Torneo delle Regioni 2023, è tutto pronto! Ecco i convocati nelle Rappresentative Piemonte-VdA

Sono in totale 12 i calciatori della provincia di Cuneo scelti dai selezionatori delle formazioni Under 15, Under 17, Under 19 e Under 23

Ci siamo. Domani, venerdì 21 aprile, parte ufficialmente il Torneo delle Regioni 2023 che si terrà sui campi del Piemonte. I padroni di casa del Piemonte-VdA hanno ufficializzato le convocazioni nelle 4 Rappresentative in corsa, vale a dire Under 15, Under 17, Under 19 e Under 23 Femminile: la provincia di Cuneo supera la doppia cifra, con 12 partecipanti selezionati dai rispettivi allenatori (nomi riportati in grassetto nell’elenco).

Ricordiamo che IDEAWEBTV.IT sarà al seguito della delegazione di Piemonte-VdA di cui seguirà in TEMPO REALE il cammino. Per tutte le info su come seguire il TORNEO DELLE REGIONI 2023 su IDEAWEBTV clicca qui

Di seguito le liste degli atleti/atlete che parteciperanno alla manifestazione:

UNDER 19

COGNOME NOME SOCIETA’ ANDREOTTI ALESSIO IVAN A.P.D. CHIAVAZZESE 75 BERGONZI RICCARDO A.S.D. ALBA CALCIO BIANCO LUCA U.S.D. ALPIGNANO BORIN TOMMASO G.S.D. VOLPIANO PIANESE CANNAVO’ SAMUELE A.S.D CALCIO SETTIMO CAVALLO ALESSANDRO U.S.D. VANCHIGLIA 1915 CHIARIA ALESSANDRO ASD PASTORFRIGOR STAY CRITELLI MATTIA U.S.D. ALPIGNANO DELLANNO LORENZO A.S.D. ALBA CALCIO FERRARI RICCARDO U.S.D. CITTA’ DI COSSATO MAGALHAES DA SILVA SAIMON A.S.D. BORGARO NOBIS 1965 MASANTE LORENZO GIOVANNI U.S.D. ALPIGNANO MATIJA MANUEL U.S.D. SOMMARIVA PERNO MERLO FILIPPO A.S.D. OMEGNA 1906 MORGANTI GUGLIELMO ACQUI F.C. SSDARL ROMANIN SAMUELE A.D.P. BSR GRUGLIASCO SAVVA ERIC G.S.D. VOLPIANO PIANESE SCALA MAURIZIO U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO SICILIA DANIELE G.S.D. LASCARIS TOMASINO VITTORIO A.S.D. BIELLESE 1902

RAPPRESENTATIVA UNDER 17

COGNOME NOME SOCIETA’ BRIZZI PIETRO A.S.D. COLLERETTO G. PEDANEA CABELLA MATTEO A.S.D. ASTI CARNEVALE SCHIANCA DAVIDE U.S.D. ALPIGNANO COTRONEO ANTONIO A.S.D. PRO EUREKA DE DOMINICIS MATTIA F.C.D. PINEROLO FERRARI ENZO ASD VERBANIA CALCIO GIACONA MATTEO A.S.D. BORGOSESIA CALCIO GIRAUDO ETTORE A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006 GIRONDA ANDREA A.S.D. CHISOLA CALCIO ITALIANO FABIO EMANUELE G.S.D. LASCARIS LEONE FRANCESCO S.S.D. SISPORT S.P.A. MAMMOLENTI DAVIDE G.S.D. LASCARIS MANCINO CHRISTIAN A.S.D. CHIERI MANFREDI DANIELE A.S.D. CHIERI MANICONE ALESSANDRO A.S.D. ASTI PAULIUC NICOLO A.S.D. CHISOLA CALCIO SOLAVAGIONE GIACOMO FOSSANO CALCIO SSD ARL TORTORELLA ANDREA A.S.D. PRO EUREKA VALENTE LORENZO U.S.D. VANCHIGLIA 1915 VALENTINI FEDERICO A.S.D. CHIERI

RAPPRESENTATIVA UNDER 15

COGNOME NOME SOCIETA’ AGGERO PIETRO G.S.D. VOLPIANO PIANESE AMODIO ANDREA A.C.D. LUCENTO ATZENI DIEGO STEFANO A.S.D. S.G. DERTHONA BARBERO GIOVANNI A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006 BELLINGHERI FILIPPO A.S.D. CITTÀ DI BAVENO 1908 CALAMITA SAMUELE A.S.D. CHISOLA CALCIO CASTALDI TOMMASO G.S.D. LASCARIS CROZZA EDOARDO A.S.D. S.G. DERTHONA CURRI FLAVIO U.S.D. ALPIGNANO DE VITA ALESSANDRO A.S.D. CITTÀ DI BAVENO 1908 DUTTO PIETRO SSDARL A.C. CUNEO 1905 OLMO GARBELLINI FABIO A.S.D. CHIERI ISOARDI DAVIDE A.S.D. SALICE MOLON SIMONE U.S.D. ALPIGNANO ORTOLANO FILIPPO A.S.D. ASTI PALUMBO STEFANO A.S.D. CHIERI RAVIOLA VITTORIO U.S.D. PIANEZZA RECI EDOARDO G.S.D. VOLPIANO PIANESE SHITA MAJKI FOSSANO CALCIO SSD A.R.L. SUDANO AARON A.S.D. DIAVOLETTICALCIO VERCELLI

UNDER 23 FEMMINILE