Le campionesse della Ginnastica Ritmica in pedana a Cuneo: trionfa Fabriano (FOTOGALLERY e VIDEO)

1500 persone al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta per la 1ª prova del Campionato Nazionale di Serie A1 e A2: ovazione per le esibizioni della squadra nazionale e per Sofia Raffaeli

Grande spettacolo e forti emozioni al Palazzetto dello Sport di Cuneo, per la 1ª prova del Campionato Nazionale di Serie A1 e A2 di ginnastica ritmica, Trofeo San Carlo Veggy Good, organizzata dalla Cuneoginnastica su incarico della Federazione Ginnastica d’Italia.

La manifestazione, tornata a Cuneo per la seconda volta dopo il grande successo dello scorso anno e che ha visto il coinvolgimento di ben 1500 spettatori, si è aperta con un’emozionante cerimonia inaugurale offerta dalle ginnaste di casa che si sono esibite in una coreografia in omaggio alla bandiera tricolore, seguite poi dall’Inno di Mameli, cantato live dalla soprano Serena Garelli.

Tripudio sugli spalti per le ginnaste della Squadra Nazionale, medaglia di bronzo a Tokyo 2020, capitanate da Alessia Maurelli, che hanno trascinato il pubblico presente con esibizioni di altissimo livello.

La Nazionale Italiana di Ginnastica artistica a Cuneo 1 of 82

LE GARE

SERIE A1

Non ha tradito le attese la prima tappa del Campionato di Serie A, andato in scena nel tardo pomeriggio e nella serata di sabato 18. Dominio assoluto, ancora una volta, della la Ginnastica Fabriano, detentrice degli ultimi sei scudetti: è primo posto, con un punteggio di 127.45, per la società marchigiana, trascinata dalla pluricampionessa del mondo, Sofia Raffaeli, che ha incantato i 1500 del palasport con un esercizio al cerchio e uno alle clavette; nel computo di Fabriano, anche le esibizioni di Milena Baldassarri (32.300 con la palla) e Lorjen D’Ambrogio (27.500 con il nastro). Secondo posto della classifica di giornata per Udinese, con 122.800, chiude il podio la Raffaello Motto Viareggio con un punteggio di 120.800.

Campionato Italiano di Ginnastica Ritmica a Cuneo (18 febbraio 2023) 1 of 265

A seguire: Armonia d’Abruzzo Chieti, Polisportiva Varese, Eurogymnica Torino (bel 6° posto per l’unica società piemontese, in gara con Aurora Bertoni al cerchio, Laura Golfarelli alla palla, Sara Parente alle clavette e Amalia Maria Lica al nastro), Ritmica Iris Giovinazzo, Aurora Fano, Ritmica Romana, Ginnastica Terranuova, San Giorgio 79 Desio e Auxilium Genova.

Campionato Italiano Ginnastica Ritmica a Cuneo - Le premiazioni 1 of 23

A chiudere la prima giornata di gare, è stata poi l’esibizione di Alexandra Agiurgiuculese, che ha regalato al pubblico un momento di pura magia. Oggi, domenica 19 febbraio, la Serie B, con Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e le atlete di Amico Sport come ospiti d’onore.

“Anche quest’anno, grazie a un grande gioco di squadra, siamo riusciti ad organizzare una manifestazione che ha saputo emozionare e coinvolgere tutto il pubblico – ha commentato il presidente della Cuneoginnastica, Claudio Adinolfi – “Sono soddisfatto e orgoglioso della risposta del pubblico di casa che ha accolto con tanto calore ed entusiasmo tutte le squadre in gara e la Squadra Nazionale durante tutte le esibizioni della giornata. Ringrazio i tantissimi volontari, le nostre ginnaste, e i loro genitori, nonché la Federazione Ginnastica d’Italia e le istituzioni del territorio per averci sostenuti in questa grande impresa”.

Il campionato proseguirà poi il 4 e 5 marzo ad Ancona e il 25 e 26 marzo a Desio, per poi concludersi con la Final Six del 29 e 30 aprile, a Torino, organizzata dall’Eurogymnica Torino.