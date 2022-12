Terza Categoria – Bandito e Sanfrè, sfida per il predominio! Nel Girone B Revello al primo tentativo di fuga

A discapito del clima si preannuncia un weekend infuocato sui campi di Terza Categoria nei raggruppamenti cuneesi.

Nel Girone A è tempo di un grande big match che vedrà protagoniste le due battistrada Bandito e Sanfrè che si sfideranno per lanciare la prima mini fuga della stagione. Alle proprie spalle il Piobesi potrebbe approfittare per mirare al sorpasso ma, per farlo, dovrà sperare in un pareggio nella sfida sopracitata e vincere lo scontro sul campo del Roerolanze.

Non intendono perdere punti per strada Clavesana e Sport Caramagna che, a loro volta, rischiano rispettivamente contro Ceresole d’Alba e Lions United Alba . Al centro della classifica scontro diretto tra Sommarivese ed Academy Canale, appaiate a quota 13 punti, mentre l’Accademia Calcio Alba sarà di scena sul campo di un Corneliano D’Alba sempre più fanalino di coda. Si affronteranno in un match senza punti in palio, infine, Cortemilia e Sommariva Perno, entrambe Fuori Classifica.

Nel Girone B turno casalingo con i favori del pronostico per la capolista Revello che ospita il Bagnolo mentre, con il Villanova Solaro a riposo per il calendario, cerca di rimanere in scia della battistrada il Lagnasco anch’esso impegnato in casa contro il Giovanile Genola. Preannuncia scintille il derby di Cavallermaggiore con lo Sporting che avrà il vantaggio delle mura amiche mentre l’Albatros Savigliano, vicinissimo all’impresa in Coppa Piemonte contro il Piazza, se la dovrà vedere a Racconigi contro il Racco ’86.

Senza possibilità di punti l’Enviese sul campo del Fuori Classifica Valle Po mentre chiude il programma il match casalingo del Valle Varaita contro il Morevilla con gli ospiti vogliosi di agganciare il Racco ’86 e di lasciare l’ultima posizione in solitaria.

Nel Girone C impegno interno ricco di insidie per la capolista Garessio che attende un Tarantasca in grande forma. Potrebbero approfittare di quest’importante scontro le due inseguitrici San Biagio e Carrù Magliano Alpi che a loro volta incroceranno i guantoni rispettivamente contro Passatore e Castellettese.

Turni casalinghi senza possibilità di incamerare punti per Sandamianese e Valle Stura contro le due Fuori Classifica Azzurra e Valvermenagna mentre la Margaritese, dopo aver conquistato la prima vittoria stagionale, cerca continuità nel match interno contro il Trinità. Chiude il palinsesto il match che vedrà opposte Beinette e Benese, squadre divise da tre lunghezze in classifica.