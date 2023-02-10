Raduno a Volpiano per la Rappresentativa Piemonte VdA U17: i convocati

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REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
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Raduno a Volpiano, sul campo “Bertolotti” di Via Trento per la Rappresentativa Regionale Piemonte VdA Under 17: la seduta è in programma martedì 15 febbraio alle 13.30. Ecco tutti i convocati.

COGNOME NOME SOCIETA’
BAANA RAYANE A.S.D. PRO EUREKA
CABELLA MATTEO A.S.D. ASTI
CANCELLIERI PAOLO F.B.C. CASALE A.S.D.
CHIABRANDO UMBERTO F.C.D. PINEROLO
COTRONEO ANTONIO A.S.D. PRO EUREKA
DE DOMINICIS MATTIA FCD PINEROLO
FERRARI ENZO ASD VERBANIA CALCIO
GALLOTTI FEDERICO ASDC GOZZANO S.S.D.AR.L.
GARRO DAVIDE A.S.D. ASTI
GIACONA MATTEO A.S.D. BORGOSESIA CALCIO
GILLARDO EMANUELE ACQUI F.C. SSDARL
GIRAUDO ETTORE A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006
GIRONDA ANDREA A.S.D. CHISOLA CALCIO
ITALIANO FABIO EMANUELE G.S.D. LASCARIS
LA MONICA STANISLAS A.S.D. NICHELINO HESPERIA
MAMMOLENTI DAVIDE G.S.D. LASCARIS
MANCINO CHRISTIAN A.S.D. CHIERI
MONDINO MATTEO FOSSANO CALCIO SSD A R.L.
MORMILE MARCO A.S.D. S.G. DERTHONA
PAULIUC NICOLO’ A.S.D. CHISOLA CALCIO
PILETTA SIMONE  A.S.D. BORGOSESIA CALCIO
PIZZI JACOPO ASDC GOZZANO S.S.D.AR.L.
UKPONMWAN ETINOSHAPPINESS A.S.D. NICHELINO HESPERIA
VALENTINI FEDERICO A.S.D. CHIERI
VILLANO FRANCESCO A.S.D. CHISOLA CALCIO
VIOTTO EDOARDO A.S.D. CE.VER.SA.MA BIELLA
ZANI FRANCESCO U.S.D. JUVENTUS DOMO

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