Coppa Piemonte Prima Categoria: Tre Valli, sfuma il sogno. In Semifinale ci va il Canelli

Niente da fare per il Tre Valli che, dopo lo spettacolare 3-3 dell’andata, perde nel ritorno dei Quarti di Coppa Piemonte con il Canelli. Match ancora ricco di gol ed emozioni: 3-2 il risultato finale con gli astigiani che volano in Semifinale (raggiungendo Cigliano, Nolese e Barcanova) grazie alla rete di Ostaku ed alla doppietta del solito Dispenza; ai gialloblu-verdeoro non bastano i gol di Fink e Simoes Cunha.

La formazione di mister Damnjanovic torna così a concentrarsi esclusivamente sul campionato: dopo la sosta pasquale, trasferta sul campo del Valle Po.