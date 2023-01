Volley A2/F – Buona la prima! La LPM Bam Mondovì sconfigge Lecco nell’opening del 2023

Inizia con una gioia importante il 2023 della LPM Bam Mondovì: le monregalesi archiviano la pratica Orocash Lecco con un netto 3-0 ed interrompono la striscia di due sconfitte consecutive in campionato. Questo è anche il secondo successo consecutivo dopo il passaggio del turno in Coppa Italia del 30 dicembre.

In un Palamanera condito da una ottima presenza di pubblico la formazione di coach Solforati conquista agilmente i primi due set, menttre nel terzo è un punto a punto che vede premiate le solide padrone di casa. MVP della sfida è la centrale Pizzolato (14 punti), mentre la top scorer è Decortes (17). In doppia cifra anche una ottima Colzi (10, all’esordio nel sestetto titolare) e Grigolo (10).

Nel primo set un grande turno in battuta di Pizzolato trascina le “Pumine” sul 7-0. La formazione ospite trova il break, provando a rientrare (10-5) ma le padrone di casa non mollano e mantengono il vantaggio con alcuni ottimi scambi portati a casa (18-13). Il set scivola dunque agevolmente a favore delle rossoblu (25-17).

Il parziale successivo vede la LPM BAM Mondovì avanzare a passo deciso (15-11). Lecco si avvicina (17-15), ma Bisconti e compagne viaggiano decise e bissano (25-19). Nella terza frazione di gioco le padrone di casa non perdono la concentrazione e partono di nuovo forte (10-6). Le ospiti tentano l’aggancio (11-9) ma la formazione di coach Solforati non molla il pallino del gioco (20-17). Il finale è in equilibrio (21-21) ma la zampata finale è delle monregalesi: 3 punti e prima vittoria del 2023.

Nella serata c’è anche stato spazio per la celebrazione delle formazioni del settore giovanile tornate con ottimi risultati dal “Torneo della Befana” di Alassio. Con questi tre punti la LPM bam Mondovì resta al quinto posto in classifica ma accorcia sulla nuova capolista Trentino. Il “Puma” tornerà in campo fra 7 giorni nella trasferta in casa della Tecnoteam Albese.