BC Gators: i risultati del Settore Giovanile

Che la sfida contro Don Bosco Crocetta sarebbe stata ardua per i Gators U19 Gold lo si sapeva ma affrontarla con solo sei temerari è stata una sfida impossibile. Gli Alligatori, mercoledì 29 marzo, sono comunque scesi sul parquet del PalaBallin di Torino ad affrontare l’imbattuta prima in classifica.

La partita non è mai stata in discussione, nei primi minuti gli ospiti vanno in vantaggio 4 a 0 poi però, nel primo quarto Crocetta realizza 38 punti contro i 12 dei biancoverdi. Troppa la differenza tra le forze in campo: i padroni di casa potrebbero tranquillamente fare bella figura anche nel campionato U19 Eccellenza. La gara infatti è già chiusa alla fine del primo quarto.

Nel secondo quarto la musica non cambia: Crocetta tira da 3 punti con precisione (7 triple realizzate di cui 5 di Savarino) tirando anche da 1-2 metri oltre l’arco dei 6,75 con percentuali altissime. Nel terzo e nel quarto periodo, nonostante il vantaggio, Crocetta non rallenta la sua corsa e i Gators provano a rimanere in partita ma le difficoltà nel trovare la via del canestro sono evidenti. La gara termina 113 a 52 per Don Bosco Crocetta che merita ampiamente il primo posto in classifica.

U19 GOLD: CROCETTA – CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE GATORS 113-52

CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Barra 5, Ghigo 23, Valinotti 7, Ferrero 10, Scibetta 2, Brigna 2. All.: Fabbri-Colonna-Caputo

Crocetta: Brussino 18, Solu 19, D’Amuri 6, Hida 8, Ugues 5, Casetta 12, Cellino 10, Romagnoli 9, Savarino 17, Dario 6. All.: Maino-Musso

E’ stata una settimana impegnativa per i Gators U17 Gold, che da sabato 25 a venerdì 31 marzo hanno giocato 4 partite di fuoco di cui 3 consecutive in trasferta, l’ultima a Corneliano D’Alba contro la corazzata Novipiù Campus Piemonte. I ragazzi del duo Fabbri e Colonna venivano dall’ottima trasferta sul difficile campo di Grugliasco che però sentivano ancora nelle gambe. Gli Alligatori sono partiti con un quintetto formato da Aessio, Pepe, Marcellino, Baretta e Avalle.

Le buone trame di gioco contro la Zone Press di Campus portano i giovani Alligatori a trovare il tiro con ampi spazzi aperti, ma la mancanza di precisione castiga fin da subito, tant’è che a fine primo quarto il risultato è già 33 a 17 per Campus.

Nel secondo quarto Fabbri fa esordire i tre U15 presenti in panchina: Crosetto Francesco, Ambrogio e Paonne che nelle trasferte precedenti avevano ben figurato, ma contro Campus è un’altra storia: troppa la differenza fisica tra le due forze in campo, la difficoltà di arrivare a canestro per gli Alligatori è palese, la stanchezza della quarta partita consecutiva si fa sentire. I biancoverdi riescono comunque a realizzare 12 punti contro però i 23 avversari, andando al riposo lungo 56 a 29.

Alla ripresa la gara è segnata ma i ragazzi di Fabbri non mollano difendendo a uomo a tutto campo. Nel terzo periodo qualche palla recuperata e delle buone giocate di Crosetto R. consentono di realizzare 13 punti, che non bastano però contro i 23 degli avversari. Finisce 101 a 49 per Novipiù Campus Piemonte.

«Adesso un po’ di meritato riposo, la stanchezza oggi è stata un fattore determinante. I ragazzi comunque da gennaio stanno dimostrando un evidente crescita tecnica di cui sono molto soddisfatto» commenta Coach Fabbri.

U17 GOLD: NOVIPIU’ CAMPUS PIEMONTE – TOC TOC GATORS 101-49

TOC TOC Gators: Crosetto R. 7, Baretta 0, Avalle 7, Ambrogio 0, Pepe 2, Paonne 0, Carignano 0, Pistone 0, Crosetto F. 2, Marcellino 3, Alessio 13. All.: Fabbri

Novipiù Campus Piemonte: Marocco 2, Giordano 11, Triverlo 11, Morando 18, Peano 0, Perralaku 0, Foglia 5, Orru 7, De Carolis 15, Pavese 15, Toppino 0, Moschini 6. All.: Gaudio-Jacomuzzi

Terza partita in sette giorni per la formazione Toc Toc Gators che soccombono a Grugliasco 71-58. Gli Alligatori giocano una buona gara fino all’intervallo mettendo in campo tecnica e la giusta aggressività. Dalla ripresa però non riescono più a rimanere in partita e i padroni di casa allungano.

Nei primi due quarti la difesa biancoverde è nelle mani di Pistone, Ambrogio, Paonne ma soprattutto di Avalle. In attacco Marcellino riesce ad andare spesso a canestro con buone percentuali. Si registra, in questo match , il gradito ritorno dopo un periodo di stop di Culasso che va anche a referto.

«Sono soddisfatto dei quello che ho visto oggi in campo, è il commento di Coach Colonna, i ragazzi hanno giocato di squadra e con una buona intensità. Stanno crescendo partita dopo partita. Purtroppo in questi giorni siamo impegnati su vari fronti e questo fa si che i ragazzi siano stanchi e non riescano ad esprimersi al meglio».

U17 GOLD: GRUGLIASCO – TOC TOC GATORS 71-58

TOC TOC Gators: Culasso 1, Baretta 13, Avalle 5, Bosio, Ambrogio, Paonne 4, Carignano, Pistone, Marcellino 17, Alessio 19. All.: Colonna

La seconda partita della seconda fase del campionato U17 Gold vede gli Alligatori soccombere in casa di Franzin Val Noce. I biancoverdi giocano sottotono, probabilmente sentono ancora nelle gambe la fatica della partita giocata qualche giorno prima. Già dal primo quarto si vedono molti palloni persi mentre i padroni di casa mettono in campo la loro aggressività e la loro forza fisica.

I Gators faticano a vedere il canestro e riescono ad avere la meglio solo nel terzo quarto quando le buone individualità di Pepe, Alessio e di Avalle in difesa riescono ad esprimersi.

L’assenza di Mori e altri 2007 si fa sentire, nonostante l’impegno profuso dai giovani 2008 (Crosetto Fr., Paonne e Bosio) chiamati da Coach Colonna a sostituirli. Carignano, con 10 punti in 4 minuti di cui 2 triple, prova a muovere a favore dei suoi il punteggio ma la sua buona prestazione non è sufficiente a ribaltare le sorti di una partita così difficile.

Riccardo Crosetto non riesce ad entrare in partita perchè, per problemi di falli, è costretto in panchina. Vince meritatamente Franzin Val Noce che ha mantenuto il vantaggio per tutti i 40 minuti.

U17 GOLD: FRANZIN VAL NOCE – TOC TOC GATORS 79-57

TOC TOC Gators: Crosetto R, Baretta 9, Avalle 2, Bosio, Pepe 10, Paonne, Carignano 10, Pistone, Crosetto F 2, Marcellino 7, Alessio 14. All.: Colonna

Franzin Val Noce: Bagnati 22, Marson 20, Asvisio 6, Guzun 3, Budan 2, Rapetti 7, Brugaletta 4, Lacci 11, Menardi 1, Carita, Xhaji 1. All.: Armando

Inizia con una bella vittoria la fase Coppa del campionato U15 Gold per i ragazzi biancoverdi guidati dai Coach Racca e Marengo. Sul parquet amico arriva la formazione di Valsesia Basket, squadra fisica che sulla carta è decisamente superiore ai Gators in quanto a prestanza muscolare.

Il primo periodo è di studio per le due formazioni che non si sono mai affrontate prima e ne scaturisce un match avvincente ed equilibrato con continui capovolgimenti di fronte e azioni veloci anche se non sempre ordinate. I padroni di casa sentono la partita in modo particolare e la frenesia li porta a non essere precisi sotto le plance e in fase difensiva sulla press a tutto campo.

Nel secondo periodo si registrano i meccanismi in casa Gators e la difesa altissima comincia a dare i suoi frutti costringendo gli ospiti a ripetute palle perse che permettono di scavare un piccolo gap nel punteggio fino al +6 con cui si chiude la prima metà di gioco. Al rientro dall’intervallo lungo il buon momento degli Alligatori continua e gli ospiti sembrano quasi annichiliti dalla reattività difensiva dei biancoverdi. Ma a fine del terzo periodo comincia a suonare un piccolo campanello di allarme: dal +14 in una manciata di secondi gli ospiti recuperano metà del divario che avevano e si chiudono il periodo con sole 7 lunghezze di scarto.

L’ultimo quarto inizia sulle ali dell’entusiasmo per i ragazzi vercellesi che segnano a ripetizione e costringono alle corde gli Alligatori. Il break continua con altri 11 punti che portano il parziale sullo 0-18 e costringe i Gators a soccombere nel punteggio: a metà dell’ultimo periodo il punteggio è 49 a 53 per gli ospiti.

I ragazzi di Racca-Marengo, tramortiti, sono però bravi a reagire e, con una difesa attenta, recuperano punto su punto riportandosi avanti nel punteggio a 2 minuti dalla sirena finale. Le ultime azioni sono un susseguirsi di emozioni che portano gli Alligaotri a stingere i denti per mantenere i due punti di vantaggio e conquistare meritatamente il match.

«E’ stata una bella battaglia: non siamo riusciti ad arginare la loro punta di diamante che ha fatto il diavolo a quattro e abbiamo patito oltre misura la sua prestanza fisica. Siamo però stati bravi a non mollare nel momento più difficile e reagendo di squadra portando a casa una meritata vittoria» commentano soddisfatti i Coach.

Prossimo incontro: domenica 14/04/2023, – Lettera 22 – ABC SERVIZI Gators (Palazzetto dello Sport – Via Cascinette, 6 – IVREA (TO)).

U15 GOLD:ABC SERVIZI GATORS – VALSESIA 61-59

Parziali: 10-10, 33-27, 49-42

ABC SERVIZI Gators: Mosso S 11, Mosso G 2, Vallero, Crosetto 20, Bosio 5, Graziano 2, Botta 2, Ambrogio 15, Iacuzzi 4. All.: Racca, Ass.: Marengo

Valsesia: Vitale, Zoppellaro 38, Degavogna 3, Mereu 2, Bevilacqua 2, Sesone 14, Lombardi, Vasina, Boccardo, Altea, Bazzan. All.: Porzio

Grande partita quella di lunedì 27 marzo per la Decorazioni Cirianni Gators, che vede non solo la vittoria contro la forte compagine di Alba, ma anche l’aggancio del secondo posto in classifica alla fine del girone d’andata.

Iniziano subito forte i giovani alligatori, la pressione porta i suoi frutti. Come sempre Mosso e Iacuzzi recuperano palloni su palloni ben aiutati da Fresia, producendo tanti canestri facili in contropiede. Alessio Botta e Tommaso Abello chiudono le linee di penetrazione con stoppate e rimbalzi, facendosi trovare pronti in attacco fronte e spalle a canestro con pregevoli conclusioni. Dalla panchina entra Trentanelli che, come una furia, non molla in difesa e gioca finalmente sereno in attacco, con una maturità cestistica che riempie d’orgoglio gli allenatori per il passo di crescita compiuto dal ragazzo. Purtroppo qualche disattenzione sul finale permette a Prandi e compagni di tenersi in linea di galleggiamento, il primo quarto finisce infatti 16-10.

Nel secondo tempo i padroni di casa dimostrano di voler portare a casa la partita, un ritrovato Barbero diventa un rebus irrisolto per il forte giocatore avversario Imbimbo, Bossati è una scheggia in difesa e con mani rapide disturba tutte le azioni della squadra avversaria producendo, per se stesso e per i compagni, canestri dal peso specifico importantissimo come la bomba a fine ultimo quarto che spezza i sogni di rimonta di Alba. Cirianni è sfortunato in attacco, ma non per questo si butta giù, anzi costruisce in difesa e, con innumerevoli rimbalzi, riesce ad aprire ad un ritrovato Marchisio la via per il canestro avversario.

“Jerry” Marchisio si dimostra ancora una volta un ragazzo estremamente intelligente, modificando gli errori commessi nel primo quarto, diventa un “faro” per portare avanti palla ed impostare l’attacco per il verso giusto. Menzione al merito a Ruffino che, nonostante il periodo “difficile” in fase realizzativa, non molla la presa in difesa e, spronato da compagni e allenatori, trova con forza il canestro quasi insaccando anche il buzzer beater finale.

«È stata una prova eccezionale, commentano così i coach a fine gara, dimostriamo ancora una volta di essere una Squadra con la S maiuscola, aiutandoci e supportandoci nei momenti di difficoltà e gioiendo insieme nei momenti “felici” come questo. Come ripetiamo da fine Agosto, la strada intrapresa è quella giusta ed è un piacere percorrerla con questo gruppo di ragazzi» commenta soddisfatto coach Marengo.

Prossimo incontro: martedì 04/04/2023, Carmagnola – CIRIANNI DECORAZIONI Gators (Palazzetto dello Sport – C.so Roma, 24 – CARMAGNOLA (TO)).

U14 SILVER: CIRIANNI DECORAZIONI GATORS – ALBA 67-40

Parziali: 15-11, 20-8, 16-10, 16-11

DECORAZIONI CIRIANNI Gators: Marchisio 2, Mosso 6, Trentanelli 2, Botta A. 19, Barbero, Fresia 4, Iacuzzi 15, Bossati 5, Ruffino 2, Cirianni, Abello 12. All.; Marengo Ass. All.: Racca

Alba: Battaglio 4, Bongiovanni, Revello, Riccardi, Taricco 4, Prandi 12, Imbimbo 3, Voghera 2, Bartocci 6, Morando 3, Osson 5, Esposito 1. All.: Alfero

Sabato pomeriggio la compagine under14 Lady Gators ha ospitato la formazione di Biella in una gara che si preannunciava ostica, se non altro per il fatto che si è trattato di uno scontro inedito.

Le Lady avevano da riscattare la prova opaca del martedì precedente a Rivoli e hanno potuto contare sulla rientrante Conti (16) che ha avuto un impatto decisivo sulla gara.

Tutta la squadra ha girato a dovere, limitando gli errori in attacco e facendo una partita difensiva attenta concedendo solo quello che le avversarie sono riuscite a costruire con fatica.

I canestri facili delle Alligatrici hanno determinato l’esito della gara: ad approfittare soprattutto Spertino (18) e Capitan Chiapello (18) quest’ultima autrice di ben 12 punti consecutivi nel corso della terza frazione!

Ma sono state decisive anche le atlete che, partendo dalla panchina, sono riuscite a dare il proprio fondamentale contributo, senza il quale partite come queste difficilmente si portano a casa. Ora la pausa Pasquale, poi la trasferta a Castelnuovo Scrivia per un’altra decisiva gara per il percorso Coppa.

Prossimo incontro: sabato 15/04/2023 ore 15.00, Derthona – CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators (Palazzetto dello Sport – C.so Alessandria, 1 – TORTONA (AL)).

U14 F: CIRIANNI DECORAZIONI LADY GATORS – BIELLA 65-48

Parziali: 19-16, 10-8, 14-7, 22-17

CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators: Gitto, Marchisio, Tuninetti 9, Rolfo 2, Spertino 18, Chiapello 18, Torello Pichetto 2, Gianoglio, Fea, Ziliotto A, Conti 16, Dotta. All.: Sabatino – Ass.: Vighetto

Biella: Riccini 13, Musso 2, Morera 5, Frison, Spallina G, Diego 2, Spallina A 2, Raco, Dini 7, Borsetti 2, Perazzi 5, Rabbachin 10. All.: Merlo – Ass.: Riccini

Nel posticipo della seconda giornata della fase Coppa le Lady Gators U14 scendono in campo a Rivoli contro Conte Verde. Ancora prive di Conti, che continua a restare ferma ai box per recuperare al meglio la caviglia infortunata, le Lady partono comunque bene: la serie di canestri di Chiapello (16) e il due su due di Tuninetti (13) ai liberi fanno segnare l’8 a 0 dei primi minuti, poi errori banali in attacco e pigrizia in difesa consentono alle avversarie di rimanere in partita fino alla fine.

Nonostante la vittoria le giovani Lady non mettono in campo una buona prestazione considerando il sensibile vantaggio tecnico sulle avversarie: la sola Bompesan (24) riesce a mettere in scacco tutta la difesa bianco verde. Solo nel finale, grazie ai canestri di Chiapello, Tuninetti e Rolfo (6) le ragazze riescono a portare a casa una vittoria che lascia intatte le velleità di raggiungere la finale di Coppa.

Prossimo incontro: sabato 01/04/2023 ore 15.00, CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators – Biella (Palazzetto dello Sport – Via Giolitti, 9 – SAVIGLIANO (CN)).

U14 F: CONTE VERDE – CIRIANNI DECORAZIONI LADY GATORS 44-54

Parziali: 6-12, 14-10, 14-14, 10-18

CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators : Gitto, Marchisio, Tuninetti 13, Rolfo 6, Spertino 13, Chiapello 16, Torello Pichetto, Gianoglio, Fea, Ziliotto A 4, Dotta 2. All.: Sabatino

Conte Verde : Marangon, Sproccia 2, Galluzzi, Corte 5, Paragni 5, Rabbiolo 4, Sammarula, Bompesan 24, Viesti. All.: Vairo

Nella penultima giornata del girone di andata della seconda fase Top del campionato Under13 Gold, gli Alligatori sono ospiti a Saluzzo. Già affrontati nel girone qualificazione, proprio due mesi fa i biancoverdi persero di soli due punti.

Il match questa volta si gioca con i primi due quarti in sostanziale equilibrio, gli Alligatori litigano con il canestro, merito anche alla difesa ospite molto chiusa in area e pronta a raddoppiare su Abello. Si va al riposo con gli ospiti avanti 20 a 10, ma Saluzzo non molla e prova a rimontare.

Nel terzo quarto i biancoverdi decidono di cambiare marcia, Fresia è devastante in fase offensiva segnando punti a ripetizione, Biga insacca una bomba determinante, mentre Grezda controlla i rimbalzi. I Gators scappano nel punteggio e mettono il risultato in cassaforte con un terzo quarto perfetto. Nell’ultimo quarto i coach concedono ampio spazio a tutti e mantenendo il vantaggio di punti, i Gators possono festeggiare i due punti.

«Partita molto insidiosa, commenta lo staff. Giocare in trasferta non è come giocare in casa, inoltre Saluzzo è squadra combattiva con la punta di diamante, Perlo, sempre pericoloso nelle incursioni a canestro. Siamo stati bravi nel terzo quarto a far girare la palla e a far uscire dall’area la loro difesa e con qualche tiro dalla distanza e ottime penetrazioni abbiamo scavato il solco. Sono contento per i ragazzi, la stagione non è ancora finita e dovremo rimanere molto concentrati per giocarci al meglio le prossime sfide».

Prossimo incontro: domenica 16/04/2023 ore 11.15 – AUTORIPARAZIONE PANERO Gators – Tortona (Palazzetto dello Sport – Via Giolitti, 9 – SAVIGLIANO (CN)).

U13 GOLD: SALUZZO – AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS 33-53

Parziali: 4-10, 6-10, 10-21, 13-12

AUTORIPARAZIONE PANERO Gators: Biga 7, Magliano, Bergese 2, Panero 2, Birolo, Fresia 19, Abello 8, Amato 2, Mellano 2, Givo 3, Grezda 6, Allemandi. All.: Toselli – Racca

Saluzzo: Perlo 15, Testa, Coalova, Rossi, Sorasio 3, Taricco, Salvagno, Battisti, Giaccardi 3, Calabrese 8, Bonatesta 2. All.: Ballatore

Nell’ultima giornata del girone di andata del campionato U13 Silver Girone Top 2, gli Alligatori ospitano gli amici dell’Olimpo Alba, guidati dall’ex coach Gators Stefano Biglia.

La posta in palio è alta: si gioca per il secondo posto e quindi per il passaggio tra le migliori 8 del Piemonte.

Il primo quarto è equilibrato, oltre alle scorribande in area di Sordella, coach Toselli può contare sulle grandi prestazioni difensive di Bossati e Ambrogio, mentre Rosso è imprendibile in contropiede. Nel secondo quarto Correndo e compagni scavano il primo break, la difesa biancoverde è molto attenta, mentre il flusso offensivo è produttivo in termine di punti, si va al riposo avanti 33 a 25.

Alba nel terzo quarto non molla la presa, ma gli Alligatori sono ben determinanti, sugli scudi un solido Casasole che lotta a rimbalzo con gli avversari più fisici e realizza ottime conclusioni nel pitturato. Brunetti è frizzante in mezzo al campo, ben coadiuvato dalla verve di Culasso e si arriva nell’ultimo periodo con gli albesi che tentano in tutto e per tutto a rimontare. Fuori Sordella per 5 falli, Montagnana e compagni stringono i denti e, lottando su ogni centimetro del campo, portano a casa una bella vittoria. «Partita molto difficile oggi per gli Alligatori, commenta lo staff. Alba è un’ottima squadra, non a caso si trova ai piani alti della classifica. Noi siamo stati bravi a rimanere concentrati nei momenti difficili del match e a rimanere uniti per proteggere il canestro in difesa, quando Alba si faceva sotto nei vari mini-break. Adesso ci sarà la pausa di Pasqua per ricaricare le pile in vista del girone di ritorno che sarà molto combattuto».

Prossimo incontro: domenica 16/04/2023 ore 16.15, Gators – Franzin Val Noce (Palazzetto dello Sport – Via Giolitti, 9 – SAVIGLIANO (CN)).

U13 SILVER: GATORS – ALBA 53-41

Parziali: 17-15, 16-10, 15-9, 5-7

Gators: Brunetti 2, Mukaj, Casasole 15, Montagnana, Bossati 6, Rosso 10, Aurili, Correndo 5, Ambrogio 2, Culasso 4, Sordella 7. All.: Toselli

Alba: Cauda 2, Oricco 1, Basilietti 7, PArisi, Canavero 2, Mexhidi 4, El Fetouh 10, Naddeo 10, Canonica, Xhepa, Straputicari 1, Cane 2. All.: Biglia – Uko.

Partita difficile quella recuperata domenica 2 aprile dalla formazione Ragazzi dei Coach Nicola e Tesio. Si giocava la prima di andata, a suo tempo rimandata, e così si è conclusa la regular season.

A Cairo i Gators si presentato con soli 7 effettivi di età giusta a cui si aggiungono i baby Leo e Seba, ormai in pianta stabile anche in questa squadra oltre al debuttante Airaudo Daniel, che va a fare compagnia al fratello Andrea.

Al via le squadre si affrontano senza timore: ai canestri di una, risponde l’altra con la stessa moneta, si vedono anche errori da entrambe le parti e al temine del primo quarto il punteggio è in parità.

Nel secondo prevalgono le difese, specie quella dei Gators (le raccomandazioni dei coach di provare a non far penetrare i portatori di palla in area hanno portato i loro frutti) che concede solo undici punti tra il secondo e terzo quarto. Nell’ultimo quarto poi i biancoverdi vanno più volte oltre la doppia cifra di vantaggio, ma non riescono mai a chiudere la situazione; Airaudo A. e Bossati I. sono prolifici in attacco, ma commettono ancora troppi errori che consentirebbero un bottino personale (e quindi anche di squadra) ben più alto; si vede una buona gara di Mellano, dopo un avvio un po’ “alla ricerca della scusa migliore”.

Il destino vuole che i Gators finiscano al 4° posto generale (bel risultato!) e Cairo resti al quinto: questo vuol dire che per andare alle Final Four di categoria di fine maggio, West Coast se la dovrà di nuovo vedere con gli amici liguri, in una sfida al meglio delle 3 gare (prima gara il 29 aprile a Cairo, poi due volte eventuali a Moretta).

RAGAZZI CSI: CAIRO – ALPICAR GATORS WEST COAST 38-48

Parziali: 14-14, 6-9, 5-8, 12-16

ALPICAR Gators West Coast: Bossati I. 13, Senestro, Sarcone, Airaudo A. 20, Bossati L. 1, Mellano 8, Airaudo S. 4, De Lillas, Airaudo D., Olivero 2. All.: Nicola-Tesio

Cairo: Martino, Ravera 10, Bumbaca 16, Sambin 3, Tessitore, Bumbaca, Massaro 4, Taretto 1, Zunino 3, Di Ceglie, Greco 1. All.: Maggiolo–La Rocca

AQUILOTTI RACCONIGI IMPEGNATI A CEVA

Sabato pomeriggio in trasferta a Ceva per il gruppo Aquilotti di Racconigi che, accompagnati dal loro istruttore Marco Nasari, hanno giocato un triangolare con Ceva e Mondovì valido per il campionato della categoria Aquilotti Open.

I piccoli Gators era la formazione più giovane perchè contava su tanti 2014 mentre le formazioni avversarie erano composte per lo più da 2012.

Nonostante questo gli Alligatori racconigesi non si sono certo risparmiati: hanno giocato con intensità e hanno messo in pratica quanto di buono stanno apprendendo in allenamento.

Risultati:

Ceva – Gators 14-10

Mondovì – Gators 17-7

RADUNO SCOIATTOLI GATORS A RACCONIGI

Una domenica pomeriggio all’insegna del basket e del divertimento quella che hanno trascorso più di 50 bambini provenienti da tutti i centri minibasket Gators al palazzetto di Racconigi.

Grazie all’impegno degli istruttori Max Gosio, Chiara Armando, Stefano Nicola, Nicolò Marengo, Claudia Raso, Edoardo Fantini, Andrea Borile coordinati dal responsabile del settore MB Gators Marco Nasari, i gruppi Scoiattoli Gators hanno giocato partite 3 contro 3 sprint per tutto il pomeriggio. Al termine delle partite gara di tiro e un dolce omaggio per tutti i giovani atleti.

«E’ importante che i bambini prendano confidenza con il parquet e imparino a confrontarsi con pari età. Dato il buon numero di centri esterni Gators ci è possibile organizzare con continuità questo tipo di attività. Un grazie particolare ai ragazzi dello staff e alle famiglie che ci permettono di poter organizzare con successo questi raduni» commenta Marco Nasari al termine del pomeriggio di gioco.

