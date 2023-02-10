Raduno a Volpiano per la Rappresentativa Piemonte VdA U17: i convocati

Raduno a Volpiano, sul campo “Bertolotti” di Via Trento per la Rappresentativa Regionale Piemonte VdA Under 17: la seduta è in programma martedì 15 febbraio alle 13.30. Ecco tutti i convocati.
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|BAANA
|RAYANE
|A.S.D. PRO EUREKA
|CABELLA
|MATTEO
|A.S.D. ASTI
|CANCELLIERI
|PAOLO
|F.B.C. CASALE A.S.D.
|CHIABRANDO
|UMBERTO
|F.C.D. PINEROLO
|COTRONEO
|ANTONIO
|A.S.D. PRO EUREKA
|DE DOMINICIS
|MATTIA
|FCD PINEROLO
|FERRARI
|ENZO
|ASD VERBANIA CALCIO
|GALLOTTI
|FEDERICO
|ASDC GOZZANO S.S.D.AR.L.
|GARRO
|DAVIDE
|A.S.D. ASTI
|GIACONA
|MATTEO
|A.S.D. BORGOSESIA CALCIO
|GILLARDO
|EMANUELE
|ACQUI F.C. SSDARL
|GIRAUDO
|ETTORE
|A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006
|GIRONDA
|ANDREA
|A.S.D. CHISOLA CALCIO
|ITALIANO
|FABIO EMANUELE
|G.S.D. LASCARIS
|LA MONICA
|STANISLAS
|A.S.D. NICHELINO HESPERIA
|MAMMOLENTI
|DAVIDE
|G.S.D. LASCARIS
|MANCINO
|CHRISTIAN
|A.S.D. CHIERI
|MONDINO
|MATTEO
|FOSSANO CALCIO SSD A R.L.
|MORMILE
|MARCO
|A.S.D. S.G. DERTHONA
|PAULIUC
|NICOLO’
|A.S.D. CHISOLA CALCIO
|PILETTA
|SIMONE
|A.S.D. BORGOSESIA CALCIO
|PIZZI
|JACOPO
|ASDC GOZZANO S.S.D.AR.L.
|UKPONMWAN
|ETINOSHAPPINESS
|A.S.D. NICHELINO HESPERIA
|VALENTINI
|FEDERICO
|A.S.D. CHIERI
|VILLANO
|FRANCESCO
|A.S.D. CHISOLA CALCIO
|VIOTTO
|EDOARDO
|A.S.D. CE.VER.SA.MA BIELLA
|ZANI
|FRANCESCO
|U.S.D. JUVENTUS DOMO