Saluzzo: Cinema Teatro Magda Olivero affidato a Ratatoj per altri quattro anni

L’associazione Ratatoj riprende in gestione con grande entusiasmo il Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo in via Palazzo di Città 15 a partire dal mese di novembre per i prossimi quattro anni.

L’associazione gestiva lo spazio già dal 2017, il rinnovo della concessione è una riconferma dell’ottimo lavoro di promozione culturale e sociale svolto in questi anni con l’obiettivo di offrire stagioni multidisciplinari, lavorando sui tre linguaggi: teatro, cinema e musica. Una programmazione, coprogettata e condivisa, sempre di alto rilievo con ospiti di livello nazionale ed internazionale, atta a coinvolgere e stimolare la comunità e parallelamente a valorizzare gli artisti del territorio.

L’associazione Ratatoj, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e il Comune di Saluzzo ha riportato il grande teatro a Saluzzo attraverso le stagioni teatrali complete, portando attori e compagnie del panorama nazionale. In questi anni hanno calcato il palco del Magda Olivero, per citarne alcuni, Andrea Pennacchi, Ambra Angiolini, Alessio Boni, Bebo Storti, Ettore Bassi, Moni Ovadia, Max Pisu, Nino Formicola, Gaia De Laurentiis, Ugo Dighero, Marina Massironi, Nicoletta Fabbri, e molti altri.

All’offerta si sono aggiunte stagioni musicali che hanno portato nel teatro saluzzese nomi di importanza nazionale come gli Eugenio in Via di Gioia, Glen Matlock, i Massimo Volume, la Crus, Paolo Benvengù, Lodo Guenzi, Ginevra di Marco, Cisco, Max Collini, Davide Toffolo, Cimini, Roberto Angelini, Rodrigo d’Erasmo, Giorgio Canali, Bianco, Dente, i Calibro 35, Godblesscomputers.

In questi anni si è ricostruita anche la stagione cinematografica con una linea editoriale indirizzata verso il cinema d’essai e con la volontà di riportare la cittadinanza in sala e di avvicinarla a tematiche più che mai attuali e vulnerabili, attraverso una programmazione cinematografica continuativa con cadenza settimanale “Lunedì Cinema”.

Anche il territorio è stato sempre al centro della programmazioni, valorizzando le compagnie teatrali amatoriali e dialettali e favorendo la fruizione dello spazio da parte degli istituti scolastici e delle associazioni del territorio con incontri e dibattiti, prove teatrali e corsi.

L’attività dell’associazione non si è fermata nemmeno durante il lockdown, con la realizzazione di una stagione totalmente online, il CTMO Live, che ha consentito una continua promozione culturale, con l’obiettivo di restare vicini al pubblico a casa. Sono state proposte anche attività con le famiglie, in particolare con la realizzazione della stagione per bambini e ragazzi “Un sipario tra cielo e terra” organizzata in collaborazione con la Compagnia Il Melarancio.

Non sono mancate le consolidate relazioni con i festival del territorio (Occit’amo, Start, Salone del libro medievale), le compagnie teatrali Teatro Prosa Saluzzo e Compagnia Primoatto, la Scuola Apm, Arci e le principali realtà associative e sociali del saluzzese e con le reti del cinema italiano (Aiace, Piemonte Movie, Sinemah, Ucca).

Una rete costruita negli anni e che si è rivelata propedeutica all’arricchimento dell’offerta culturale, costellata dalla collaborazione anche con realtà come la Fondazione Piemonte dal Vivo per la realizzazione di stagioni teatrali professionistiche.

