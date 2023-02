La Serie B ha chiuso la grande due giorni di Ginnastica Ritmica a Cuneo: esulta Forlì

Si è conclusa questa mattina, domenica 19 febbraio, a Cuneo, la 1^ prova del Campionato Nazionale di Serie A e B di ginnastica ritmica, Trofeo San Carlo Veggy Good, organizzata dalla Cuneoginnastica, guidata dal presidente Claudio Adinolfi.

Dopo l’impeccabile organizzazione della scorsa edizione, la Federazione Ginnastica d’Italia ha nuovamente affidato la regia dell’evento all’A.S.D. Cuneoginnastica che, per l’occasione, è tornata ad organizzare una manifestazione prestigiosa per il movimento sportivo ma anche per tutto il territorio della provincia Granda, protagonista di un fine settimana ricco di emozioni uniche.

Une vera e propria festa della ginnastica ritmica per sancire l’inizio del Campionato più bello del mondo: grazie all’organizzazione della società di casa, la Cuneoginnastica, alle sue ginnaste, ai genitori e a tutti i volontari, è andato in scena un grande show durante il quale non è certo mancato lo sport di alto livello tecnico ma che ha lasciato spazio anche a grandi momenti di emozionante spettacolo.

A incantare il pubblico nella giornata di ieri, sabato 18 febbraio, sono state le esibizioni delle ginnaste della Squadra Nazionale. Le Farfalle al gran completo – Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Daniela Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo, Giulia Segatori, Agnese Duranti, Martina Santrandrea, Alexandra Naclerio e Laura Zambolin – hanno portato sulla pedana piemontese gli esercizi di gara davanti ad oltre 1500 persone in visibilio.

In occasione delle gare delle Serie A1 di ieri, grande emozione e calorosa accoglienza anche per la Campionessa del Mondo in carica, la stella indiscussa della ginnastica ritmica internazionale, Sofia Raffaeli. L’agente delle Fiamme Oro, in gara per la Ginnastica Fabriano, insieme a Milena Baldassarri ha condotto la sua squadra sul primo gradino del podio, seguite dall’ASU di Udine e dalla Raffaello Motto Viareggio.

Bene anche l’Eurogymnica Torino, unica società piemontese in gara, che ha ottenuto un buon sesto posto con 111.050, schierando Aurora Bertoni al cerchio, Laura Golfarelli alla palla, Sara Parente alle clavette e Amalia Maria Lica al nastro.

Ma tornando alla giornata odierna, la mattinata è trascorsa all’insegna della serie B con 12 squadre in pedana in questa prima giornata del campionato cadetto.

A conquistare la vetta della classifica parziale è la Gymnica 96 Forlì con 105.300 punti, seguita dalla Opera Roma che, con il punteggio di 105.150, lascia alle spalle la Falciai Arezzo con 104.850 punti. Seguono poi in classifica: Doria Gym Taviano, Iris Firenze, Kinesis, Ritmica 2000 Quartu S.E., Ginnica 3 Roma, Athena, Ginnastica Valentia, Lazio Ginnastica Flaminio e Riboli.

Alle premiazioni hanno preso parte il vice presidente vicario della Federginnastica Valter Peroni – in rappresentanza del numero uno della FGI, il cav. Gherardo Tecchi – il presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta FGI Angelo Buzio, la consigliera della fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nonché delegata CONI regionale Claudia Martin e il presidente del Comitato Organizzatore, Claudio Adinolfi.

Ad impreziosire poi il programma della giornata odierna sono state poi le attesissime esibizioni della pluricampionessa del mondo, Sofia Raffaeli, della compagna di squadra Milena Baldassarri e di Alexandra Agiurgiuculese, nuovamente accolte con grande ovazione del pubblico. Un forte e lungo applauso è stato riservato anche all’esibizione delle atlete di Amico Sport, associazione che dal 1994 si dedica alle attività ludico-sportive per diversamente abili nel territorio della provincia Granda.

Si conclude così il primo appuntamento di regular season del Campionato Nazionale di ginnastica ritmica, che farà poi capolino il 4 e 5 marzo ad Ancona e il 25 e 26 marzo a Desio, per poi concludersi con la Final Six del 29 e 30 aprile a Torino, organizzata dall’Eurogymnica Torino.

Giunge al termine un altro fine settimana firmato Cuneoginnastica che, grazie al sostegno della Federazione Ginnastica d’Italia, delle istituzioni del territorio e dei partner locali, sarà impossibile da dimenticare.

