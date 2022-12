Saluzzo: al Fitwalking del Cuore 2023 parteciperanno 40 associazioni

Il Fitwalking del Cuore ha dimostrato ancora una volta di essere un riferimento per le realtà no profit del territorio e non solo, sono infatti 40 le associazioni e gli istituti scolastici che prendono parte alla raccolta iscrizioni.

Per le 15 in ambito scolastico – istituti comprensivi, plessi scolastici e scuole dell’infanzia – è un’opportunità per supportare la proposta dell’attività sportiva oppure per portare avanti progetti specifici che in assenza di contributi esterni non potrebbero essere proposti agli studenti gratuitamente o con costi ridotti.

Per le 7 società sportive un mezzo per acquistare materiale necessario allo svolgimento della propria attività ed il supporto alla promozione, attraverso diverse iniziative, alla pratica sportiva.

Per le restanti realtà operanti nel terzo settore (disabilità, fragilità, supporto ai malati, prevenzione, missioni all’estero, volontariato) un’occasione importante per finanziare il proseguo di progetti già in essere o per la proposta di nuovi.

Con la crescita del numero di gruppi partecipanti si è di conseguenza ampliato il territorio di riferimento passando da una netta prevalenza di associazioni operanti a Saluzzo ad un bilanciamento tra realtà locali ed esterne. Il bacino di utenza si è esteso coinvolgendo un’ampia fascia di territorio limitrofo che va da Revello, Manta, Verzuolo, Scarnafigi, Savigliano, Torre San Giorgio, Sanfront, Martiniana Po, Paesana, Monasterolo di Savigliano, Bagnolo Piemonte, Villafranca Piemonte, Cavallermaggiore e Caramagna sino a Cuneo e Torino. Una delle ragioni del successo della manifestazione e della crescita costante del numero degli iscritti è proprio questa, aver superato il contesto strettamente locale.

Tra gli obiettivi futuri dell’organizzazione c’è certamente l’ulteriore crescita dell’evento dandogli un respiro sempre maggiore ed un’attrattività, già presente, che possa andare oltre i limiti territoriali. E’ già presente perché parteciperanno all’evento gruppi di fitwalkers provenienti dalla Lombardia, dalla Sardegna e dalla Campagna.

