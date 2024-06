Orange International Summer Camp, tutto pronto a Sant’Albano Stura per l’arrivo di Richard Barrow

L’Orange International Summer Camp giunto alla sesta edizione si svolgerà dal 1 al 5 Luglio a Sant’Albano Stura e avrà come ospite internazionale la Manchester City Academy nella figura di Mister Richard Barrow.

Di caratura fortemente internazionale e Professionistica il Camp è diventato negli anni un punto di riferimento come il più grande Camp Calcistico del Piemonte con il numero di 225 iscritti nella settimana della passata edizione.

Il Camp ha visto alternarsi negli anni Mister e Ospiti di Top Club a livello Mondiale come Barcellona, Boca Juniors, Sunderland, Roma, Athletic Bilbao nonché un super ospite come Pedro Pablo Pasculli campione del mondo a Mexico 86.

Il Camp nasce da un’idea di Sergio Boscarino Mister con brevetto UEFA-B (ex allenatore A.C Cuneo 1905 e Bra, attualmente al Fossano Calcio), Sergio Soldano Mister con brevetto UEFA-A (ex allenatore di Parma, Inter, Nazionale Maltese e attualmente Responsabile della Cairese) e Marco Curti Presidente del Sant’Albano Calcio.

Punto di forza del Camp è la presenza sul campo di oltre 30 tra gli allenatori più conosciuti della provincia a livello Giovanile, delle mattinate all’insegna della tecnica e della tattica individuale, dell’animazione pomeridiana di 40 giovani animatori Arancionero e dei Tornei, delle partite e delle grandi sfide che si svolgono nella seconda parte del pomeriggio su entrambe le strutture ed impianti sportivi di San Sebastiano e di Sant’Albano Stura.

Il Camp ha ormai valicato i confini della regione come iscritti vista la folta delegazione di ragazzi provenienti dalla vicina Liguria tanto che per i ragazzi più lontani sono previsti 3 pullman che percorreranno tutti i giorni le direttrici del saluzzese, cuneese e del cebano-monregalese.

Da non dimenticare il notevole valore aggiunto per la categoria ed il ruolo dei portieri con Enrico Vaudagna allenatore Goalkeeper- Pro unico in provincia a poter allenare portieri fino alla Serie A e la sua Scuola C.A.P. con Istruttori.

Le iscrizioni saranno possibili fino a sabato 29 giugno telefonando o contattando Marco Curti 3404019850.