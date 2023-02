Volley A2/M: Cuneo si spegne troppo in fretta, Santa Croce vince 3-1

Niente balzo in avanti, per i playoff si dovrà remare e stringere i denti. La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo cade nello scontro diretto per l’alta classifica con il Santa Croce: la formazione di coach Mastrangelo passa a San Rocco Castagnaretta in rimonta, trascinata da Hanzic e Motzo e diretta dalla magistrale ed esperta regia di Coscione, rimonta dopo aver perso il 1° set, imponendosi da squadra compatta, matura e che può davvero recitare un ruolo da assoluta protagonista con l’avvicinarsi del periodo clou della stagione. Con il proprio tecnico che si conferma, ancora una volta, bestia nera dei cuneesi: basti ricordare le due finali vinte, di Coppa Italia e playoff, proprio a danno dei blues quando guidava Reggio Emilia, e il match di andata, dominato, all’andata.

Si spegne troppo presto la compagine di Max Giaccardi, non riuscendo ad essere incisiva, né convinta, nei momenti decisivi della partita, registrando un deciso passo indietro rispetto a quanto visto nell’ultimo mese e mezzo e, anche, nella combattuta (seppur persa) gara di Vibo Valentia. Con una classifica ed un andamento così pazzo di questa A2, con una grande bagarre, in particolare dal 7° all’11° posto (con 5 squadre racchiuse ora in soli 3 punti), anche il solo accesso ai playoff diventa non scontato e, per centrarlo, Cuneo dovrà lottare su ogni pallone.

SESTETTO CUNEO

Pedron in regia, opposto Santangelo; centrali Sighinolfi e Codarin, in banda Parodi e Botto, libero Bisotto.

SESTETTO SANTA CROCE

Coscione in palleggio, opposto Motzo; in mezzo Vigil Gonzalez e Truocchio, schiacciatori Maiocchi e Hanzic, libero Morgese.

PRIMO SET

Il primo videocheck arriva già sul punteggio di 1-2 per valutare un duello a rete fra Santangelo e il muro avversario: il tocco dell’antenna dà ragione all’attaccante, è 2-2. Gonzalez con il primo tempo risponde al mani out di Botto, sempre parità (5-5). Il primo vero scatto è cuneese: muro di Parodi, poi Motzo spara fuori da posto-2, 11-7 e time out per coach Mastrangelo. Santa Croce che ricuce dal 14-10: break di 5-1 con il muro di Hanzic su Botto e 15-14. Botto in pipe e Codarin con il muro ad uno ridanno slancio ai padroni di casa (21-18 e time out Santa Croce). BAM che tiene e si costruisce tre set ball (24-21): Hanzic annulla il primo; Santangelo manda out il secondo, ma Hanzic conclude abbondantemente fuori il servizio (25-23 e 1-0).

SECONDO SET

Bene Cuneo in avvio: Pedron con grande mano serve Codarin per il primo tempo del 5-3. Blues che provano a condurre gioco e risultato, Hanzic torna a colpire in pipe mantenendo in scia la formazione toscana (8-6). Sighinolfi per due volte a segno a distanza ravvicinata, poi Santa Croce manda fuori in attacco e Santangelo buca il muro avversario (12-7 e time out inevitabile per Mastrangelo). Biancorossi che escono bene dalla panchina: 4-0 di parziale chiuso dall’attacco di Hanzic, Giaccardi ferma il gioco. Botto schiaccia sull’asticella, Santa Croce ristabilisce l’equilibrio a quota 14. Giaccardi ci prova con Cardona per Santangelo, ma Motzo entra in ritmo e manda la Kemas Lamipel sul +2 (18-20 e altro stop chiesto da Giaccardi). Sul 18-21 rientra in campo l’opposto isernino, Sighinolfi e Codarin provano a dare la scossa (20-22). Sul 21-23 dentro Lanciani per il turno di battuta, ma Motzo consegna tre set ball ai suoi: entra e serve Compagnoni, Santangelo attacca fuori (21-25 e 1-1).

TERZO SET

Prime fasi equilibrate (4-4). Due ace di fila di Motzo: 4-7 e time out BAM Acqua S.Bernardo. Botto in controtempo e Santangelo mandano fuori, Cuneo scivola a -5 (4-9). Dentro Chiapello per Botto e il giovane schiacciatore ferma subito il break (5-9). Ma Santa Croce conduce bene le operazioni: sul 7-12 altro time out piemontese. Cuneo prova a riavvicinarsi con Codarin e Santangelo, è 13-15. L’opposto biancoblu mette a terra il pallone del -1, time out per Mastrangelo (15-16). Lo stesso Santangelo si esalta al ritorno sul taraflex con il muro del 16 pari. Un’invasione biancorossa a muro permette a Cuneo di mettere il muso avanti (18-17). Si arriva punto a punto al rush finale (20-20). Ace mortifero di Hanzic, poi il muro di Vigil Gonzalez (20-23). Entra Lanciani ma lo schiacciatore croato è letale dal servizio, 4 set ball (20-24): Santangelo annulla il primo. Dentro Kopfli per la battuta: Botto dice no a Motzo e cancella il secondo set ball (22-24). Male lo schiacciatore svizzero al servizio successivo, 22-25 e 1-2.

QUARTO SET

Brutto inizio di Cuneo: 0-3 e time out Giaccardi. Sighinolfi prova a caricare i suoi con il bel primo tempo del 4-6. Parodi mura con faccia cattiva, poi risolve uno scambio al limite con una smanacciata che sorprende la difesa avversaria (8-8). Blues che prendono slancio, Codarin accende il palazzetto con il primo tempo del 10-9. Santangelo viene inchiodato dal muro ma si riscatta subito dopo: 12-12. Santa Croce, da grande squadra, difende fortissimo capendo il momento chiave del set ed avanza: Hanzic affonda da posto-4, poi Coscione con un muro ad uno pesantissimo (14-18). Cuneesi con le spalle al muro, Santa Croce, Motzo con il muro certifica 6 match ball (18-24): Botto annulla il primo, Hanzic fa calare il sipario con la pipe del 19-25 ed 1-3.