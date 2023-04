Danilo Armano sarà il referente di Azione a Garessio

Prosegue la crescita di Azione in provincia di Cuneo.

Dopo la costituzione dei giorni scorsi dei gruppi di lavoro su Bagnolo Piemonte e Costigliole Saluzzo, Azione punta anche sull’alta Valle Tanaro.

È stato infatti individuato il referente cittadino di Garessio nella persona di Danilo Armano, imprenditore nel settore turistico, esponente dell’associazionismo locale e riferimento tecnico di Garessio 2000 e il mondo della neve e della montagna.

Il segretario provinciale di Azione Andrea Vassallo dichiara: “Sono entusiasta che Danilo Armano abbia accettato di essere il nostro referente a Garessio. La sua adesione permette alla nostra comunità politica di crescere con una persona competente, qualificata e radicata sul territorio. Con Danilo Armano condividiamo l’importanza di investire in un settore importantissimo come l’intero comparto montagna. Sarà tra i primi temi su cui lavoreremo con lui e con tutti i nostri amministratori di Azione nelle Valli, che ben conoscono le priorità della montagna“.

Anche Michele Valsecchi, responsabile organizzazione e delegato Montagna di Granda in Azione, accoglie con entusiasmo la nascita del gruppo di Azione con Danilo Armano a Garessio e dichiara: “Sono estremamente felice dell’ incarico conferito all’ amico Danilo e sono sicuro che sarà un importante valore aggiunto per il territorio di Garessio. Gli auguro buon lavoro, in sinergia con il gruppo valli monregalesi e sarò disponibile per qualsivoglia iniziativa che vorrà intraprendere a beneficio dei cittadini garessini“.

Danilo Armano, referente di Azione a Garessio dichiara: “Ringrazio Andrea Vassallo e Michele Valsecchi per la fiducia riposta nella mia persona come referente a Garessio. Conosco bene il comparto montano, porterò in Azione le mie competenze e le mie proposte per rilanciare il ruolo della montagna. Una priorità su cui serve investire è il turismo sostenibile dove le nostre montagne hanno ancora tanto da dare e da ricevere per mantenere l’occupazione del nostro territorio“.