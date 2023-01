Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì ospita Lecco per il primo appuntamento del 2023, apre Albese-Trentino

Con la sfida dell’Epifania tra Tecnoteam Albese Volley Como e Itas Trentino si apre la seconda giornata di ritorno della a2 femminile di pallavolo, la prima del 2023. La Lpm Bam Mondovì ospiterà, domenica 8 alle 17, la Orocash Lecco, con la speranza di replicare il 3-1 dell’andata sul campo delle lombarde.

La formazione monregalese ha chiuso il 2022 con una nota finalmente positiva, il successo per 3-2 in Coppa Italia in casa di Montecchio, garantendosi così l’accesso ai quarti di finale dove troverà la Valsabbina Millenium Brescia. La sfida si giocherà con ogni probabilità mercoledì 18 gennaio, certamente sul campo delle giallonere. Curiosamente le due squadre si scontreranno anche quattro giorni dopo in campionato, questa volta al Palamanera.

Tornando al campionato e alla sfida con Lecco, l’obiettivo per capitan Bisconti e compagne è quello di tornare alla vittoria anche in questa competizione, dopo le due sconfitte contro Chromavis Eco Db Offanengo e Futura Giovani Busto Arsizio. L’occasione è favorevole, ma le lecchesi stanno disputando un buonissimo campionato e sono salite a -4 dal “Puma”, grazie alla vittoria di Santo Stefano contro la già citata Albese.

La formazione di coach Solforati deve fare i conti con alcuni problemi fisici, a partire da quelli della palleggiatrice Takagui che a Montecchio non è scesa in campo. Anche Populini non è al meglio dopo aver lasciato la partita di Coppa Italia all’inizio del quarto set. Molto bene si sono comunque comportate le sostitute, Beatrice Giroldi (MVP dell’ottavo di finale) e Marika Longobardi. In casa Lecco, invece, c’è sicuramente molto hype per le prestazioni di questo periodo, guidate dalla rivelazione Martina Bracchi.

Dopo la netta sconfitta in casa della Itas Trentino, la capolista Brescia si trova a fronteggiare un’altra avversaria agguerrita, la Bsc Materials Sassuolo di coach Venco. Le trentine, come visto in apertura, saranno di scena sul campo di una Albese in cerca di punti. Tra le prime l’impegno più abbordabile è per la Futura Giovani Busto Arsizio in casa della Emilbronzo 2000 Montale penultima.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 13 (6-8/1)

Tecnoteam Albese Volley Como – Itas Trentino (6/1)

D&a Esperia Cremona – Club Italia (7/1)

Emilbronzo 2000 Montale – Futura Giovani Busto Arsizio

Valsabbina Millenium Brescia – Bsc Materials Sassuolo

Lpm Bam Mondovì – Orocash Lecco

Volley Hermaea Olbia – Chromavis Eco Db Offanengo

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA