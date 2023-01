Volley A1/F – IL PUNTO: Conegliano e Scandicci scappano, Cuneo ko a Chieri

Ci hanno provato Busto Arsizio e Vallefoglia a impensierire le prime due della classifica nella seconda giornata di ritorno del Campionato di Serie A1. Ma dopo aver perso il primo set, sia Conegliano che Scandicci hanno preso in mano i rispettivi incontri, confermando la prima e la seconda posizione e allungando su Milano, che cade in casa al tie-break contro un’ottima Casalmaggiore. Quinto set decisivo anche a Firenze, dove coach Parisi firma la prima vittoria sulla panchina toscana contro Bergamo.

Dura un set il sogno della Megabox Ond. Savio Vallefoglia di fare punti contro la Savino Del Bene Scandicci. Partono benissimo le tigri che, nonostante l’assenza dell’ultimo minuto di capitan Kosheleva, si portano avanti grazie ad un avvio aggressivo che senza dubbio sorprende la formazione avversaria. Al ritorno in campo però, la squadra di coach Barbolini prende in mano la partita e non la lascia più andare, mostrando la forza dirompente che ha permesso alle toscane di blindare il secondo posto in classifica.

Arriva infatti il nono successo consecutivo, uno stato di forma invidiabile che ha messo al tappeto anche la nuova Vallefoglia, con Drews ancora protagonista con 14 punti e la coppia D’Odorico-Papa che chiude con 20. Dall’altro lato del campo però, Di Iulio mette subito le cose in chiaro con la nuova regista Yao Di, in panchina e subentrata per qualche minuto nel primo set: per guadagnarsi il posto, la palleggiatrice cinese dovrà sudare. Premio MVP per la numero 77, che giostra alla grande l’attacco toscano, con una straordinaria Antropova da 26 punti e le solite, solide prestazioni di Zhu (12 punti con 4 muri) e Pietrini (13).

Annie Drews a fine partita: “Abbiamo commesso troppi errori in battuta. Quando siamo state efficaci al servizio siamo riuscite a bloccare gli attacchi di Zhu. I nostri errori però ci consentono di lavorare in maniera più efficace per preparare i prossimi incontri. Soprattutto, possiamo aumentare ancora di più la velocità del nostro gioco”. L’MVP Isabella Di Iulio: “Dopo il primo set, abbiamo cercato di cambiare strategia di gioco. Le centrali non erano abbastanza efficaci e ho giocato alto su chi comunque dava garanzie come Antropova e Pietrini, che ci hanno permesso di prendere tre punti importanti e di confermare la nostra serie positiva”.

Un altro tutto esaurito al Palaverde, il secondo consecutivo dopo quello di Santo Stefano, 5344 spettatori per la “classica” tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e e-work Busto Arsizio. A riposo precauzionale per coach Santarelli le acciaccate Lubian (spalla) e Pericati (schiena), in tribuna assieme al nuovo arrivo Stephanie Samedy. Busto conferma il suo buon momento prendendo subito il vantaggio nel primo set (9-12) e resistendo ai tentativi di riaggancio di Conegliano. Rosamaria (5 punti nel set, come l’ex Omoruyi) e compagne, brave in attacco e a muro (4-1 nel set) ammutoliscono il pubblico del Palaverde e si portano sullo 0-1.

Nel secondo set le pantere serrano i ranghi, toccano più palloni a muro e ne beneficia la difesa che disinnesca le attaccanti bustocche. La solita Haak (6 punti nel set) e un’ottima Robinson Cook conducono le campionesse del Mondo sull’1-1. Nel terzo set coach Santarelli tiene in campo De Kruijf (per Squarcini) e Gennari (per Plummer) come nel finale del set precedente, mentre per Busto c’è Stigrot. Primo break delle Pantere sul 13-11, poi 16-12, ma l’E-Work resta ordinata e intensa in tutti i fondamentali e rientra a -1 (17-16).

Ma le Pantere non ci stanno, De Kruijf a muro e Haak in battuta fanno sfracelli e Conegliano scappa irraggiungibile fino al perentorio 25-18 firmato da De Kruijf. Quarto set, una ritrovata Montibeller e le battute velenose di Zakchaiou permettono all’E-Work di allungare (8-10) contro una Prosecco DOC Imoco che viaggia a corrente alternata. Conegliano si rimette in carreggiata e sorpassa con una Haak che cresce (14-13). Ancora la svedese dopo una serie di difese-monstre di De Gennaro sigla il +3 (18-15). Sarà il break decisivo nonostante il sussulto finale di Busto che risale a -1 (22-21) prima dell’ultimo rush vincente di Robinson Cook (MVP con 15 punti e l’87% in ricezione), Haak (25 punti, top scorer) e compagne.

Per le ospiti molto bene l’ex Omoruyi (18 punti con il 40%), Rosamaria si ferma a 14. Le parole di Kelsey Robinson Cook: “Abbiamo iniziato non al meglio, ultimamente ci succede e dovremo lavorare su questo aspetto. Certo è stato merito anche di Busto che sapevamo essere un’ottima squadra e l’ha confermato stasera, poi nel prosieguo del match siamo andate sempre meglio, ma ci impegneremo per recuperare un po’ più di continuità anche se i ritmi del calendario non lasciano molto spazio. Siamo contente per i 3 punti che ci mantengono in vetta alla classifica, ora guardiamo ai prossimi impegni in coppa e campionato”.

Così Loveth Omoruyi: “Sono molto emozionata, non pensavo di vivere sensazioni così intense, ma tornare al Palaverde è stato veramente un’emozione fortissima. E’ sempre bello giocare qui e con tutta questa gente, noi abbiamo iniziato bene la partita e direi che in generale abbiamo confermato il nostro buon momento, purtroppo con Conegliano giocare bene non basta, ma ci teniamo questa prestazione e ci daremo da fare nelle prossime gare per fare punti e tornare a muovere la classifica”.

Il Bisonte Firenze torna al successo al termine di una grandissima battaglia, battendo in rimonta al tie-break il Volley Bergamo 1991 davanti ai 1300 rumorosi tifosi di Palazzo Wanny: si tratta della prima vittoria della nuova gestione Parisi, i primi tre punti dopo cinque sconfitte consecutive e la speranza è che possa essere anche da stimolo per un 2023 ricco di soddisfazioni. La squadra di coach Micoli parte subito avanti, sfruttando i tanti errori (11) delle padrone di casa, che però si riprendono prontamente impattando sull’1-1 dopo un grande secondo set.

Il copione si ripete negli altri due parziali: Bergamo fugge e prova a spegnere la partita, Firenze rimonta e si va così al tie-break. Nel decisivo quinto set però, le bisontine capiscono l’importanza di conquistare il massimo possibile e fulminano le orobiche con un 8-3 iniziale su cui si cambia campo: la reazione arriva, ma non basta per impedire alla squadra di casa di prendersi i due punti. MVP del match Sylvia Nwakalor, top scorer con 25 punti e protagonista della rimonta con undici punti messi a segno fra quarto e quinto set, ma tutta la squadra ha dato segnali incoraggianti sotto la regia ispirata di Gaia Guiducci, registrando anche il debutto di Ofelia Malinov che ha dato un contributo importante nella conquista del secondo parziale.

Per Bergamo, Lanier realizza 19 punti (ma con il 17% di efficienza), mentre Butigan si ferma a 12 (4 muri). Chiaramente soddisfatto coach Parisi: “Per noi era fondamentale fare punti per ritornare in palestra con uno spirito giusto e più propositivo: non è stata una bella partita, con tanti errori e anche tante situazioni che si possono migliorare, ma ciò che mi è piaciuto di più è stato l’atteggiamento della squadra, e come ha superato i momenti di difficoltà. Complimenti a Bergamo che ha sofferto ma ha giocato fino alla fine, per noi è un piccolo passo: sono qui da poco ma le ragazze lavorano bene in allenamento. In settimana non abbiamo proposto tante variazioni, abbiamo apportato solo qualche piccola modifica che la squadra ha recepito e questo mi fa piacere: ora con calma abbiamo un’altra settimana per lavorare”.

Delusione per Giada Cecchetto: “C’è molto rammarico a caldo. Ora mi brucia, perché era una partita fondamentale per entrambe e volevamo fare più punti possibili. Dobbiamo lavorare sui nostri alti e bassi: abbiamo dei momenti di alto livello e altri in cui ci spegniamo, ma non possiamo permettercelo. Abbiamo fatto una buona andata, ma il ritorno è tutto da scrivere, quindi dobbiamo ripartire da quanto di buono abbiamo fatto e lavorare su quello che è venuto meglio oggi. Dobbiamo metterci qualcosa in più nelle prossime partite. Nel quarto set abbiamo spento la luce, poi ci siamo un po’ riprese, ma non si può partire con uno svantaggio così netto. C’era tanta stanchezza fisica, ma questo non deve essere un alibi. Dobbiamo ripartire con più consapevolezza e spinger e di più, perché non possiamo permetterci di regalare punti. Brava Firenze che ce l’ha messa tutta fino alla fine”.

Battuta d’arresto per la Vero Volley Milano, che nella seconda giornata di ritorno della Serie A1 femminile 22/23 sfiora una straordinaria rimonta ma alla fine si arrende alla TrasportiPesanti Casalmaggiore 2-3. All’Arena di Monza, il confronto con le casalasche parte in salita: Malual e Piva, preferita dal primo minuto a Perinelli, schiacciano forte, con le padrone di casa, ancora senza Sylla (sempre a riposo per il problema al polso destro), che faticano a trovare le contromisure. Frantti è determinante in ricezione, De Bortoli è solidissima in difesa e le ospiti vincono il primo set. Gaspari inserisce Negretti per Parrocchiale e Rettke per Stevanovic, cercando di dare una scossa alle sue e riuscendoci, almeno fino alla conquista del secondo parziale, con le bordate di Stysiak e Larson a segnare l’allungo alla metà (16-6) e la parità. Sembra che la Vero Volley possa raddrizzare la sfida, ed invece le ragazze di Pistola tornano a martellare con efficacia anche nel terzo gioco.

Nel quarto è ancora Casalmaggiore a sembrare più in palla ma, ad un passo da quella che sembra essere la fine del match (24-21 per la squadra di Pistola), i guizzi della neo entrata Thompson per Stysiak spingono le rosa ad uno straordinario sorpasso che vale il tie-break. Non è però la scossa che cambia il volto al match, perché è nuovamente la Trasportipesanti a fare la voce grossa nel parziale decisivo, infliggendo la terza sconfitta stagionale in Serie A1 alla Vero Volley, la seconda in casa dopo quella contro Novara. MVP del match una super Malual da 24 punti, importanti contributi anche da Frantti (17) e Lohuis (13 con 6 muri). Per Milano non bastano i 17 punti di Stysiak.

Il commento di Jordan Larson: “Abbiamo fatto fatica nel muro-difesa, cosa Casalmaggiore ha espresso molto bene, e a volte ci siamo complicate la vita da sole. Possiamo fare molto meglio di così, anche se a volte le sconfitte possono dipendere da come gioca il tuo avversario; e stasera loro hanno giocato una ottima pallavolo. Dobbiamo pensare a lavorare e a migliorare sulle cose che non hanno funzionato. Non è una questione di troppe gare giocate, visto che abbiamo avuto una lunga pausa. E’ una questione di tornare a spingere come sappiamo. Loro sono una ottima squadra, hanno lavorato bene insieme e hanno giocatrici di valore. Spero che questo stop ci faccia risvegliare da questo momento e tornare a giocare come sappiamo”.

Così invece l’MVP Malual: “Siamo molto contente del risultato anche se c’è un po’ di rammarico per il quarto set dove potevamo chiudere la gara da tre, ma Milano si è dimostrata la squadra forte che sapevamo che fosse ed è stata brava a portare a casa il set. Dovremo tornare qui per la gara di Coppa Italia e lo faremo davvero agguerrite spingendo in allenamento come stiamo facendo finora“.

SERIE A1

2° GIORNATA DI RITORNO

Sabato 14 gennaio ore 19.00

Reale Mutua Fenera Chieri-Cuneo Granda S.Bernardo 3-1 (25-21, 25-20, 22-25, 25-22)

Sabato 14 gennaio ore 19.30

Igor Gorgonzola Novara-Wash4green Pinerolo 3-0 (25-12, 25-17, 25-22)

Sabato 14 gennaio ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Cbf Balducci Hr Macerata 3-2 (25-16, 25-18, 23-25, 24-26, 15-9)

Domenica 15 gennaio ore 17.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-21, 19-25, 18-25, 19-25)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-E-Work Busto Arsizio 3-1 (23-25, 25-18, 25-18, 25-21)

Il Bisonte Firenze-Volley Bergamo 1991 3-2 (21-25, 25-20, 22-25, 25-19, 15-10)

Domenica 15 gennaio ore 18.30 diretta Sky Sport Arena

Vero Volley Milano-Trasportipesanti Casalmaggiore 2-3 (17-25, 25-11, 22-25, 26-24, 10-15)

I TABELLINI

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1-3 (25-21 19-25 18-25 19-25) – MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Hancock 4, D’odorico 10, Mancini 11, Drews 14, Papa 10, Aleksic 8, Sirressi (L), Piani 1, Barbero 1, Laza’ro Castellanos, Furlan. Non entrate: Patrignani (L), Kosheleva, Berti. All. Mafrici. SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Pietrini 13, Alberti 3, Antropova 26, Ting 12, Washington 11, Di Iulio 3, Castillo (L), Mingardi 1, Di. Non entrate: Angeloni, Gamba (L), Shcherban, Belien, Sorokaite. All. Barbolini. ARBITRI: Rolla, Mattei. NOTE – Spettatori: 635, Durata set: 29′, 30′, 27′, 26′; Tot: 112′. MVP: Di Iulio.

Top scorers: Antropova E. (26) Drews A. (14) Pietrini E. (13)

Top servers: Antropova E. (2) Drews A. (2) Di Iulio I. (1)

Top blockers: Ting Z. (4) Antropova E. (3) Washington H. (3)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – E-WORK BUSTO ARSIZIO 3-1 (23-25 25-18 25-18 25-21) – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 5, Plummer 7, Fahr 6, Haak 25, Robinson-cook 15, Squarcini 4, De Gennaro (L), De Kruijf 6, Gennari 5, Bardaro, Carraro. Non entrate: Gray. All. Santarelli. E-WORK BUSTO ARSIZIO: Degradi 8, Zakchaiou 8, Lloyd 3, Omoruyi 18, Olivotto 6, Montibeller 14, Zannoni (L), Stigrot 2. Non entrate: Battista, Colombo, Monza, Bressan, Lualdi (L). All. Musso. ARBITRI: Cerra, Gaetano. NOTE – Spettatori: 5344, Durata set: 27′, 26′, 23′, 30′; Tot: 106′. MVP: Robinson-Cook.

Top scorers: Haak I. (25) Omoruyi L. (18) Robinson-Cook K. (15)

Top servers: Wolosz J. (2) Haak I. (2) De Kruijf R. (2)

Top blockers: Olivotto R. (3) Montibeller R. (3) Lloyd C. (2)

IL BISONTE FIRENZE – VOLLEY BERGAMO 1991 3-2 (21-25 25-20 22-25 25-19 15-10) – IL BISONTE FIRENZE: Herbots 19, Graziani 4, Nwakalor 25, Van Gestel 11, Sylves 7, Guiducci, Lapini (L), Adelusi 5, Malinov 3, Alhassan. Non entrate: Panetoni, Kosareva, Lotti (L), Knollema. All. Parisi. VOLLEY BERGAMO 1991: Lanier 19, Butigan 11, Da Silva 10, May 6, Stufi 5, Gennari 5, Cecchetto (L), Frosini 11, Cagnin 3, Bovo 3, Partenio, Cicola. Non entrate: Turla’ (L). All. Micoli. ARBITRI: Verrascina, Vagni. NOTE – Spettatori: 1272, Durata set: 32′, 26′, 27′, 29′, 22′; Tot: 136′. MVP: Nwakalor.

Top scorers: Nwakalor S. (25) Herbots B. (19) Lanier K. (19)

Top servers: Gennari G. (2) Herbots B. (2) Stufi F. (1)

Top blockers: Nwakalor S. (5) Butigan B. (4) Sylves A. (4)

VERO VOLLEY MILANO – TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE 2-3 (17-25 25-11 22-25 26-24 10-15) – VERO VOLLEY MILANO: Stevanovic 3, Orro 6, Larson 8, Folie 13, Stysiak 17, Davyskiba 12, Parrocchiale (L), Thompson 6, Rettke 3, Negretti (L), Begic, Candi. Non entrate: Camera, Martin. All. Gaspari. TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Piva 11, Lohuis 13, Carlini 2, Frantti 17, Melandri 6, Malual 24, De Bortoli (L), Perinelli, Mangani. Non entrate: Sartori, Scola, Nikolova Dimitrova. All. Pistola. ARBITRI: Piana, Simbari. NOTE – Spettatori: 2189, Durata set: 25′, 23′, 28′, 31′, 16′; Tot: 123′. MVP: Malual.

Top scorers: Malual A. (24) Stysiak M. (17) Frantti A. (17)

Top servers: Folie R. (2) Lohuis J. (1) Davyskiba A. (1)

Top blockers: Lohuis J. (6) Malual A. (5) Melandri L. (4)

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 41 (14 – 1); Savino Del Bene Scandicci 38 (12 – 3); Vero Volley Milano 35 (12 – 3); Igor Gorgonzola Novara 34 (12 – 3); Reale Mutua Fenera Chieri 32 (11 – 4); Trasportipesanti Casalmaggiore 25 (8 – 7); Volley Bergamo 1991 21 (6 – 9); E-Work Busto Arsizio 18 (6 – 9); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 17 (6 – 9); Cuneo Granda S.Bernardo 16 (6 – 9); Il Bisonte Firenze 16 (5 – 10); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 9 (3 – 12); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 13); Wash4green Pinerolo 6 (2 – 13).

IL PROSSIMO TURNO

SERIE A1

3° GIORNATA DI RITORNO

Sabato 21 gennaio ore 20.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Sabato 21 gennaio ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara

Sabato 21 gennaio ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

E-Work Busto Arsizio – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Domenica 22 gennaio ore 17.00

Volley Bergamo 1991 – Vero Volley Milano

Cbf Balducci Hr Macerata – Reale Mutua Fenera Chieri

Trasportipesanti Casalmaggiore – Cuneo Granda S.Bernardo

Domenica 22 gennaio ore 19.30 diretta Sky Sport

Wash4green Pinerolo – Il Bisonte Firenze