerdì 21 aprile, parte ufficialmente il Torneo delle Regioni 2023 che si terrà sui campi del Piemonte. I padroni di casa del Piemonte-VdA hanno ufficializzato le convocazioni nelle 4 Rappresentative in corsa, vale a dire Under 15, Under 17, Under 19 e Under 23 Femminile: la provincia di Cuneo supera la doppia cifra, con 12 partecipanti selezionati dai rispettivi allenatori (nomi riportati in grassetto nell’elenco).
Ricordiamo che IDEAWEBTV.IT sarà al seguito della delegazione di Piemonte-VdA di cui seguirà in TEMPO REALE il cammino. Per tutte le info su come seguire il TORNEO DELLE REGIONI 2023 su IDEAWEBTV clicca qui
Di seguito le liste degli atleti/atlete che parteciperanno alla manifestazione:
UNDER 19
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|ANDREOTTI
|ALESSIO IVAN
|A.P.D. CHIAVAZZESE 75
|BERGONZI
|RICCARDO
|A.S.D. ALBA CALCIO
|BIANCO
|LUCA
|U.S.D. ALPIGNANO
|BORIN
|TOMMASO
|G.S.D. VOLPIANO PIANESE
|CANNAVO’
|SAMUELE
|A.S.D CALCIO SETTIMO
|CAVALLO
|ALESSANDRO
|U.S.D. VANCHIGLIA 1915
|CHIARIA
|ALESSANDRO
|ASD PASTORFRIGOR STAY
|CRITELLI
|MATTIA
|U.S.D. ALPIGNANO
|DELLANNO
|LORENZO
|A.S.D. ALBA CALCIO
|FERRARI
|RICCARDO
|U.S.D. CITTA’ DI COSSATO
|MAGALHAES DA SILVA
|SAIMON
|A.S.D. BORGARO NOBIS 1965
|MASANTE
|LORENZO GIOVANNI
|U.S.D. ALPIGNANO
|MATIJA
|MANUEL
|U.S.D. SOMMARIVA PERNO
|MERLO
|FILIPPO
|A.S.D. OMEGNA 1906
|MORGANTI
|GUGLIELMO
|ACQUI F.C. SSDARL
|ROMANIN
|SAMUELE
|A.D.P. BSR GRUGLIASCO
|SAVVA
|ERIC
|G.S.D. VOLPIANO PIANESE
|SCALA
|MAURIZIO
|U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO
|SICILIA
|DANIELE
|G.S.D. LASCARIS
|TOMASINO
|VITTORIO
|A.S.D. BIELLESE 1902
RAPPRESENTATIVA UNDER 17
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|BRIZZI
|PIETRO
|A.S.D. COLLERETTO G. PEDANEA
|CABELLA
|MATTEO
|A.S.D. ASTI
|CARNEVALE SCHIANCA
|DAVIDE
|U.S.D. ALPIGNANO
|COTRONEO
|ANTONIO
|A.S.D. PRO EUREKA
|DE DOMINICIS
|MATTIA
|F.C.D. PINEROLO
|FERRARI
|ENZO
|ASD VERBANIA CALCIO
|GIACONA
|MATTEO
|A.S.D. BORGOSESIA CALCIO
|GIRAUDO
|ETTORE
|A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006
|GIRONDA
|ANDREA
|A.S.D. CHISOLA CALCIO
|ITALIANO
|FABIO EMANUELE
|G.S.D. LASCARIS
|LEONE
|FRANCESCO
|S.S.D. SISPORT S.P.A.
|MAMMOLENTI
|DAVIDE
|G.S.D. LASCARIS
|MANCINO
|CHRISTIAN
|A.S.D. CHIERI
|MANFREDI
|DANIELE
|A.S.D. CHIERI
|MANICONE
|ALESSANDRO
|A.S.D. ASTI
|PAULIUC
|NICOLO
|A.S.D. CHISOLA CALCIO
|SOLAVAGIONE
|GIACOMO
|FOSSANO CALCIO SSD ARL
|TORTORELLA
|ANDREA
|A.S.D. PRO EUREKA
|VALENTE
|LORENZO
|U.S.D. VANCHIGLIA 1915
|VALENTINI
|FEDERICO
|A.S.D. CHIERI
RAPPRESENTATIVA UNDER 15
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|AGGERO
|PIETRO
|G.S.D. VOLPIANO PIANESE
|AMODIO
|ANDREA
|A.C.D. LUCENTO
|ATZENI
|DIEGO STEFANO
|A.S.D. S.G. DERTHONA
|BARBERO
|GIOVANNI
|A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006
|BELLINGHERI
|FILIPPO
|A.S.D. CITTÀ DI BAVENO 1908
|CALAMITA
|SAMUELE
|A.S.D. CHISOLA CALCIO
|CASTALDI
|TOMMASO
|G.S.D. LASCARIS
|CROZZA
|EDOARDO
|A.S.D. S.G. DERTHONA
|CURRI
|FLAVIO
|U.S.D. ALPIGNANO
|DE VITA
|ALESSANDRO
|A.S.D. CITTÀ DI BAVENO 1908
|DUTTO
|PIETRO
|SSDARL A.C. CUNEO 1905 OLMO
|GARBELLINI
|FABIO
|A.S.D. CHIERI
|ISOARDI
|DAVIDE
|A.S.D. SALICE
|MOLON
|SIMONE
|U.S.D. ALPIGNANO
|ORTOLANO
|FILIPPO
|A.S.D. ASTI
|PALUMBO
|STEFANO
|A.S.D. CHIERI
|RAVIOLA
|VITTORIO
|U.S.D. PIANEZZA
|RECI
|EDOARDO
|G.S.D. VOLPIANO PIANESE
|SHITA
|MAJKI
|FOSSANO CALCIO SSD A.R.L.
|SUDANO
|AARON
|A.S.D. DIAVOLETTICALCIO VERCELLI
UNDER 23 FEMMINILE
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|ALTAFIN
|CLARA
|A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO
|ANGRISANO
|VANESSA
|F.C.D. PINEROLO
|ARA
|CRISTIANA
|FREEDOM FC S.S.D. A R.L.
|BODINI
|FRANCESCA
|A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO
|CARAZZOLO
|DESIREE
|A.S.D. ACF BIELLESE
|CARUSO
|GRACIA CHANTAL
|TORINO F.C. S.P.A.
|CORZETTO
|MATILDE
|A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO
|DEMATTEIS
|MARTINA
|FREEDOM FC S.S.D. A R.L.
|DE VITA
|MIREA
|A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO
|DINDO
|VITTORIA
|A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO
|FERRO
|FRANCESCA
|A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO
|MEDICI
|MARTINA
|TORINO F.C. S.P.A.
|MUNICCHI
|ROBERTA
|A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO
|NICOLO’
|ERIKA
|A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO
|NINO
|MARTINA
|A.S.D. BULE’ BELLINZAGO
|ORLANDIN
|SARA
|A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO
|SCICLI
|ALICE
|A.S.D. INDEPENDIENTE IVREA
|TESSE
|SOFIA
|SSDRL TORINO WOMEN
|VERRUA
|ANNA
|A.S.D. AREA CALCIO ALBA ROERO
|ZAPPONE
|VALENTINA PIA
|SSDRL TORINO WOMEN