Volley A2/F – Si torna in campo dopo il weekend di Coppa: la LPM Bam Mondovì anticipa con il Club Italia

Chiusa la parentesi dedicata alla Coppa Italia, con il successo prevedibile di Roma, torna la Serie A2 femminile di pallavolo con la disputa del diciassettesimo turno di gara. Trasferta milanese per la LPM Bam Mondovì, che nel pomeriggio di sabato apre la giornata con l’anticipo in casa del Club Italia. Il fischio di inizio della gara del Centro Pavesi è previsto per le 16.

Il sestetto di coach Solforati aveva chiuso prima della sosta con la bella vittoria ai danni della Valsabbina Millenium Brescia, con tre punti importanti per restare a contatto delle zone alte della classifica. Proprio le bresciane sono appena due punti davanti alle monregalesi al quarto posto, con Futura Giovani Busto Arsizio e Bsc Materials Sassuolo al secondo a pari merito, a +4 sulla LPM:

Il Club Italia, per contro, con la solita formazione giovanissima, non è ancora riuscito a ingranare per davvero. Le giovani federali sono al momento ultime in classifica con 9 punti e sono in striscia aperta di quattro sconfitte consecutive. Le ragazze allenate dai coach Mencarelli e Fanni restano in ogni caso una squadra pericolosissima, che nella giusta giornata può mettere in difficoltà chiunque. All’andata la LPM si impose per 3-0 guidata dai 12 punti di Riparbelli.

Il “Puma” nelle ultime uscite è sembrato nettamente in ripresa, con la vittoria su Brescia come ultimo tassello di un gennaio caratterizzato anche dai successi su Lecco ed Albese. L’anticipo di sabato è il primo passo di una settimana da tre partite in otto giorni: dopo le azzurrine, la LPM Bam Mondovì avrà a che fare in casa con la Emilbronzo 2000 Montale nella serata di mercoledì 8 febbraio, prima di muoversi verso l’Emilia e verso la Bsc Materials Sassuolo, domenica 12 febbraio.

Proprio la squadra sassolese sarà impegnata nel big match di giornata, ospitando la capolista Itas Trentino, lanciatissima nonostante la sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro Roma. Le altre formazioni di alta classifica, Futura Giovani Busto Arsizio e Valsabbina Millenium Brescia, hanno impegni più facili e probabili forieri di tre punti, rispettivamente contro Orocash Lecco e Chromavis Eco Db Offanengo.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 17 (4-5/2)

Club Italia – Lpm Bam Mondovì (4/2)

Futura Giovani Busto Arsizio – Orocash Lecco (4/2)

Bsc Materials Sassuolo – Itas Trentino

Chromavis Eco Db Offanengo – Valsabbina Millenium Brescia

Tecnoteam Albese Volley Como – Volley Hermaea Olbia

Emilbronzo 2000 Montale – D&a Esperia Cremona

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA