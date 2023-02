BC Gators: tutti i risultati del settore giovanile

Gran bel derby quello giocato mercoledì 25 dai giovani Gators in un Palaferrua strapieno. Gli U19 biancoverdi hanno combattuto per quaranta minuti punto a punto giocando senza due pedine fondamentali: Andrea Nicola e Alessandro Ghigo che, per problemi di falli, hanno avuto un minutaggio veramente risicato.

I ragazzi di Fabbri sono scesi in campo con il quintetto base classico: Nicola, Ghigo, Pistone, Varallo e Perrone. La partenza è tutta di marca Amatori, con un 6 a 0 fulmineo. I Gators si riprendono immediatamente mettendo a segno un contro parziale di 5 a 0 realizzato da una tripla di Varallo (MVP assoluto della gara con 21 punti realizzati) e un canestro da sotto di Ghigo. Sia Ghigo che Andrea Nicola al 5′ minuto del primo quarto devono forzatamente abbandonare il campo perché gravati di 3 falli. Nonostante questo i Gators non si scompongono e concludono il primo periodo con soli due punti di svantaggio: 17 a 15 per gli Amatori.

Nel secondo quarto Fabbri fa esordire in campionato Mattia Alessio, al rientro dopo un lungo stop, che in coppia con l’altra guardia Ferrero, realizza 11 dei 13 punti della squadra, portando all’intervallo lungo i Gators sotto di 6 lunghezze ma comunque ampiamente agganciati alla partita. Mattia Alessio ha recentemente esordito anche in Serie D contro Alba.

È nel terzo periodo che i biancoverdi danno fondo ad una prova realmente straordinaria mettendo a segno 24 punti contro i 20 avversari. Questi punti sono frutto di un ottimo gioco di squadra, che porta i Gators sotto di sole 3 lunghezze alla fine del terzo periodo.

Nel quarto periodo i ragazzi di Fabbri mettono la testa avanti 60 a 58 ma i cugini Amatori hanno più benzina e strappano la vittoria di mano ai Gators.

«I segnali di crescita sono evidenti. Il lavoro iniziato con questi ragazzi, sta pian piano dando i suoi frutti ma c’è ancora tanto da lavorare» commenta coach Fabbri alla fine del derby.

Prossimo incontro: martedì 31/01/2023 ore 19.00, CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators – Carmagnola (Palazzetto dello Sport – Via Giolitti, 9 – SAVIGLIANO)

U19 GOLD: AMATORI BK – CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE GATORS 72-63

Parziali: 17-15, 35-28, 55-52

CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Barra 3, Alessio 10, Baretta 0, Pepe 0, Ghigo 4, , Valinotti 0, Perrone 4, Ferrero 4, Pistone 3, Varallo 21, Mazzone 0, Nicola A. 5. All.: Fabbri

Amatori Bk: Carena 4, Giordanengo 10, Pautassi 10, Rosa 0, Bonelli 0, Di Maria 0, Bono 18, Marchetti 9, Gianoglio 0, Piuma 1, Rosso 0, Mellano 15. All.: Bacci

U19 F: POLISPORTIVA PASTA – ABC SERVIZI LADY GATORS 82-46

Parziali: 7-12, 19-10, 28-12, 28-12

ABC SERVIZI Lady Gators: Verlengo 19, Gjondrekaj F. 6, Frattini 5, De Donatis 4, Marchisio Gr. 4, Gjondrekaj D. 2, Marchisio Giu. 2, Mondino 2, Perlo 2, Mellano, Porporato. All.: Botta-Fabbri

Polisportiva Pasta: Schimmenti 16, Baretta 14, Melissari 14, Campo 10, Vettorato 9, Merlo 6, Drofino 4, Tassini 4, Cecconato 3, Uggé 2, Rolando. All.: Cagnazzi-Ciavarra. Acc.: Tarantino

Trasferta amara quella a Pasta, con una gara caratterizzata da una prima parte giocata bene ed una seconda meno bene con un improvviso ed inspiegabile calo fisico ed emotivo.

Il primo quarto ha visto le Lady correre e difendere con grinta, trascinate in attacco da Verlengo e in difesa da Perlo e Marchisio Giulia, con quest’ultima che sta piano piano ritornando la giocatrice prima dell’infortunio.

Nel secondo periodo, fino a 3 minuti dalla fine, le ragazze di coach Botta e Fabbri continuano a macinare buon gioco e difendono discretamente bene, solo un po’ di imprecisione al tiro non permette loro di fare meglio. In attacco vanno a referto Gjondrekaj F., Verlengo, Frattini e Marchisio Gr. Un piccolo momento di amnesia difensiva (concesse due triple troppo facili), unito a scelte scriteriate e forzate in attacco, permettono alle padrone di casa di rientrare e completare il sorpasso, chiudendo a metà gara sul 26-22 con l’inerzia dalla propria parte.

Dopo l’intervallo, il rientro in campo è molto sotto tono: Pasta spinge sull’acceleratore e aumenta considerevolmente le percentuali al tiro, fino a quel momento modeste, mentre le alligatrici pian piano perdono fiducia, correndo poco e forzando tanto. Si prova a cambiare difesa alternando uomo alla zona, ma le bombe delle padrone di casa sono una sentenza. In attacco solo Gjondrekaj D., Marchisio Gr. e Verlengo riescono a trovare la via del canestro, con quest’ultima che però sbaglia anche tanto nel tentativo di sobbarcarsi la squadra sulle spalle, coinvolgendo poco le compagne. Il periodo è determinante per le sorti della partita, con un parziale di 28-12 che porta il punteggio sul 54-34.

Nell’ultimo quarto, pur provandoci, le Lady Gators non riescono a riportare la gara sui giusti binari, mentre Pasta continua a martellare dalla lunga distanza, infilando numerose conclusioni anche con la giocatrice addosso. Ci provano ancora Gjondrekaj F., insieme a Mondino, De Donatis e Frattini, ma non basta per recuperare una partita che termina con una vittoria delle padrone di casa per 82-46.

«Nonostante il passivo alla fine molto pesante maturato nella seconda parte di gara, dovremo ripartire dalle cose buone fatte nei primi 17 minuti per fare in modo che sia giocata nello stesso modo tutta la gara. Il primo obiettivo non deve essere vincere le partite, ma giocare divertendosi, e sicuramente questo si è visto all’inizio: lo staff, insieme alle ragazze, lavorerà per cercare di farlo con più continuità» il commento della partita da parte dei coach.

Prossimo incontro: martedì 31/01/2023 ore 21,15, ABC SERVIZI Lady Gators – Cuneo (Palazzetto dello Sport – Reg. S. Giorgio – CAVALLERMAGGIORE).

U17 GOLD: NOVIPIU’ CAMPUS PIEMONTE – TOC TOC GATORS 73-55

Parziali: 24-12,11-23,8-15,23-12

TOC TOC Gators: Crosetto R., Varallo 10, Mori 4, Baretta 7, Avalle 4, Ambrogio, Pepe 11, Chiarlo 2, Pistone, Paonne , Alessio 15. All.: Colonna Ass.: Sabatino

Novipiù Campus Piemonte: Marocco,Giordano , Triverio, Moschini 8, Morando 8, Peano 2, Ferracanaku 8, Foglia 10, Decarolis 18, Pavese 6, Sovanovic 2, Toppino 4. All.: Gaudio Ass.: Jacomuzzi

Partita difficile ma comunque equilibrata quella disputata per il campionato U17 gold dagli alligatori in casa Novipiù Campus Piemonte. I padroni di casa sfoggiano una prestanza fisica invidiabile e buone capacità tecniche, ma i biancoverdi non si fanno intimorire e lottano per tutti i 40 minuti della partita.

Il primo quarto vede oggettive difficoltà degli alligatori nel raggiungere il canestro. Un ottimo Baretta in attacco, Pepe che gestisce bene la palla e una buona pallacanestro individuale evitano l’allungo di Novipiù. Il primo quarto si chiude con un gap di soli 6 punti di svantaggio per i Gators.

Nel secondo quarto Novipiù tenta la fuga e gli alligatori provano a contenere la fisicità avversaria con Varallo in difesa, Crosetto, Mori e Avalle che guidano l’attacco e rubano palle in difesa. Il lavoro di squadra funziona e frena l’allungo, anzi, alla sirena di metà partita il punteggio è in perfetto equilibrio: 35-35.

La pausa lunga però fa bene ai padroni di casa che, al rientro in campo, riescono nell’allungo con ben 9 triple, poche delle quali segnate senza difesa. I Gators difendono al meglio e, in questo frangente, si distingue Pistone. Anche i giovani 2008, Chiarlo, Paonne e Ambrogio, chiamati a dar manforte ai compagni di ben due anni più grandi, si fanno trovare pronti. Durante l’ultimo quarto Varallo e Alessio, con buone individualità, tengono la partita punto a punto. Negli ultimi cinque minuti di gioco, però, le forze vengono meno e i padroni di casa riescono a fuggire nel punteggio e conquistano i due punti in palio.

JUNIORES: BRA – GATORS 58-77

Gators: Scibetta 4, Roano 4, Brigna 2, Ferrero 18, Fiorito, Pistone 8, Perrone 6, Varallo 4, Valinotti 9, Ghigo 12, Pepe 2. All.: Colonna

Bra: Osella 6, Sylla 6, Akrimi, Ciravegna, Manzo, Farmoune, Mollo, D’aprono 4, De Casto 10, Vacertosa, Barchi, Robo 23. All.: Peano

La partita in trasferta a Bra per i Gators che partecipano al campionato Juniores è stata l’occasione per far giocare tutto il roster e far esprimere ad ogni giocatore il proprio potenziale. Comincia Ferrero che trascina da subito i compagni e li porta in vantaggio in pochi minuti. A bucare la retina è aiutato da Gianluca Valinotti che, grazie alla sua prestanza fisica, riesce a segnare molti canestri da sotto. Pistone gestisce bene la palla, aiutato da Roano.

Brigna, nonostante qualche sbavatura in attacco, in difesa sovrasta gli avversari e prende ottimi rimbalzi.

Il Capitano Scibetta gestisce bene la palla, subisce molti falli ma conclude la partita con 8 liberi segnati su 10. Ghigo, nonostante sia il lungo della situazione, mette tre triple di fila. Perrone e Pepe, concludono il roster, gestendo davvero bene la palla.

ALLIEVI CSI: GATORS – MONDOVI’ 55-41

Gators: Culasso 5, Varallo 18, Mori 10, Baretta 6, Fina, Scardina 2, Sogno, Carignano 6, Pistone 3, Marcellino 2. All.: Colonna Ass.: Fabbri

Mondovì: Giraudo 11, Rossi 8, Brando, Giussa, Turco 9, Frofo, Botto, Pumgi, Russo 2 , Mauro 5, Freccero 2. All.: Porcako Ass.: Russo

Partita casalinga nella la seconda giornata di ritorno i Gators che partecipano al campionato Allievi CSI. Ospite per l’occasione la squadra di Mondovì, formazione seconda in classifica.

Coach Colonna approfitta del vantaggio subito conquistato per dare ampio spazio a tutti i giocatori, che colgono al volo l’occasione. Varallo si distingue per la sua buona individualità. Mori, nonostante qualche errore dovuto alla fretta, mantiene un buon ritmo di gioco. Pistone si distingue in difesa e recupera numerosi palloni. Marcellino e Carignano hanno un buon tempismo in attacco e proprio Carignano concluderà la partita con 6 punti segnati in contropiede. Segna in contropiede anche Capitan Scardina.

In difesa Baretta finisce la partita con 5 stoppate e Culasso fa perdere al suo uomo un paio di palloni. Sogno recupera palloni sia in attacco che in difesa. Fina, nonostante buone scelte sia in difesa che in attacco, non riesce a realizzare. La partita si conclude con 15 lunghezze a favore dei padroni di casa.

U15 GOLD: TORINO – ABC SERVIZI GATORS 69-41

Parziali: 21-7, 29-19, 49-35

ABC SERVIZI Gators: Ambrogio 8, Vallero 5, Paonne 8, Bosio 2, Chiarlo 10, Botta A 2, Botta C 3, Graziano, Mosso 3, Mellano. All.: Racca, Ass.: Marengo.

Torino: Villella 5, Minetti 9, Botta 2, Gnani 4, Oberto 4, Dalmasso 4, Budau 29, Franceschini, Ronco 2, Raimondi 1, Buttari 9, Zimbaudo. All.: Raho.

«Abbiamo di nuovo regalato tutta la parte iniziale della partita ai nostri avversari e questo non ci ha certo facilitato la vita. Loro sono un’ottima squadra che esprime un buon basket: organizzato in attacco e pulito ed aggressivo in difesa. Dopo il primo quarto e mezzo, in cui li abbiamo guardati giocare, abbiamo cominciato a macinare gioco anche noi dimostrando per l’ennesima volta di potere calcare questi scenari sportivi. È stata un’altra partita tosta dove i ragazzi hanno dato tutto e sicuramente si sono portati a casa un altro tassello di miglioramento del proprio bagaglio tecnico» queste le parole di coach Racca a fine partita contro la formazione del Basket Torino che veleggia nelle zone nobili della classifica.

Gli alligatori ci hanno messo oltre un quarto per entrare in partita. Solo quando si sono trovati sotto di venti lunghezze hanno finalmente reagito cominciando una rimonta tanto difficile quanto entusiasmante.

Il primo periodo è quindi da dimenticare, solo Paonne a cercare di tenere a galla i suoi a furia di penetrazioni a canestro. Dopo la metà del secondo periodo sale in cattedra Chiarlo che comincia a dettare legge sotto le plance offensive e con un paio di ‘bombe’ i nostri cercano di ricucire lo strappo con i torinesi.

Il terzo periodo vede però esplodere Budau, guardia avversaria, che complice anche qualche amnesia difensiva dei nostri ragazzi comincia a segnare da ogni parte del campo con una precisione ed una continuità impressionanti. I bianco-verdi riescono comunque a tenere limitando i danni.

Le energie spese e la panchina corta si fanno però sentire nell’ultimo periodo: i Gators non hanno più le energie necessarie a tenere testa ai più fisici avversari che riescono così ad allungare nel punteggio portando così a casa i due punti.

Prossimo incontro: sabato 04/02/2023 ore 17.30 – ABC SERVIZI Gators– Area Pro (Palazzetto dello Sport – Via Giolitti, 9 – SAVIGLIANO).

U15 ECCELLENZA: GGS BASKETBALL PROJECT – MONCALIERI 69-50

Parziali: 21-13, 37-25, 61-35

GGS: Picollo 4, Ruffinatto, Inaudi 4, Di Meo 15, Ficetti 10, Massa, Bertaina 8, Vergnaghi 13, Mattio 5, Barra 6, Condur 2, Bernardi 2. All.: Di Meo – Nicola

I ragazzi del Progetto GGS vincono il big match contro la Pallacanestro Moncalieri e chiudono la prima fase del Girone del Campionato Eccellenza al primo posto, pronti per affrontare la seconda fase.

Fin dai primi minuti della gara, i ragazzi di coach Di Meo e Nicola hanno voluto imporre il proprio gioco, caratterizzato da intensità difensiva e contropiede: Ficetti sotto canestro fa la voce grossa, Di Meo e Bertaina vanno a segno con continuità dalla lunga distanza e Vergnaghi trova vantaggi in penetrazione al ferro. Alla fine del primo quarto GGS è a +8.

Tutti gli atleti che si alternano sul parquet a partire dal secondo quarto contribuiscono al vantaggio GGS: Barra è pericoloso sia in area che dalla lunga distanza e Picollo e Mattio sono tosti in difesa e consentono alla squadra di ripartire il contropiede. All’intervallo lungo GGS è a +12.

Il terzo quarto è un capolavoro: i ragazzi della provincia di Cuneo difendono ancora più di squadra e, nella ripartenza in contropiede, Vergnaghi è veramente immarcabile; se a tutto questo si aggiungono le 3 bombe di Di Meo e Mattio si ottiene il parziale di 24 a 10 che di fatto chiude la gara.

Nel quarto periodo le due squadre continuano a far vedere una bella pallacanestro, fino al punteggio finale di 69-50. GGS, Cus Torino, Pall. Moncalieri e 5 Pari sono le quattro squadre del girone che accedono alla fase finale.

U14 F: ASTI – CIRIANNI DECORAZIONI LADY GATORS 14-97

Parziali: 4-24, 6-23, 0-32,4-16

CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators : Marchisio 4, Tuninetti 6, Rolfo 3, Spertino 8, Chiapello 6, Zillotto S, Torello 2, Gianoglio 10, Ziliotto A 2, Casasole 22, Conti 32, Dotta 2. All.: Sabatino

Asti: Berra, Ternavasio, Gamba 1, Bava, Rota, De Simone, Mossino 7, Poli, González 6. All.: Ciavarella

Trasferta ad Asti per le ragazze che fanno visita al fanalino di coda del girone B. Nessun calo di concentrazione a dispetto del valore dell’avversario e così le alligatrici di coach Sabatino iniziano a mordere la retina avversaria in più occasioni già dalle prime battute. Conti (32) tiene alta la difesa recuperando numerosi palloni.

Si va alla pausa lunga con un punteggio confortante: 47 a 10 per le viaggianti.

Alla ripresa la musica cambia di poco, anzi, le astigiane iniziano a fare più fatica a trovare soluzioni a canestro. Per le Lady Gators si mettono in luce in questo frangente: Gianoglio (10) che si mette in proprio con belle incursioni a canestro, e va anche segnalato il primo canestro “ufficiale” di Anita Ziliotto, atleta del 2009 che ha iniziato solo a settembre a giocare.

«Partite del genere possono rivelarsi insidiose per quanto riguarda la concentrazione e l’applicazione, invece le ragazze sono maturate anche in questo senso mantenendo alta l’intensità e provando ad essere ordinate nelle due fasi» il commento a caldo del coach.

Prossimo incontro: mercoledì 08/02/2023 ore 18.45, CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators – Lapolismile (Palazzetto dello Sport – Via Giolitti, 9 – SAVIGLIANO).

RAGAZZI CSI: ALPICAR GATORS WEST COAST – CAIRO 61-36

Parziali: 12-13, 18-10, 19-7, 12-6

ALPICAR Gators West Coast: Demarchi 4, Bossati I. 14, Angaramo, Giuliano 3, Senestro, Sarcone 5, Airaudo A. 22, Bossati L. 3, Mellano 8, Airaudo S. 2, Pasquinelli, Ruberti. All.: Nicola – Tesio

Cairo: Martino 4, Ravera, Bumbaca 10, Sambin, Tessitore, Bumbaca 13, Massaro Taretto, Zunino 7, Di Ceglie, Ghiso, Molino 4. All.: Maggiolo – La Rocca

Domenica 29 gennaio 2023: nel primo giorno della merla inizia il girone di ritorno per i Ragazzi West Coast e, nell’insolita cornice del palazzetto di Cavallermaggiore, i verdi dei coach Nicola-Tesio ospitano i giovani liguri di Cairo Montenotte.

Avversari sconosciuti, visto che la partita dell’andata è ancora da disputare in quanto rimandata più tardi.

L’inizio è abbastanza sconfortante per i Gators: poca reattività in difesa dove ognuno viene battuto dall’avversario diretto, poca convinzione in attacco dove si sbagliano passaggi e tiri 1c0, poca voglia di correre in contropiede senza la palla in mano. Fatto sta che gli avversari ci credono di più ed infatti tengono la testa avanti alla fine del primo quarto.

Dopo una piccola “lavata di testa”, il rientro in campo è più deciso da parte dei padroni di casa: Mellano e Airaudo capiscono di non avere avversari in grado di fermarli e cominciano a bucare la retina con continuità. Anche Sarcone è più incisivo del solito in attacco, mentre i tanti giovani 2011, portati per l’occorrenza (alcune assenze tra i grandi) a dar man forte ai compagni, hanno tutti la possibilità di entrare in campo già nei primi due quarti. In particolare si registra l’esordio dei “playmaker tascabili” Angaramo e Pasquinelli che sfruttano molto bene ogni minuto in campo, così come Ruberti che corre bene in contropiede anche se non finalizza benissimo.

Dopo la pausa lunga i Gators premono sull’acceleratore: Bossati senior è un funambolo imprendibile e va a canestro oppure piazza un assist per il fratello Leo o per Airaudo Seba. Quest’ultimo chiamato a fare gli straordinari nella marcatura dei lunghi avversari per via dei problemi di falli di Airaudo A. e di Senestro. Il vantaggio interno si dilata, si muovono bene anche Demarchi e Giuliano, che potrebbero rimpinguare meglio il bottino di punti con un po’ di concretezza in più.

Finisce +25 per i locali con belle giocate soprattutto nel secondo tempo e si pensa già alla prossima partita, con «l’augurio che riusciamo a cominciare a giocare anche nel primo quarto, senza regalarlo del tutto agli avversari» bofonchia coach Nicola a fine gara prima dell’urlo finale tutti insieme.

U14 SILVER: CEVA – CIRIANNI DECORAZIONI GATORS 36-86

Parziali: 4-27, 15-23, 5-16, 10-20

CIRIANNI DECORAZIONI Gators: Marchisio 4, Mosso 5, Trentanelli 6, Botta C. 26, Botta A. 20, Bossati 10, Barbero 4, Ruffino 4, Cirianni 7. All.: Marengo. Vice All.: Racca

Ceva: Zeka Olti, Quinterno 12, Balocco 4, Rennesi, Raviolo, Gusato Cosmina 4, Elahousi 6, Cuniberti, Bracco 7, Biestro 2. All.: Cardile

Alla partita di venerdì 27gennaio, valida per la terzultima giornata del girone di ritorno, i Gators targati Decorazioni Cirianni devono affrontare a Ceva il fanalino di coda del campionato ovvero il Club Borsi Ceva. I Gators arrivano alla partita con molte assenze nel roster: oltre i 2010 ( Fresia, Abello e Grezda) si segnala anche l’assenza del Capitano “Bomber” Iacuzzi causa influenza.

Capitano per l’occasione è Botta C., che non si fa intimorire dal nuovo ruolo ma, anzi gioca una partita sontuosa con 3 (!) bombe e costruendo buone occasioni per se e per gli altri in attacco. Botta A. riparte da dove aveva dovuto interrompere la stagione causa infortunio: gioca una partita solidissima in difesa e trova buone conclusioni a canestro con movimenti e finte di alta scuola. Il primo quarto finisce con un eclatante 4~27, tanto eclatante da far rilassare i giovani Gators.

Il secondo quarto vede un parziale ritorno di Ceva, complici le molteplici disattenzioni da parte delle squadra ospite e il risveglio di Quinterno. I coach predicano tranquillità e di ritrovare la fluidità del gioco, così Bossati porta avanti la squadra ben coadiuvato da Cirianni. Mosso diventa il go~to~guy difensivo, concedendo poco nulla all’avversario. Barbero, Ruffino, lo seguono a ruota, trovando buoni scarichi da parte di Trentanelli. Cirianni metterà la parola fine ed il punto esclamativo alla gara con 3 punti consecutivi.

Vincono così i Gators consolidando il secondo posto nel girone. Da segnalare il la buona prova di Marchisio, nonostante i molteplici infortuni che lo perseguitano da due mesi, con impegno e dedizione riesce a farsi trovare pronto per affrontare al meglio la gara.

«Dispiace un po’ per il calo avuto nel secondo tempo, dovuto a molte cose semplici sbagliate o fatte con sufficienza. Ma poi siamo stati bravi a mantenere e consolidare il punteggio a nostro favore» queste le parole dei coach a fine gara.

Prossimo incontro: domenica 05/02/2023 ore 10.00, Amatori – CIRIANNI DECORAZIONI Gators (Palaferrua – C.so Roma, 70 – SAVIGLIANO).

U13 SILVER: CUNEO 2010 – GATORS 2011 13-97

Parziali: 6-20, 4-28, 1-24, 2-25

Gators 2011: Brunetti 3, Casasole 15, Barra 12, Monagnana 6, Rosso 6, Fresia 4, Correndo 16, Rimonda 15, Ambrogio 3, Sordella 17. All.: Toselli

Cuneo: Costa, Cuelle, Romano, Giannoni 2, Socco 6, Liaci, Mameli, Leone, Segbedsi 2, Si grazia, Scognamiglio 3. All.: Lelli

Domenica 29 gennaio si è giocato il match di ritorno del campionato Under13 Silver tra i Gators e Cuneo. All’andata i Cuneesi avevano impegnato parecchio gli alligatori in un match combattuto, dove i Saviglianesi l’avevano spuntata solo nel finale. In questo match i ragazzi di Coach Toselli sono da subito molto determinati e non lasciano scampo agli avversari, troppa la differenza tecnica in campo.

Sordella, per tutti i minuti in cui è sul parquet, sfoggia belle giocate a tutto campo, ben accompagnato da Correndo che distribuisce assist a ripetizione, ne approfitta Barra colpendo ripetutamente da distanza ravvicinata. Il gioco dei Gators è brillante, ottimo l’impatto sul gioco di un concreto Casasole e Fresia onnipresente sul ogni centimetro del campo. Rosso si fa trovare sempre pronto in contropiede, ben supportato da Montagnana e da un Rimonda autore di un’ottima prova difensiva.I minuti scorrono, gli ospiti sono sempre in balia del gioco ospite e il vantaggio dei biancoverdi dilaga fino alla vittoria finale.

«Siamo stati bravi a entrare in campo concentrati, commenta lo staff. Le richieste che abbiamo fatto ai ragazzi, in base al lavoro che stiamo facendo in allenamento, sono state rispettate e abbiamo anche potuto provare a giocare con pochi palleggi e molto movimento senza palla. Il gruppo sta crescendo partita dopo partita e siamo molto soddisfatti dell’andamento della stagione, c’è ancora molto da lavorare, ma siamo carichi e pronti a dare il massimo».

Prossimo incontro: domenica 05/02/2023 ore 9.30, Gators 2011 – Cuneo (Palazzetto dello Sport – Via Giolitti, 9 – SAVIGLIANO).

U13 GOLD: ERIDANIA – AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS 29-54

Parziali: 6-10, 9-20, 9-12, 5-12

AUTORIPARAZIONE PANERO Gators: Ferrero 2, Biga 2, Magliano, Birolo, Fresia 8, Abello 24, Amato 2, Mellano 8, Grezda 8, Allemandi. All.: Toselli

Eridania: Sabbia 8, Fenoglio, Schillaci, Edward, Foa 6, Viradi, Merlone 4, Quaglia 2, Beccaria 2, Brandinala 3. All.: Beltran

Sabato 28 gennaio i Gators dell’Under13 Gold sono ospiti a Torino della pallacanestro Eridania, formazione appaiata in penultima posizione, mentre i Gators occupano il primo posto in classifica.

Il primo quarto è combattuto e giocato alla pari. Gli ospiti sono determinati a vendere cara la pelle e gli alligatori non riescono a trovare facili conclusioni a canestro.

Nel secondo quarto i biancoverdi cambiano modo di giocare: Fresia in cabina di regia detta i ritmi offensivi, Abello trova la retina con continuità, mentre Mellano e Amato si concentrano in difesa sugli avversari più forti. Il secondo quarto termina con gli ospiti avanti 15 a 30 con una bella pallacanestro in campo.

Nel terzo quarto i padroni di casa difendono forte e gli alligatori faticano a trovare la via del canestro, nonostante le ottime incursioni in area di Grezda e la difesa di Magliano, Birolo e Allemandi. Il tempo scorre e i ragazzi di coach Toselli mantengono il vantaggio, aggiudicandosi un’importante vittoria su un campo difficile.

«Non era una partita scontata vista la classifica. – commenta lo staff – Complimenti ai ragazzi di Torino, per aver lottato su tutti i palloni e per non aver mai mollato. Noi stiamo stati bravi a trovare il gioco di squadra nei momenti difficili e a difendere con tanto spirito di sacrificio durante tutto il match. Adesso concentrati per il prossimo match, in trasferta a Moncalieri, partita nella quale si deciderà il primo posto nel girone. Intanto ci siamo già qualificati per la fase TOP dove le migliori 16 squadre del Piemonte lotteranno per il Titolo».

Prossimo incontro: sabato 04/02/2023 ore 15.15, Moncalieri – AUTORIPARAZIONE PANERO Gators (Palazzetto dello Sport – Via Einaudi, 44 – MONCALIERI).

U12 CSI: ALPICAR GATORS WEST COAST – GATORS RACCONIGI 66-30

Parziali: 19-6, 15-14, 12-4, 20-6

ALPICAR Gators West Coast: Airaudo D., Angaramo 8, Cresto 2, Castagno 15, Kolndrekaj 4, Mura 2, Pasquinelli 4, Ruberti 12, Simon 5, Silato 6, Dellavalle 8, Lessio. All.: Tesio, Nicola.

Gators Racconigi: Verna 2, Lega, Vogliazzo 2, Cornaglia 12, Nasari 8, Tribaudino 2, Coda, Raducanita, Spreafico, Lanfranco 2, Casoria. All.: Nasari.

Giovedì 26 gennaio 2023 a Moretta inizia il girone di ritorno del campionato CSI under 12 ed è subito derby: arrivano infatti i giovani ragazzi di coach Nasari da Racconigi. Coach Tesio guida i suoi mentre coach Nicola è impegnato nel ruolo di arbitro con Iacopo. Il primo quintetto dei padroni di casa è formato da: Angaramo, Silato, Simon, Mura e Kolndrekaj.

Per gli ospiti lo starting five è composto da: Tribaudino, Raducanita, Spreafico, Lanfranco e Cornaglia. Quest’ultimo si mette fin da subito in evidenza segnando tutti i punti del primo quarto per i suoi. Per i West Coast buona velocità in contropiede e discreta precisione ai liberi con Silato e Simon, mentre sotto i tabelloni comincia da subito a far la voce grossa Castagno, autentico dominatore con 15 punti alla fine per lui.

I piccoli di casa mettono spesso il turbo, soprattutto con Pasquinelli e Cresto, ma è ancora sotto canestro che fanno la differenza grazie ai rimbalzi in sequenza di Kolndrekaj e di un Dellavalle “on-fire”.

Per i Gators Racconigi è il giovane Nasari L. che è imprendibile e segna con continuità per tutto il secondo quarto. A metà partita il punteggio di 34-20 premia la squadra di casa, ma Racconigi non demerita e sembra voler restare aggrappata alla gara.

Nel la seconda metà vengono però meno le forze per gli ospiti: Coda e Casoria cercano di arginare come possono le folate offensive di Ruberti e Airaudo D. che alternano palle perse a giocate pregevoli; Verna e Vogliazzo vanno a referto segnando canestri che infiammano il numeroso pubblico presente sugli spalti; Lega fa sentire fino alla fine la sua presenza in difesa per Racconigi che non demorde. Alessio e Mura invece riescono ad aprire da rimbalzo difensivo il contropiede per i veloci compagni di squadra.

Finisce con larga vittoria per la squadra di casa, che nella seconda metà ha avuto una marcia in più, anche grazie al numero maggiore di giocatori a disposizione.

Fair play tra le due squadre con ragazzi che si conoscono non solo come avversari, ma soprattutto come amici per essersi incontrati nei vari camp estivi proposti dalla società. Bravi tutti.

ESORDIENTI F: CEVA – LADY GATORS 9-15

Domenica mattina le esordienti di coach Sabatino si sono svegliate presto per scendere in campo a Ceva. Il solito entusiasmo ha accompagnato le piccole Gators che hanno avuto, al termine di una gara combattuta, una meritata vittoria. La partita è stata piacevole per via delle tante iniziative a canestro che si sono potute apprezzare. Buone le prove di capitan Chiavero che ha “francobollato” l’avversaria più temibile rendendole la via per il canestro difficile da praticare. In attacco si è distinta Imberti Gastaldi sempre pronta a rubare spazio in contropiede per canestri facili. Ma in generale è stata molto positiva la prova di squadra: bel piglio in difesa e semplici ma ben eseguite trame in attacco.

ESORDIENTI F: LADY GATORS – BRA 10-14

Le più piccole tra le Lady Gators, che partecipano al campionato minibasket categoria esordienti femminile, hanno incontrato tra le mura amiche del Palagiolitti le pari età di Bra.

Le Lady, guidate da coach Sabatino, hanno giocato una partita complicata, con pochi spazi giocabili, numerosi contatti e palla quasi sempre bloccata.

Entrambe le formazioni avevano una gran voglia di combattere.

Sono stati pochi i tentativi di canestro e il punteggio decisamente basso lo dimostra. Punteggio che alla fine premia la squadra ospite che è riuscita a capitalizzare meglio le poche occasioni a disposizione.

«Anche in queste circostanze le ragazze hanno dimostrato grande spirito di adattamento e spirito agonistico – commenta il coach a fine gara – a riprova della voglia e dell’entusiasmo che queste piccole atlete dimostrano di avere».

c.s.