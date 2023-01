“Il gatto con gli stivali” in scena al Tatro sociale G. Busca di Alba

Un cantastorie e due menestrelli raccontano la vicenda del gatto più straordinario mai esistito: un’avventura ricca di colpi di scena, stratagemmi e coinvolgente musica dal vivo. Protagonista la musica con tantissimi strumenti in scena e un racconto animato e coinvolgente che prende spunto dalla fiaba Il gatto con gli stivali di Ludwig Tieck. Il gatto con gli stivali è un’esplorazione della fiaba classica, valorizzata dal racconto in musica, dove gli strumenti, la voce e la scenografia si intrecciano in un meraviglioso spettacolo per occhi e orecchie! Durante lo spettacolo i giovani spettatori verranno spesso coinvolti diventando loro stessi protagonisti della storia.

Biglietti acquistabili presso:

la biglietteria del teatro , piazza Vittorio Veneto 3, giovedì 12 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e domenica 15 gennaio a partire dalle ore 14:30

piazza Vittorio Veneto 3, giovedì 12 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e domenica 15 gennaio a partire dalle ore 14:30 la Libreria La Torre , Via Vittorio Emanuele 19/G – Galleria della Maddalena, tel. 017333658

, Via Vittorio Emanuele 19/G – Galleria della Maddalena, tel. 017333658 Oppure CLICCA QUI per acquistare il tuo biglietto online

Posto unico € 7,00