Rally Piemonte 2023 ad Alba: tutte le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento del “17° Rally Piemonte Alba 2023” sono previste le seguenti modifiche temporanee alla viabilità, così come comunicate dal Comune di Alba:

Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in:

– piazza Medford, piazza Sarti, via Snider, controviale di corso Torino (lato ex Tribunale), piazza Bubbio, da lunedì 10 aprile 2023 a domenica 16 aprile 2023;

– piazza Prunotto, piazzale ex Inail da giovedì 13 aprile 2023 a domenica 16 aprile 2024;

– piazza Giovannoni (stalli di sosta non a pagamento) da venerdì 14 aprile 2023 a sabato 15 aprile 2023;

– piazza San Paolo, via San Paolo, via Anna Rosso, via Liberazione, dalle ore 13.00 di venerdì 14 aprile 2023 alle ore 24 di domenica 16 aprile 2023;

in particolare, nelle via Anna Rosso, via Liberazione, via Corridoni e via San Paolo, vige la chiusura al traffico veicolare – esclusi residenti, aventi diritto ed i veicoli appartenenti agli equipaggi partecipanti alla gara.

Sabato 15 aprile 2023 istituzione del senso unico di marcia in corso Torino (ad esclusione dei mezzi del trasporto pubblico locale) dalle ore 7.30 alle ore 14.00 con direzione periferia e deviazione del traffico proveniente dalla periferia in corso Piera Cillario.

Sospensione del mercato ambulante dei produttori agricoli di piazza Prunotto sabato 15 aprile 2023.