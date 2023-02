Volley A2/F – “Operazione sorpasso”: la LPM Bam Mondovì a Sassuolo per scavalcarla in classifica

Si apre con il solito anticipo del sabato tra D&a Esperia Cremona e Orocash Lecco la diciannovesima giornata della A2 femminile di pallavolo. Si tratta forse di una delle giornate più determinanti di tutta la stagione, dato che tutte le prime sei formazioni della classifica si sfidano tra esse in sfide dal peso specifico notevole.

Tra queste c’è anche la LPM Bam Mondovì, che domani sera alle 17.00 scenderà in campo sul taraflex della Bsc Materials Sassuolo dell’ex allenatore Maurizio Venco. Le emiliane sono quarte in classifica, appena un punto sopra al gruppo di coach Solforati e vengono da una serie impressionante di 8 vittorie nelle ultime 9 gare disputate, con Trento unica capace di fermare la corsa delle biancoazzurre.

Anche le monregalesi sono in un periodo di forma positivo, con una striscia aperta di cinque successi consecutivi che ne ha rilanciato le ambizioni. Complici i risultati delle ultime giornate, la lotta per il secondo posto si è fatta incandescente, con quattro formazioni compresse nello spazio di due punti. Solo la già citata Trento ha preso qualche punto di vantaggio, mentre da dietro le prime inseguitrici sono staccate di ormai 10 punti.

L‘obiettivo del “Puma” è dunque quello del sorpasso in classifica, obiettivo ambizioso anche perché ottenibile solo con la vittoria su un campo assai ostico. Sassuolo ormai non è più una sorpresa e coach Venco offre una pallavolo fantasiosa (tre centrali in campo e tante soluzioni offensive alternative) che crea molti grattacapi alle avversarie. Sarà dunque importante per la LPM imporre il proprio gioco e non adattarsi a quello avversario, come successo a tratti nella gara di mercoledì.

La capolista Itas Trentino sarà invece impegnata sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio in una sfida ad alto tasso di spettacolo. Le trentine sembrano inarrestabili, mentre le bustocche vengono dalla sconfitta al tiebreak sul campo di Olbia. Proprio il fortino della Volley Hermaea Olbia (espugnato solo da Sassuolo in stagione) sarà messo a dura prova dalla Valsabbina Millenium Brescia, che a fine serata potrebbe trovarsi anche seconda in classifica da sola.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 19 (11-12/2)

D&a Esperia Cremona – Orocash Lecco (11/2)

Volley Hermaea Olbia – Valsabbina Millenium Brescia

Futura Giovani Busto Arsizio – Itas Trentino

Bsc Materials Sassuolo – Lpm Bam Mondovì

Tecnoteam Albese Volley Como – Emilbronzo 2000 Montale

Chromavis Eco Db Offanengo – Club Italia

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA