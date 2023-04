Torneo delle Regioni 2023, ci siamo quasi! Ecco come seguire l’evento su IDEAWEBTV!

L’attesa sta per finire! Venerdì inizia ufficialmente il Torneo delle Regioni 2023 che sarà ospitato sui campi del Piemonte dal 21 al 27 aprile: un grande evento, che torna dopo lo stop di tre edizioni causa Covid e lo fa in terra sabauda, con grande copertura anche mediatica.

Nella kermesse, che raggiunge la sua 59ª edizione, dedicata al calcio ad 11 giovanile, saranno ben 78 rappresentative nelle categorie Under 15, 17, 19 e Femminile pronte a darsi battaglia: 142 le gare in programma, fra fase a gironi e ad eliminazione diretta, che si disputeranno su tredici campi, nelle sei province del Piemonte VdA: Alessandria (Casale Monferrato), Cuneo (Centallo, Cuneo, Mondovì e Moretta), Novara (Granozzo con Monticello), Torino (Cantalupa, Vinovo, Volpiano e Pianezza), Verbano-Cusio-Ossola (Domodossola e Baveno), Vercelli (Vercelli).

IDEAWEBTV AL TDR 2023 – IDEAWEBTV ed il nostro gruppo editoriale Uniart saranno al prestigioso TORNEO DELLE REGIONI 2023: non una prima volta per il nostro quotidiano on line, già presente nel 2014 in Friuli, nel 2015 in Lombardia e nel 2017 in Trentino, ma un’occasione particolarmente sentita.

La troupe ed i giornalisti di IDEAWEBTV.IT saranno al seguito delle quattro Rappresentative Piemonte-Vda (Under 15, Under 17, Under 19 e Under 23 Femminile) di cui seguirà le partite in DIRETTA TESTUALE sul nostro giornale, sin dalla fase a gironi, con tutti i contenuti, i video e le interviste postpartita.

Ma non solo: IDEAWEBTV sarà infatti media ufficiale della Comitato Piemonte-VdA e della LND, che ringraziamo ancora per la fiducia e per l’opportunità, grazie alla cui collaborazione racconteremo il TDR 2023 ad ampio raggio: tutte le sere, IN DIRETTA STREAMING intorno alle 21, i giornalisti di IDEAWEBTV saranno fra protagonisti di quello che si preannuncia come un vero e proprio “telegiornale del TDR” (che andrà in onda anche sulla nostra Pagina Facebook e sul nostro canale Youtube) per fare il punto dopo le intense giornate di gare.

E poi, il clou nella fase ad eliminazione diretta: non solo i nostri contenuti giornalistici in esclusiva per il giornale, ivi comprese le eventuali partite, e lo speriamo, del Piemonte-VdA: la troupe di IDEAWEBTV curerà anche la telecronaca in DIRETTA STREAMING di alcune fra le gare che saranno trasmesse, grazie al fondamentale supporto della Videocenter Studio di Nadir Giordano, nei Quarti, Semifinali e Finali, sul portale Eleven Sports.

“Siamo entusiasti all’idea di poter tornare al Torneo delle Regioni, una manifestazione che ci è sempre rimasta nel cuore ed a cui non potevamo mancare, svolgendosi quest’anno in terra piemontese. – sottolineano Edward Pellegrino e Danilo Lusso della Redazione Sportiva di Ideawebtv – Corre d’obbligo ringraziare l’intero Comitato Piemonte-VdA e la Lega Nazionale Dilettanti per l’opportunità che viene data al nostro gruppo editoriale, con la speranza di poter offrire un servizio fruibile e di livello non solo agli addetti ai lavori, ma anche al pubblico da casa. Sarà fantastico essere nuovamente al seguito della delegazione di Piemonte-Vda e vivere da vicino, insieme ai protagonisti, lo spettacolo di questa manifestazione”.

VENERDI’ 21 APRILE SI COMINCIA – Anche IDEAWEBTV.IT scalda, quindi, i motori in vista della prima giornata di gare: il nostro quotidiano on line seguirà in DIRETTA tutte le gare del Piemonte-VdA, valevoli per la prima giornata del Girone B, live dallo Stadio Bertolotti di Volpiano. Nel corso della giornata e della serata saranno “sbobinati” e pubblicati su www.ideawebtv.it tutti i contenuti, i video e le interviste postpartita. Di seguito il programma:

Under 15 – Piemonte Vda-Marche ore 9.30

Under 17 – Piemonte VdA-Marche ore 11

Under 19 – Piemonte VdA-Marche ore 14.30

Under 23 Femminile – Piemonte VdA-Marche ore 16.30

Per conoscere nel dettaglio il calendario del Torneo delle Regioni 2023 CLICCA QUI