Torna “Disegniamo l’arte” nei castelli di Magliano Alfieri e Barolo

“Quando i bambini e l’arte si incontrano, il risultato non può che essere un’esplosione di fantasia e creatività!”. Con questo motto e con un tema quest’anno dedicato alla “Scoperta”, torna nei manieri della Barolo&Castles Foundation “Disegniamo l’arte”, l’iniziativa promossa da Abbonamento Torino Musei e dedicata ai bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.

Un’occasione unica per reinterpretare le bellezze del patrimonio culturale e artistico regionale in numerosi siti culturali del Piemonte, con un evento che si ripete ogni anno ormai dal 2014 e che ha come obiettivo la promozione dei musei della regione attraverso l’arte e un sistema museale integrato e unitario.

I bambini avranno infatti l’opportunità di guardare con occhi diversi le collezioni e le architetture e, durante il laboratorio di disegno, esprimere la propria fantasia ed espressività con matite e pennarelli Carioca (partner tecnico di questa nuova edizione di “Disegniamo l’arte”) per reinterpretare le bellezze del nostro patrimonio storico, artistico e architettonico, lasciandosi conquistare dall’arte del disegno e con un’attività aperta a tutti.

Tra le colline di Langhe e Roero, nei manieri della Barolo&Castles Foundation, si comincia sabato 15 aprile a Magliano Alfieri con “Il Roero, un territorio da scoprire” e si continua domenica 16 aprile al WiMu-WiLa di Barolo con “Alla scoperta delle etichette da vino!”: una doppia occasione per lasciarsi conquistare dall’arte del disegno e cogliere le suggestioni che gli spazi museali suggeriscono ai giovani visitatori, raccontando attraverso la propria creatività un personale viaggio tra gioco e arte.

IL ROERO, UN TERRITORIO DA SCOPRIRE: castello di Magliano Alfieri, sabato 15 aprile ore 15,30

Il primo appuntamento con “Disegniamo l’arte” è quest’anno tra le colline del Roero.Sabato 15 aprile alle 15,30 al castello di Magliano Alfieri si parlerà del paesaggio che circonda l’antico maniero: le famiglie in visita, potranno scoprire le sale del Teatro del Paesaggio che racconta, attraverso installazioni interattive e multimediali, l’evoluzione e la trasformazione degli scenari collinari del nostro territorio avvenuti nel XX secolo, con la figura del contadino protagonista assoluto della scena. Successivamente i bambini saranno invitati a lasciarsi ispirare da quanto incontrato, imparato e scoperto lungo il percorso di visita, realizzando il proprio paesaggio.

Modalità e costi: I bambini partecipanti pagano solo l’attività di disegno (3 euro), gli adulti in possesso di Abbonamento Torino Musei entrano gratis, altrimenti pagano l’ingresso al Museo (5 euro).

Prenotazioni consigliate al numero 0173/386697 oppure scrivendo a [email protected] o [email protected].

ALLA SCOPERTA DELLE ETICHETTE DA VINO!: WiMu di Barolo, domenica 16 aprile ore 15,30

Domenica 16 aprile alle 15,30 tocca invece al WiMu di Barolo, dove le famiglie saranno accompagnate in una visita del piano nobile del castello Falletti, tra gli appartamenti ottocenteschi dei marchesi Tancredi e Juliette Colbert e dove, nelle teche della Sala degli Stemmi, è esposta una preziosa selezione delle etichette da vino del Fondo Internazionale Cesare e Maria Urbani contenute nel WiLa – Wine Labels Collection. I bambini potranno osservare e capire quanto una piccola etichetta sia ricca di dettagli e informazioni. Terminata la visita, i piccoli partecipanti di “Disegniamo l’arte” potranno lasciarsi ispirare da quanto visto e imparato per creare la propria personale etichetta.

Modalità e costi: I bambini pagano solo l’attività di disegno (3 euro), gli adulti in possesso di Abbonamento Torino Musei entrano gratis, altrimenti pagano l’ingresso al Museo (9 euro). Al termine del laboratorio, tutti i partecipanti possono visitare in autonomia il WiMu.