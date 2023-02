Tante adesioni per il ‘Dardanello a scuola’ 2023

Un’informazione sempre più capillare, sempre più pervasiva e un mondo, quello della comunicazione, in cui non è facile orientarsi. Nell’epoca dei social network e dell’identità digitale, saper selezionare e interpretare le fonti è fondamentale per non ritrovarsi prigionieri di bufale e falsità. In sintesi occorre sapere cosa sia il buon giornalismo e dove trovarlo, con la consapevolezza dell’evoluzione che ha avuto negli anni il mestiere di informare. Un capitale di conoscenze che è fondamentale instillare nelle giovani generazioni, perché abbiano gli anticorpi necessari a diventare cittadini consapevoli e dotati di spirito critico.

Proprio a questo scopo l’associazione ‘Piero Dardanello’ propone l’ottava edizione del progetto ‘A scuola di giornalismo’, che ha debuttato nel 2015 nelle scuole Secondarie di primo grado del Cuneese. Una squadra di professionisti del settore – formata da Paolo Cornero, Ilaria Blangetti, Arianna Pronestì e Davide Rossi – entra nei plessi che ne fanno richiesta per insegnare ai ragazzi i fondamenti della notizia. Un percorso che viene sviluppato in collaborazione con il corpo docente, alla scoperta degli strumenti del mestiere e di tutte le regole che contraddistinguono il buon professionista. Si stanno mettendo in gioco le classi dei plessi di Carrù, Beinette, Dogliani,Farigliano, Mondovì (Istituto Comprensivo 2), Pianfei, Rocca de’ Baldi,San Michele Mondovì, Serra Pamparato, Vicoforte e Villanova Mondovì. Altre se ne aggiungeranno ancora nei prossimi mesi: la Secondaria di Bargeha già prenotato il progetto a partire dall’anno scolastico 2023/24.

Sono, poi, in corso di calendarizzazione gli appuntamenti del ‘Dardanello Incontra’, parte integrante ed irrinunciabile del percorso di avvicinamento degli studenti al giornalismo. Dopo gli eventi in streaming, resi necessari dall’emergenza sanitaria, quest’anno si torna alla piena normalità, con incontri in presenza. Grazie a questa iniziativa, i cronisti in erba possono mettere alla prova le nozioni apprese in classe direttamente ‘sul campo’, incontrando i campioni dello sport ed i professionisti del panorama giornalistico nazionale. Tra i nomi che hanno partecipato al programma nelle edizioni più recenti possiamo menzionare Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio Femminile della FIGC, l’ex direttore di ‘Tuttosport’, Xavier Jacobelli, il vicedirettore de ‘La Gazzetta dello Sport’, Pier Bergonzi, lo scrittore e firma della ‘Rosea’, Luigi Garlando, e molti altri.

Tra le novità di quest’anno, il debutto della piattaforma ‘Giornalisti Domani 4.0’, la testata online a disposizione di studenti e insegnanti, che consentirà di confrontarsi con la realtà e le sfide di una redazione web. Il progetto è stato reso possibile grazie al bando 2021 ‘Crowdfunding’, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Ad aprile, inoltre, per valorizzare la tradizione di Mondovì culla della stampa in Piemonte, le scuole interessate potranno visitare il Museo della Stampa, recentemente rinnovato, e varcare la soglia delle redazioni dei due settimanali cittadini, ‘Provincia granda’ e ‘L’Unione Monregalese’. E non solo: ‘A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’ sarà nuovamente tra le attività protagoniste della ‘Settimana Arcobaleno’ proposta dall’Istituto Comprensivo ‘Oderda-Perotti’ nei plessi di Carrù e Rocca de’ Baldi-Crava.

«’A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’ – dichiara il presidente del sodalizio monregalese, Sandro Dardanello – è stata un’intuizione che si è consolidata negli anni, fino a diventare uno dei capisaldi dell’attività della nostra associazione. Rappresenta senza dubbio la più bella concretizzazione del lascito di mio fratello: la sua lezione è, infatti, preziosa anche in chi non esercita il mestiere e forse non avrà mai volontà di farlo, ma potrà essere un cittadino consapevole e informato. Noi ci auguriamo naturalmente di risvegliare tante ‘vocazioni’ a questa professione così bella e affascinante. In questo senso ci confortano i numeri che ogni edizione del ‘Dardanello Giovani’ riesce a totalizzare, oltre alla qualità dei pezzi che, al termine del percorso scolastico, vengono pubblicati su ‘Giornalisti Domani’».

«L’edizione 2022/23 dell’iniziativa – aggiunge Paolo Cornero, vicepresidente dell’associazione ‘Dardanello’ e direttore del programma didattico – costituisce, a tutti gli effetti, quella del ritorno alla completa normalità. L’opzione online è stata importante, sia per assicurare la continuità delle lezioni, sia per consentire comunque gli appuntamenti del ‘Dardanello Incontra’ con i grandi nomi dello sport e del giornalismo. Tuttavia, il valore aggiunto dell’incontro dal vivo è per noi, e per i ragazzi, irrinunciabile e da quest’anno torneremo a far vivere alle nostre classi le emozioni del confronto a tu per tu con i protagonisti dell’attualità».

La partecipazione al progetto è completamente gratuita, in virtù dei contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e dei vari Comuni coinvolti. Per adesioni, è possibile contattare la segreteria dell’associazione ‘Dardanello’ al numero di telefono 0174.552192.