Seconda Categoria – Nel Girone G spicca la sfida tra Val Maira e Valvermenagna

Si prospetta un fine settimana di grande calcio per i raggruppamenti cuneesi di Seconda Categoria, giunti alla 18ª giornata.

Nel Girone F il Langa, reduce dal pareggio in Coppa Piemonte, attende tra le mura amiche il Cortemilia con l’obiettivo di ripartire uscire da un momento decisamente negativo in campionato.

Ai piedi del podio spicca lo scontro diretto tra Salsasio ed Orange Cervere, divisi da tre soli punti in graduatoria, mentre al centro della graduatoria Caramagnese v Neive è una sfida che promette spettacolo. Servirà un’impresa al Sportroero per conquistare un risultato positivo nel mach interno contro l’Annonese, autentica dominatrice del girone.

Turno interno con i favori del pronostico per la Stella Maris che attende tra le mura amiche il Pralormo mentre tra Nizza Vallebelbo e Canale 2000 ci sono in palio pesanti punti salvezza.

Nel Girone G turno esterno per la capolista Piazza che sarà di scena sul campo di un Dogliani bisognoso di punti salvezza in un remake della semifinale di Coppa Piemonte disputatasi mercoledì e vinta dal Piazza per 0-2.

Spera in un passo falso della battistrada l’inseguitrice Carrù che a sua volta non potrà abbassare la guardia nel match contro l’ostico Virtus Busca. Nella lotta alla terza piazza è tempo di scontro diretto tra Val Maira e Valvermenagna, divise da appena un punto in classifica, mentre l’Olimpic Saluzzo sarà di scena sul campo del Salice per rientrare nella bagarre per il podio.

In coda sfida tra le due ultime della classe, Pro Brossasco e Bernezzo, con in palio punti importanti per la salvezza. Potrebbero sfruttare questa sfida per guadagnare terreno rispetto alle ultime due piazze Bagnasco e San Benigno che vanno alla ricerca di punti per la permanenza in categoria rispettivamente contro San Chiaffredo e Villafalletto.