Cooperazione e imprese sociali chiave per favorire l’inserimento lavorativo

Far conoscere l’esperienza della cooperazione e delle imprese sociali che favoriscono l’occupazione delle persone svantaggiate per moltiplicare le buone pratiche.

Questo l’obiettivo della Camera di Commercio di Cuneo che, attraverso il CiSeM (Comitato per l’Imprenditorialità Sociale e il Microcredito), promuove un nuovo momento di approfondimento sugli spazi di azione dedicati a favorire l’occupazione delle persone che si trovano in difficoltà, valorizzando le potenzialità delle cooperative e delle imprese sociali di inserimento lavorativo.

Un’importante occasione conoscere meglio una realtà fortemente presente sul nostro territorio: il Piemonte, e nello specifico la Provincia di Cuneo, vantano infatti numerose e valide esperienze di cooperative e imprese sociali impegnate in questo ambito.

Si tratta di realtà con la missione di coinvolgere nella loro base lavorativa almeno il 30% di soggetti svantaggiati presentandosi come uno strumento efficace di politica attiva del lavoro.

“Le cooperative sociali di inserimento lavorativo- evidenza il presidente di Confcooperative Cuneo Alessandro Durando – sono un vero e proprio strumento di politica attiva del lavoro. In questo senso l’obiettivo del CiSeM è quello di promuovere le buone pratiche di livello nazionale. Nello specifico, con questo incontro, si approfondiranno gli aspetti di riconoscimento formativo attivati dalla Regione Veneto sui processi di inclusione messi in atto dalle cooperative sociali di tipo b di quel territorio.” Sul punto, infatti, ci si confronterà con Confcooperative Federsolidarietà Veneto, attraverso un intervento ed un confronto costruttivo con i responsabili Stefano Lupatin e Chiara Antonioli. Il webinar si terrà giovedì 13 aprile dalle 10 alle 12. La partecipazione è gratuita collegandosi al link: https://meet.google.com/fqm-qeeo-pxp?hs=224&pli=1