Amichevole a Casale per la Rappresentativa Regionale U19: i convocati

Nuovo raduno, con amichevole, per la Rappresentativa Under 19 di Piemonte VdA in vista del Torneo delle Regioni 2023: i convocati. Questi i giocatori convocati per raduni e amichevoli delle rappresentative Under 19 e Under 17:

UNDER 19 – MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO 2023 ore 13.00 presso il campo sportivo “Ernesto Bianchi” di via Tommaso De Cristoforis 12 a Casale Monferrato: alle ore 14.30 si disputerà una gara amichevole con il CASALE (Under 19).