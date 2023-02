Raduno a Volpiano per la Rappresentativa Piemonte VdA U17: i convocati

Raduno a Volpiano, sul campo “Bertolotti” di Via Trento per la Rappresentativa Regionale Piemonte VdA Under 17: la seduta è in programma martedì 15 febbraio alle 13.30. Ecco tutti i convocati.

COGNOME NOME SOCIETA’ BAANA RAYANE A.S.D. PRO EUREKA CABELLA MATTEO A.S.D. ASTI CANCELLIERI PAOLO F.B.C. CASALE A.S.D. CHIABRANDO UMBERTO F.C.D. PINEROLO COTRONEO ANTONIO A.S.D. PRO EUREKA DE DOMINICIS MATTIA FCD PINEROLO FERRARI ENZO ASD VERBANIA CALCIO GALLOTTI FEDERICO ASDC GOZZANO S.S.D.AR.L. GARRO DAVIDE A.S.D. ASTI GIACONA MATTEO A.S.D. BORGOSESIA CALCIO GILLARDO EMANUELE ACQUI F.C. SSDARL GIRAUDO ETTORE A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006 GIRONDA ANDREA A.S.D. CHISOLA CALCIO ITALIANO FABIO EMANUELE G.S.D. LASCARIS LA MONICA STANISLAS A.S.D. NICHELINO HESPERIA MAMMOLENTI DAVIDE G.S.D. LASCARIS MANCINO CHRISTIAN A.S.D. CHIERI MONDINO MATTEO FOSSANO CALCIO SSD A R.L. MORMILE MARCO A.S.D. S.G. DERTHONA PAULIUC NICOLO’ A.S.D. CHISOLA CALCIO PILETTA SIMONE A.S.D. BORGOSESIA CALCIO PIZZI JACOPO ASDC GOZZANO S.S.D.AR.L. UKPONMWAN ETINOSHAPPINESS A.S.D. NICHELINO HESPERIA VALENTINI FEDERICO A.S.D. CHIERI VILLANO FRANCESCO A.S.D. CHISOLA CALCIO VIOTTO EDOARDO A.S.D. CE.VER.SA.MA BIELLA ZANI FRANCESCO U.S.D. JUVENTUS DOMO