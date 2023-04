BRC Racing Team: Rally Piemonte e Canarie nel mirino di Hayden Paddon

Dopo la brillante vittoria di esordio a Fafe, nella gara di debutto del FIA European Rally Championship è di nuovo ora per Hayden Paddon di scaldare i motori della sua Hyundai i20 N Rally2.

Il pilota neozelandese sarà infatti al via della 17ª edizione del Rally Regione Piemonte (Rally di Alba), che sarà in programma il 13, 14 e 15 aprile, sulle spettacolari strade delle Langhe. Una gara dal profumo sempre più internazionale, valida come seconda prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (Ciar-Sparco), ma anche parte del circuito del Tour European Rally Series (TER) e della Coppa WRC Plus.

Questa prova, che per BRC Racing Team assume un valore molto particolare, sia per il legame con il territorio sia per i diversi successi ottenuti in passato, Paddon sarà affiancato dal giovane navigatore Hudson Jared, di Christchurch, Nuova Zelanda.

Dopo l’impegno in Piemonte Hayden Paddon e BRC Racing Team, si concentreranno immediatamente sulla 47a edizione del Rally Islas Canarias, collocato nuovamente nel mese di maggio e valido come seconda gara del FIA ERC. Sui 190 km di prova contro il tempo, divisi in due tappe e 13 prove speciali il pilota neozelandese troverà nuovamente alle note il navigatore John Kennard.

Commenta Gabriele Rizzo, Team Principal di BRC Racing Team: “Il successo di Fafe ha rafforzato il nostro impegno per la stagione, siamo quindi felici di confermare con Hayden la partecipazione a questi due grandi eventi, grazie al supporto dei nostri partner e di Pirelli. Alba è il nostro rally di casa che abbiamo già vinto negli anni passati. È un grande evento, che speriamo davvero di vedere nel FIA ERC nei prossimi anni, ben organizzato da persone appassionate, in una location fantastica, con strade impegnative. Ci avvicineremo senza una preparazione specifica in quanto servirà per accumulare chilometraggio sull’asfalto, sia per il team che per Hayden, con la nostra Hyundai i20 N Rally2, prima delle Canarie”.

Hayden Paddon dichiara: “Siamo davvero entusiasti di competere ad Alba e alle Canarie. Dopo il Portogallo ci siamo incontrati con la squadra per discutere cosa avrebbe rafforzato maggiormente la nostra presenza nel campionato europeo e, anche se inizialmente avevamo deciso di “scartare” la gara alle Carnarie, abbiamo poi convenuto come squadra che era troppo presto per fare questa scelta. Da quello che ho visto, Islas Canarias sembra un bellissimo rally e non vedo l’ora di partecipare. Per prepararci al meglio, abbiamo deciso di prendere parte anche al Rally di Alba, non avendo ancora guidato la nuova Hyundai i20 N Rally2 su asfalto. Alba è quindi un test perfetto dove vogliamo ben figurare. Devo dire un enorme grazie alla squadra. Non solo per essere un team di livello mondiale con cui lavorare come in Portogallo, ma soprattutto per il modo con cui affrontiamo insieme eventi aggiuntivi e pianifichiamo la stagione, per darci le migliori possibilità di vittoria nell’ERC”.

