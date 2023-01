Volley A2/M – Cuneo spezza la maledizione delle trasferte. In testa, allungo di Vibo e Castellana Grotte

Doveva prima o poi arrivare, ed è finalmente arrivata la prima gioia esterna della stagione per la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo. La formazione del presidente Costamagna espugna il campo della Cave Del Sole Lagonegro al termine di cinque set tiratissimi, tre dei quali conclusi con lo scarto minimo, e guardano con rinnovato ottimismo alla seconda parte di stagione.

Nel palazzetto di Villa d’Agri i cuneesi si trovano sotto sia nel primo che nel terzo parziale, ma in entrambe le occasioni riescono a pareggiare il conto dei set, sempre con il minimo scarto (29-31 e 23-25). Paradossalmente il tiebreak, il set più corto, è quello con il divario maggiore tra i due sestetti: Cuneo accelera nella parte centrale del decider e si impone in agilità per 10-15.

È una prestazione collettiva di livello quella che permette ai ragazzi dei coach Giaccardi e Gallesio di sfatare il tabù: capitan Botto guida la carica con 20 punti, ma è imitato molto bene da tutti i compagni. Un positivo Parodi chiude con 19 palloni messi a terra, seguono Santangelo e Sighinolfi con 18 e Codarin con 14. Dall’altra parte della rete è l’ex della gara Wagner a spiccare con i suoi 24 punti.

Questi due importanti punti permettono a Cuneo di confermarsi in zona playoff, ed anche di scalare una posizione: i biancoblu sono ora settimi a pari merito con una Pool Libertas Cantù che ha perso le ultime quattro di campionato. I cuneesi sono ora chiamati a ripetersi la prossima domenica in un’altra trasferta, in casa della Consar RCM Ravenna vittoriosa nell’ultimo turno e distante un solo punto in classifica.

Più in alto in classifica, la possibile mini fuga a quattro che si prospettava la scorsa settimana deve già alzare bandiera bianca: Agnelli Tipiesse Bergamo e Kemas Lamipel Santa Croce subiscono infatti due 3-0 in trasferta da Delta Group Porto Viro e Tinet Prata di Pordenone, che permettono a BCC Castellana Grotte e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia di scappare ancora di più in graduatoria.

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 17

Pool Libertas Cantù – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 2-3 (25-20, 36-34, 13-25, 16-25, 12-15)

Delta Group Porto Viro – Agnelli Tipiesse Bergamo 3-0 (25-22, 25-21, 25-23)

Videx Yuasa Grottazzolina – Conad Reggio Emilia 3-2 (25-20, 25-23, 23-25, 25-27, 18-16)

Consoli McDonald’s Brescia – BCC Castellana Grotte 1-3 (20-25, 15-25, 25-23, 23-25)

Cave Del Sole Lagonegro – Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo 2-3 (27-25, 29-31, 25-21, 23-25, 10-15)

HRK Motta di Livenza – Consar RCM Ravenna 1-3 (22-25, 26-24, 18-25, 22-25)

Tinet Prata di Pordenone – Kemas Lamipel Santa Croce 3-0 (25-18, 25-20, 25-18)

SERIE A2 MASCHILE – CLASSIFICA

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 40 BCC Castellana Grotte 33 Kemas Lamipel Santa Croce 30 Agnelli Tipiesse Bergamo 29 Delta Group Porto Viro 28 Tinet Prata di Pordenone 28 BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 25 Pool Libertas Cantù 25 Videx Yuasa Grottazzolina 24 Consar RCM Ravenna 24 Consoli McDonald’s Brescia 23 Conad Reggio Emilia 21 Cave del Sole Lagonegro 19 HRK Motta di Livenza 8

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 18 (28-29/1)

Videx Yuasa Grottazzolina – HRK Motta di Livenza (28/1)

Pool Libertas Cantù – Cave Del Sole Lagonegro (28/1)

Conad Reggio Emilia – Delta Group Porto Viro

Consar RCM Ravenna – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Tinet Prata di Pordenone

Kemas Lamipel Santa Croce – Consoli McDonald’s Brescia

Agnelli Tipiesse Bergamo – BCC Castellana Grotte