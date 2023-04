Torneo delle Regioni Futsal 2023: il Piemonte VdA doma la Calabria e vola in Semifinale

Le semifinali di categoria: Sicilia-Lazio al Palasport di Valeggio (Vr) e Piemonte VdA-Campania alle “Grazie” di Verona in programma domani giovedì 6 aprile alle 11.30. Tre su quattro sono le stesse Rappresentative delle semifinali del 2019, l’unica novità riguarda la presenza della Sicilia.

I campioni in carica del Piemonte VdA possono continuare a difendere il titolo, la Calabria non è riuscita a riscrivere la storia. La Campania per la terza edizione di fila entra tra le prime otto d’Italia mentre la Sicilia non arrivava così lontano dal 2017. Avanti anche i penta campioni del Lazio.

I risultati dei Quarti: Campania-Lombardia 6-0, Calabria-Piemonte VdA 0-5, Sicilia-Sardegna 10-0 e Lazio-Emilia Romagna 4-0

