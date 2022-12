Coppa Piemonte D/F – Cherasco vince e allunga su Racconigi nella giornata dei tiebreak, bene Alba e Cervere

Va agli archivi il quinto turno della Coppa Piemonte per la Serie D femminile di pallavolo. E lo fa con una giornata all’insegna della combattività, con tre gare su quattro terminate al quinto set e solo vittorie in trasferta. L’unica a vedere una vittoria da tre punti è quella della Sicom Cherasco, che si impone per 3-1 in casa della Unionvolley Pinerolo. Le ragazze di coach Berra mantengono dunque la vetta della classifica a punteggio pieno, in una gara dai due volti: molto equilibrata la prima fase, con le due formazioni a spartirsi un set per parte. Le cheraschesi accelerano nel terzo e quarto set, con due parziali conquistati piuttosto agilmente.

Perde la vetta la Rs Volley Racconigi, vincente in casa della 4volley-ots Assembly ma “solamente” al quinto set, con conseguente punto perso. Le racconigesi vanno in vantaggio di due set ma subiscono la rimonta delle padrone di casa, prima in un parziale a senso unico, poi in uno tiratissimo conclusosi addirittura 34-32 per la 4volley-ots Assembly. Al tiebreak, però, trovano la forza di reagire alla batosta e si impongono per 15-11. Nulla è in ogni caso perso alla voce qualificazione per la squadra di coach Benvenuti, con Cherasco a un solo punto e lo scontro diretto ancora da giocare.

Piccola impresa per la Banca d’Alba L’Alba Volley a Cambiano, casa della In Volley Piemonte Df. Anche se in una partita ininfluente ai fini della classifica, le albesi vanno sotto per due volte ed in entrambi i casi riportano la gara in parità. Emblematico è il 27-25 con cui le ragazze di coach Biestro agguantano la quarta frazione di gara, prima di un tiebreak dominato e vinto doppiando le avversarie (15-7). I due punti conquistati permettono il sorpasso in classifica su Pinerolo e sono l’ulteriore certezza sulla bontà del lavoro portato avanti finora.

Grande agonismo, infine, anche nella sfida tra LPM Bam Mondovì e Bcc-Surrauto Cervere. Le giovani monregalesi fanno e disfano, costruendosi per due volte il vantaggio di un set con grinta e coraggio, ma lasciando strada libera al recupero delle ospiti con alcuni lunghi passaggi a vuoto. Le cerveresi, pur con una formazione un po’ rimaneggiata rispetto al campionato, ringraziano e con una prestazione con meno errori portano a casa la vittoria al quinto set.

COPPA PIEMONTE D FEMMINILE, GIRONE E – GIORNATA 5

In Volley Piemonte Df – Banca d’Alba L’Alba Volley 2-3 (25-15, 20-25, 25-19, 25-27, 7-15)

4volley-ots Assembly – Rs Volley Racconigi 2-3 (20-25, 23-25, 25-15, 34-32, 11-15)

Unionvolley Pinerolo – Sicom Cherasco 1-3 (19-25, 25-23, 18-25, 13-25)

LPM Bam Mondovì – Bcc-Surrauto Cervere 2-3 (25-19, 12-25, 25-23, 17-25, 10-15)

COPPA PIEMONTE D FEMMINILE, GIRONE E – CLASSIFICA

Sicom Cherasco 15 Rs Volley Racconigi 14 4volley-ots Assembly 8 Bcc-Surrauto Cervere 7 Banca d’Alba L’Alba Volley 5 In Volley Piemonte Df 4 Unionvolley Pinerolo 4 LPM Bam Mondovì 3

COPPA PIEMONTE D FEMMINILE, GIRONE E – GIORNATA 6

LPM Bam Mondovì – In Volley Piemonte Df

Banca d’Alba L’Alba Volley – 4volley-ots Assembly

Rs Volley Racconigi – Unionvolley Pinerolo

Bcc-Surrauto Cervere – Sicom Cherasco