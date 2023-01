Finale Coppa Italia Eccellenza: Erbini, Dell’Anno ed è trionfo! Volpiano Pianese-Alba Calcio 0-2

Che la calza della Befana dell’Alba Calcio era spaziosa, lo avevamo già capito il 6 gennaio scorso in quel di Vinovo. Una calza così capiente (senza nemmeno una briciola di carbone), anche per questa Epifania, tanto da fare spazio alla Coppa Italia di Eccellenza Piemonte-VdA 2023. Per il 2° anno di fila, la società langarola presieduta da Giovanni De Bellis e allenata da Salvatore Telesca ha alzato al cielo il massimo trofeo del calcio piemontese dilettantistico ed ha messo in bacheca una doppietta storica e unica (0-2 ai torinesi del Volpiano Pianese: CLICCA QUI PER VEDERE I GOL). Un record per la provincia Granda e nella Granda, dato che è stato il sintetico del “Silvio Baudo” di Moretta ad ospitare (oggi pomeriggio) l’ultimo atto della competizione. Mario Erbini e Lorenzo Dell’Anno i grandi protagonisti, alla voce marcatori. Nulla da fare, invece, per il Volpiano Pianese di mister Russo e del portierone Danilo Tunno, comunque decisivo in più circostanze. Assenze pesanti per i torinesi (su tutte, gli squalificati Cristino e Fontana, i due centrali difensivi titolari), tanta buona volontà ma troppo poco, nel complesso, per mettere in difficoltà l’Alba Calcio: passata da essere piacevole sorpresa, a corazzata e certezza. Finalissima giocatasi davanti a circa 400 spettatori, tra i quali: il governatore del Piemonte Alberto Cirio, il presidente del Comitato regionale LND Mauro Foschia, il delegato LND della provincia di Cuneo Giuseppe Chiavassa, il consigliere comunale albese dello Sport Daniele Sobrero. La Coppa, oltre ad arricchire ulteriormente la bacheca del sodalizio albese, è il biglietto da visita-stimolo per la seconda parte di stagione e di campionato (oltre che il pass per il triangolare della Coppa Italia Dilettanti). Prima del calcio d’inizio è stato osservato 1 minuto di silenzio per Gianluca Vialli. Ora rituffiamoci nella cronaca della finalissima di oggi.

PRIMO TEMPO

Volpiano Pianese in total blu, Alba Calcio in bianco con rossoblù crociato. 4-3-2-1 per i torinesi, 4-2-3-1 per i langaroli. Dopo 30 secondi, miracolo di Bergonzi sulla conclusione da due passi di Lima. Spunto sull’out destro di Dellavalle al 12′, pallone in area piccola con Erbini in spaccata che non ci arriva per questione di centimetri. L’antipasto del gol, perchè al quarto d’ora l’Alba Calcio spacca gli equilibri: lancio di Dellavalle dalla tre-quarti, Sardo stoppa dalla destra e crossa in area piccola, colpo di testa di bomber Erbini sul primo palo e Tunno è battuto. Sardo incontenibile, dalla sinistra entra in area e calcia. Tunno ci mette una pezza e smanaccia in angolo al 25′. Dalla bandierina, Delpiano imbecca Erbini e Tunno è provvidenziale nella presa bassa. Luca Sardo “alla Ivan Perisic” al 27esimo, svaria ed è una spina nel fianco. Destro dai 18 metri, deviato da un avversario, la palla esce appena sopra la traversa difesa da Tunno ed è corner. Due minuti dopo, angolo battuto dal Volpiano Pianese, Del Buono tenta il destro a giro dal limite. Bergonzi para senza affanni. Altro pericolo dalla sinistra, creato dall’Alba Calcio quasi sul gong della prima frazione, Tunno in tuffo tocca il pallone e poi lo blocca, anticipando Erbini e Sardo sempre in agguato. 0-1 all’intervallo.

SECONDO TEMPO

Ripartita la finalissima. Incrocio dei pali colpito da Delpiano al 4′, su punizione dai 18 metri. Alba Calcio vicinissima al raddoppio. Raddoppio che si materializza 1 giro di lancette dopo: corner dello specialista Delpiano, deviazione aerea di Dell’Anno e nulla da fare per Tunno. Continua la straordinaria partita di Sardo, cavalcata sulla destra al 13′ e destro in diagonale (una volta entrato in area torinese) con pallone out di poco. La retroguardia del Volpiano Pianese sbaglia l’impostazione al 23′, Dellavalle si trova a tu per con Tunno che è straordinario nel negare il tris albese. Ancora Alba Calcio con Erbini, stavolta la difesa volpianese disinnesca il contropiede (al 27′). Due minuti più tardi, decisiva deviazione, con il corpo e in area, di Dieye sul sinistro a botta sicura di Del Buono. La finalissima giunge allo scadere del tempo regolamentare e la direzione di gara concede 6 minuti di recupero. Proprio in “zona Cesarini”, il neo-entrato Nania ha sfiorato (per ben due volte) il possibile 0-3. Basta così, fischio finale e parte la festa (meritata e doverosa) di capitan Esposito e compagni.

TABELLINO

Volpiano Pianese: Tunno, Pavia, Enrico (9′ st Lauritano), Bernard (37′ st Manzani), Cavallari, Savva, Cavalla (1′ st Dimasi), Del Buono, Brunod, Artiglia, Lima (30′ st Grandini).

A disp: Longo, Borin, Sponzilli, Bollero, Gerbaudo.

Allenatore: Felice Russo.

Alba Calcio: Bergonzi, D’Ippolito, Dell’Anno, Cena, Esposito, Dieye, Bacco (34′ st Nania), Dellavalle (44′ st Feraru), Erbini (42′ st Shtjefni), Delpiano (17′ st Coppola), Sardo (28′ st Cornero).

A disp: Costamagna, Nastasa, Barrenechea, Reggio.

Allenatore: Salvatore Telesca.

Arbitro: Tinetti di Ivrea (assistenti: Merlina di Chivasso e Manzari di Torino).

Marcatori: 15′ pt Erbini (A), 5′ st Dell’Anno (A).

Note: terreno di gioco in erba sintetica, pomeriggio freddo e umido. Pubblico delle grandi occasioni, circa 400 spettatori. Ammoniti Del Buono (V), D’Ippolito (A).