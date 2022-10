Prima Categoria – Il Tre Valli rischia sul campo del Sant’Albano Stura, le inseguitrici sperano nell’aggancio

L’ottava giornata del campionato di Prima Categoria cuneese è alle porte, promettendo grande spettacolo.

Nel Girone F trasferta rischiosa per il Tre Valli capolista che sarà di scena sul campo di un Sant’Albano Stura in forte ascesa dopo un avvio di stagione appannato. Turni casalinghi con il favore del pronostico, invece, per le inseguitrici Boves Mdg, Monregale e Saviglianese che incroceranno i guantoni rispettivamente contro Roretese, Polisportiva San Rocco Castagnaretta ed Area Calcio Alba Roero.

Al centro della classifica spiccano le sfide Marene-Bisalta e Valle Po-Murazzo, racchiuse in due punti in graduatoria, mentre il Caraglio, dopo la vittoria in Coppa Piemonte, cerca punti importanti nel match casalingo contro l’Ama Brenta Ceva. In coda scontro diretto tra Polisportiva Montatese e Pro Polonghera.