Ad Alba ripartono le letture animate del ciclo “Una storia tira l’altra”

Sabato 4 marzo 2023 riprende il calendario di letture animate e laboratori “Una storia tira l’altra”, a cura della Biblioteca civica “G. Ferrero”. Il programma si rivolge ai bambini da zero a sei anni e alle loro famiglie ed è realizzato nell’ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte.

Da marzo a luglio, tanti appuntamenti in Biblioteca e nei quartieri e frazioni, che vedono protagonisti i volontari lettori Nati per Leggere, ma anche attori ed esperti nell’ambito educativo/pedagogico.

Prende avvio inoltre una nuova collaborazione tra la Biblioteca e il Consorzio socio-assistenziale che porta alcune letture al Centro per le famiglie di via Senatore Como, 4/A.

Il programma vede: Officine Zeta, proporre cinque laboratori a tema scientifico alla scoperta dello zucchero, della cioccolata, della marmellata e di altri elementi della natura; il Teatrino, raccontare storie che affrontano le paure, ma anche le emozioni e le relazioni con gli altri ed il team dell’associazione Le2impronte, tornare con gli incontri che uniscono la lettura alla pet-therapy.

Ogni mese i volontari lettori dedicano un martedì mattina ai più piccoli (0-3 anni) e un sabato mattina al mese ai papà con i loro figli. Entrambi gli appuntamenti si svolgono sempre in Biblioteca.

Una bella novità sono gli “speciali in musica”: giovedì 9 marzo e giovedì 18 maggio il burattinaio e cantastorie Antonio Argenio porta in Biblioteca le avventure del Gruffalò e i racconti di Gianni Rodari, facendosi accompagnare dalla sua chitarra; venerdì 23 giugno invece, in sala Riolfo, è l’attore Dario Apicella a mettere in scena un vero e proprio spettacolo musicale dedicato alla lettura.

Le prime due letture in programma sono:

sabato 4 marzo, alle ore 10.30, in Biblioteca, “Papà leggi con me!”, lettura a cura dei volontari lettori Nati per Leggere Piemonte: mezz’ora di storie, filastrocche e racconti da condividere con i papà! Età consigliata: 0-6 anni

giovedì 9 marzo, alle ore 17.00, in Biblioteca, “Il Gruffalò e altre storie”, lettura a cura di Antonio Argenio: siete pronti a immergervi nel fantastico mondo del Gruffalò? Ascoltiamo la storia e le canzoni che ci raccontano di un topolino coraggioso e delle sue avventure nel Bosco Frondoso.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su www.bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Il calendario completo è disponibile sul sito www.comune.alba.cn.it nella pagina della Biblioteca.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0173 292468 o scrivere alla mail [email protected].